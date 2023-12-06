Музей железных дорог в Петербурге — самый большой музей ж/д техники в стране. Он состоит из исторического и современного зданий, и в первое можно попасть только с гидом.



Вы приведёте в движение интерактивные экспонаты и оживите инсталляции, заглянете в старинные вагоны и будку машиниста. Я расскажу, как развивались железные дороги и как относился к этому Пушкин.