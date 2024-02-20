МАФ — первый в России музей, созданный при участии Искусственного Интеллекта. В основе экспозиции — удивительные энциклопедические факты, ожившие в виде современных арт-объектов. Здесь есть средневековые маски позора и премиальный кирпич Lego из чистого золота, японские деревянные сандалии «гэта» и интерактивная космическая инсталляция «Небула», настоящий метеорит и робот Валентин!

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наша экспозиция состоит из нескольких тематических зон: «Живая природа», «Люди-Феномены», «Обычаи и необычности», «Идеи, изменившие мир», «Аrt-лаборатория», «Богатство и обман» и «Сделано в России».

На экскурсии по музею вы:

💫 узнаете, какую футбольную команду не любят акулы

💫 погрузитесь в экзотические традиции народов мира;

💫 увидите космическую инсталляцию;

💫 пообщаетесь с роботом Валентином и многое-многое другое!

А ещё станете настоящим исследователем в интерактивном хранилище! Более 70 секретных ячеек, которые можно открывать, находить необычные предметы, изучать и фотографировать.

Организационные детали