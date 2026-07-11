Мы проедем по «Дороге жизни» к Ладожскому озеру, по пути осматривая военные памятники. «Дорога жизни» — единственная транспортная магистраль, в годы Великой Отечественной войны связывавшая блокадный Ленинград со страной с сентября 1941-го по март 1943-го года. Маршрут включал в себя сухопутную дорогу, водный путь в периоды навигации и проезд по льду — зимой. Ладожское озеро в годы блокады оказалось единственным путем, по которому можно было доставлять крупные грузы в Ленинград и эвакуировать людей из города. Но на берегах Ладоги практически не было ни пирсов, ни пристаней: из-за высоких волн и частых штормов судоходство по озеру было очень опасным. Поэтому осенью 1941-го года в ускоренном режиме были проведены работы по углублению дна, обустройству гаваней, строительству узкоколейных железнодорожных путей, складов и землянок. Проезжая по «Дороге жизни», мы увидим многочисленные мемориалы, посвященные подвигу тех людей, благодаря которым функционирование этого пути стало возможным. Посещение мемориала «Цветок жизни», созданного в память о погибших детях блокадного Ленинграда. Мемориал включает в себя несколько объектов:

памятник «Цветок жизни», • «Аллею Дружбы», • траурный курган «Дневник Тани Савичевой», состоящий из восьми стел - страниц блокадного дневника. На лепестках цветка изображены лицо улыбающегося мальчика и слова «Пусть всегда будет солнце». Нас ждет:.

остановка у Румболовской горы, • осмотр памятников жертвам войн и катастроф современности, • посещение мемориального храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге жизни», • скульптура листьев лавра и дуба у подножия Румболовской горы символизирует жизнь и славу. На стеле, установленной рядом, изображены грузовики «Дороги Жизни» и выгравированы слова стихотворения известной блокадной поэтессы Ольги Берггольц. Также мы увидим многочисленные памятники вдоль дороги:.

остановка у Румболовской горы, • осмотр памятников жертвам войн и катастроф современности, • посещение мемориального храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге жизни», • скульптура листьев лавра и дуба у подножия Румболовской горы символизирует жизнь и славу. На стеле, установленной рядом, изображены грузовики «Дороги Жизни» и выгравированы слова стихотворения известной блокадной поэтессы Ольги Берггольц. Также мы увидим многочисленные памятники вдоль дороги:.

«Хлеб насущный», • «Регулировщица», • «Балтийские крылья», • «Полуторка», • «Катюша», • участок той самой мостовой из булыжника, по которой везли хлеб в голодающий город. На берегу Ладоги мы посетим мемориал «Разорванное кольцо». Это одно из главных сооружений пояса Славы. Мемориал расположен на западном берегу Ладожского озера, на Вагановском спуске, откуда автоколонны брали курс к восточному берегу бухты Петрокрепость. Затем им надо было проделать опасный путь обратно длиной 30 км. В посёлке Ладожское озеро нас ждет экспозиция музея «Дорога жизни», которая открылась только в 2016 году ко Дню Военно-Морского Флота. Современное здание музея символизирует глыбу ладожского льда. Реликвии войны, документы и фотографии с колоннами автомобилей, санных обозов, с девушками-санитарами, электрифицированные карты и схемы, модели кораблей, самолетов и автомашин дают яркое представление о беспримерном мужестве и стойкости защитников Ленинграда, о труднейших условиях, в которых работали люди, обеспечивая бесперебойную связь осажденного города со страной. Здесь показана боевая взаимосвязь всех видов войск, принимавших участие в создании, эксплуатации и защите «Дороги жизни», показано ее значение для Ленинграда. Важно знать В стоимость экскурсии включено:.

• услуги экскурсовода, • транспортное обслуживание на туристическом автобусе. Туристы оплачивают самостоятельно:

приобретение сувенирной продукции (по желанию), • питание, возьмите с собой воду и легкий перекус, • личные расходы.