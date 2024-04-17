1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 17 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна17 апреля 2024В день нашей экскурсии случилось все - ураганный ветер, град, снег, дождь. Но несмотря на все это экскурсия получилась замечательная!
- ААнастасия29 февраля 2024Было очень увлекательно и познавательно. Экскурсия была с 6 -8 класс, всем было очень интересно. Спасибо огромное
- BBufkga21 октября 2023Очень понравилась экскурсия. Прикоснулись к истории родной страны. Происхождение государства, жизнь наших предков очень нас интересует. Узнали много нового. Красивый
- ТТатьяна18 сентября 2023В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведомБыли на экскурсии "Шлиссельбург и крепость Орешек" с гидом Михаилом. Нам очень понравилось. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Михаил интересный рассказчик, очень много знает и стремиться поделиться этими знаниями с экскурсантами. Спасибо огромное!!
- ААнастасия5 сентября 2023В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведомЛюбовь к Родине начинается со знания своей истории. А знание истории легче прививается на месте происходивших событий. Если нужно пройти от истока до современности, нужно съездить на эту экскурсию, и услышать множество подробностей о которых не расскажет сухая выжимка учебника
- ББелова21 августа 2023Понравилась экскурсия: было интересно, комфортно, познавательно. Много остановок. Приятная экскурсовод, прислушивалась к нашим пожеланиям, максимально постаралась. Мы остались довольны, спасибо! 🌹🌹🌹
- ЕЕлена7 августа 2023В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведомОчень интересная экскурсия. Все, что было запланировано - увидели. Спасибо
- ННадежда2 мая 2022Битва за Ленинград: ПрорывЭкскурсия была замечательная! Узнали много интересного.
- SSaid271829 августа 2021Битва за Ленинград: ПрорывЭкскурсия очень интересная и познавательная. Большое спасибо Александру, за внимание к этой теме.
- ТТатьяна26 августа 2021Битва за Ленинград: ПрорывЭкскурсия очень понравилась! Благодаря Александру получили очень подробную информацию о боях, побывали в тех местах, где происходили основные события. Спасибо огромное! Очень рекомендую всем, кому не безразлична наша история!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дорога жизни»
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