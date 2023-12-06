По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Рассмотреть паровоз в разрезе и узнать, почему рельсы были навигацией для самолётов

Музей железных дорог в Петербурге — самый большой музей ж/д техники в стране. Он состоит из исторического и современного зданий, и в первое можно попасть только с гидом.

Вы приведёте в движение интерактивные экспонаты и оживите инсталляции, заглянете в старинные вагоны и будку машиниста. Я расскажу, как развивались железные дороги и как относился к этому Пушкин.
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
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Описание

Что вас ожидает

  • Вы побываете в вагонах, которым больше 100 лет, и послушаете звуки железных дорог.
  • Увидите единственный в стране паровоз в разрезе и спуститесь под него.
  • Примерите на себя роль диспетчера сортировочной станции и заглянете в будку машиниста.
  • Узнаете, как в начале 20 века крестьяне ехали осваивать новые территории.
  • Выясните, что предлагал сделать Пушкин во время строительства первой железной дороги.
  • Разберётесь, когда и почему рельсы использовали как навигацию для самолётов.
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музей в будние дни — 300 руб. /взрослый, 100 руб. /детский и льготный; билеты в музей в выходные дни — 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский и льготный.
  • Экскурсия будет интересна и детям, и взрослым.
  • Здания музея соединены переходом (не нужно будет выходить на улицу между посещениями). После экскурсии по музею можно будет осмотреть уличную экспозицию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Музея железных дорог России
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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