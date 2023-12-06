Рассмотреть паровоз в разрезе и узнать, почему рельсы были навигацией для самолётов
Музей железных дорог в Петербурге — самый большой музей ж/д техники в стране. Он состоит из исторического и современного зданий, и в первое можно попасть только с гидом.
Вы приведёте в движение интерактивные экспонаты и оживите инсталляции, заглянете в старинные вагоны и будку машиниста. Я расскажу, как развивались железные дороги и как относился к этому Пушкин.
Вы приведёте в движение интерактивные экспонаты и оживите инсталляции, заглянете в старинные вагоны и будку машиниста. Я расскажу, как развивались железные дороги и как относился к этому Пушкин.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы побываете в вагонах, которым больше 100 лет, и послушаете звуки железных дорог.
- Увидите единственный в стране паровоз в разрезе и спуститесь под него.
- Примерите на себя роль диспетчера сортировочной станции и заглянете в будку машиниста.
- Узнаете, как в начале 20 века крестьяне ехали осваивать новые территории.
- Выясните, что предлагал сделать Пушкин во время строительства первой железной дороги.
- Разберётесь, когда и почему рельсы использовали как навигацию для самолётов.
- И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в музей в будние дни — 300 руб. /взрослый, 100 руб. /детский и льготный; билеты в музей в выходные дни — 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский и льготный.
- Экскурсия будет интересна и детям, и взрослым.
- Здания музея соединены переходом (не нужно будет выходить на улицу между посещениями). После экскурсии по музею можно будет осмотреть уличную экспозицию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Музея железных дорог России
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу и преподаватель истории города. Мне хочется показать мой родной город так, чтобы вам захотелось ещё больше узнать о нём. Стараюсь проводить экскурсии с элементами игры, ведь это дарит дополнительные положительные эмоции.
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