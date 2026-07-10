Музей железных дорог в Петербурге — самый большой ж/д музей в стране.
Он состоит из исторического и современного зданий, и в некоторые пространства можно зайти только с гидом.
Вы приведёте в движение интерактивные экспонаты и оживите инсталляции, заглянете в старинные вагоны и будку машиниста. Я расскажу, как развивались железные дороги и как к ним относился Пушкин.
Он состоит из исторического и современного зданий, и в некоторые пространства можно зайти только с гидом.
Вы приведёте в движение интерактивные экспонаты и оживите инсталляции, заглянете в старинные вагоны и будку машиниста. Я расскажу, как развивались железные дороги и как к ним относился Пушкин.
Описание экскурсии
- Вы побываете в вагонах, которым больше 100 лет, и послушаете звуки железных дорог.
- Увидите единственный в стране паровоз в разрезе и спуститесь под него.
- Примерите на себя роль диспетчера сортировочной станции и заглянете в будку машиниста.
- Узнаете, как в начале 20 века крестьяне ехали осваивать новые территории.
- Выясните, что предлагал сделать Пушкин во время строительства первой железной дороги.
- Разберётесь, когда и почему рельсы использовали как навигацию для самолётов.
- И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в музей в будние дни — 400 ₽/взрослый, 200 ₽/детский и льготный; билеты в музей в выходные дни — 500 ₽/взрослый, 250 ₽/детский и льготный.
- Экскурсия будет интересна и детям, и взрослым.
- Здания музея соединены переходом (не нужно будет выходить на улицу между посещениями). После экскурсии по музею можно будет осмотреть уличную экспозицию.
- Экскурсию можно провести для школьных групп до 25 человек. Подробности узнавайте в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея железных дорог России Библиотечный пер. 4 корп. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3275 туристов
Здравствуйте! Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу и преподаватель истории города. Мне хочется показать мой родной город так, чтобы вам захотелось ещё больше узнать о нём. Стараюсь проводить экскурсии с элементами игры, ведь это дарит дополнительные положительные эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 220 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Посетили с детьми музей РЖД. Сам музей шикарный, много интерактивных зон, огромные поезда, можно зайти в вагоны, уличная экспозиция отличная.
Но экскурсия получилась с одной стороны интересная, но очень сломанная и
Но экскурсия получилась с одной стороны интересная, но очень сломанная и
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Замечательная экскурсия и очень интересный Музей. Ирина очень грамотный экскурсовод, который найдёт подход к любому и очень доступно расскажет и покажет. С удовольствием провели время с семьёй, узнали много нового.
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Е
спасибо большое за экскурсию. понравилось не только детям, но и взрослым. доступно и очень интересно
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13 июня мы посетили музей РЖД. С самого начала экскурсии Ирина смогла заинтересовать нас и нашего семилетнего сына. Она рассказывала о истории железных дорог так увлекательно, что даже наш энергичный ребенок с удовольствием слушал. Огромное спасибо Ирине за ее профессионализм и умение сделать экскурсию интересной для всех возрастов!
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и
спасибо большое за экскурсию! 1,5 ч ребенок 5 лет слушал с удовольствием! много узнали интересного! Ирина- прекрасный экскурсовод!
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Бесподобная экскурсия. Очень много интерактива. В некоторые поезда можно было зайти внутрь. Подача материала экскурсовода Ирины доступная, но очень интересная. Экскурсию рекомендую тем, кто хочет почувствовать себя ребенком и не только.
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