МАФ — первый в России музей, созданный при участии Искусственного Интеллекта. В основе экспозиции — удивительные энциклопедические факты, ожившие в виде современных арт-объектов.
Здесь есть средневековые маски позора и премиальный кирпич Lego из чистого золота, японские деревянные сандалии «гэта» и интерактивная космическая инсталляция «Небула», настоящий метеорит и робот Валентин!
Здесь есть средневековые маски позора и премиальный кирпич Lego из чистого золота, японские деревянные сандалии «гэта» и интерактивная космическая инсталляция «Небула», настоящий метеорит и робот Валентин!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наша экспозиция состоит из нескольких тематических зон: «Живая природа», «Люди-Феномены», «Обычаи и необычности», «Идеи, изменившие мир», «Аrt-лаборатория», «Богатство и обман» и «Сделано в России».
На экскурсии по музею вы:
💫 узнаете, какую футбольную команду не любят акулы
💫 погрузитесь в экзотические традиции народов мира;
💫 увидите космическую инсталляцию;
💫 пообщаетесь с роботом Валентином и многое-многое другое!
А ещё станете настоящим исследователем в интерактивном хранилище! Более 70 секретных ячеек, которые можно открывать, находить необычные предметы, изучать и фотографировать.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям старше 8 лет и взрослым
- Продолжительность — 50 мин.
- После экскурсии время нахождения в музее — без ограничений
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 050 ₽
|Дети до 17 лет
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее Арт и Факты (МАФ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 70 туристов
Наша команда представляет Музей Арт и Факты (МАФ). Мы знаем, как сделать экскурсию увлекательной и для детей, и для взрослых. Наши гиды — ходячие энциклопедии. Они увлекут вас в мир поразительных фактов и адаптируют материал так, что будет интересно всем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
20 фев 2024
Очень интересная экскурсия! Разнообразные залы, познавательно, и детям и взрослым интересно! Спасибо!
Е
Елена
10 окт 2023
Супер, спасибо
С
Светлана
19 авг 2023
Интересный музей. Для детей особенно. Полазить, потрогать, пофоткать, пройти квест на знание фактов из экспозиции.
Е
Екатерина
18 авг 2023
Прекрасная экскурсия
Е
Евгения
12 авг 2023
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод была замечательной. Все очень ярко и красочно. Экспонаты представлены в игровой форме. Эта экскурсия яркая, увлекательная и познавательная! Рекомендую всем!
Л
Лидия
21 июня 2023
Очень интересно и познавательно! У нас был экскурсовод Юрий, нам понравилось, как он рассказывал! Можно сделать много классных фоток и просто побродить по музею после экскурсии.
М
Мария
28 апр 2023
Была в музее на экскурсии. Всё очень понравилось! Экскурсовод с интересом рассказывает об экспонатах и отвечает на интересующие вопросы. Буду советовать друзьям это место!
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