Дорога жизни – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дорога жизни» в Санкт-Петербурге, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670 за всё до 4 чел.
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 17 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    17 апреля 2024
    Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
    В день нашей экскурсии случилось все - ураганный ветер, град, снег, дождь. Но несмотря на все это экскурсия получилась замечательная!
    читать дальше

    Александр учел все наши пожелания. Тактичный и приятный в общении человек и отличный экскурсовод, 6 часов пролетели очень быстро. Благодарим за экскурсию и однозначно ее рекомендуем!

  • А
    Анастасия
    29 февраля 2024
    «По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
    Было очень увлекательно и познавательно. Экскурсия была с 6 -8 класс, всем было очень интересно. Спасибо огромное
  • B
    Bufkga
    21 октября 2023
    В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
    Очень понравилась экскурсия. Прикоснулись к истории родной страны. Происхождение государства, жизнь наших предков очень нас интересует. Узнали много нового. Красивый
    читать дальше

    край. Спасибо, что есть такие экскурсии. Развивайте эти направления. Очень важно узнавать новое из истории страны, но и повторение пройденного не помешает. Нельзя забывать прошлое. И большое спасибо Владиславе за интересную информацию по теме экскурсии и за подачу материала отличным литературным русский языком.

  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2023
    В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
    Были на экскурсии "Шлиссельбург и крепость Орешек" с гидом Михаилом. Нам очень понравилось. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Михаил интересный рассказчик, очень много знает и стремиться поделиться этими знаниями с экскурсантами. Спасибо огромное!!
  • А
    Анастасия
    5 сентября 2023
    В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
    Любовь к Родине начинается со знания своей истории. А знание истории легче прививается на месте происходивших событий. Если нужно пройти от истока до современности, нужно съездить на эту экскурсию, и услышать множество подробностей о которых не расскажет сухая выжимка учебника
  • Б
    Белова
    21 августа 2023
    Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
    Понравилась экскурсия: было интересно, комфортно, познавательно. Много остановок. Приятная экскурсовод, прислушивалась к нашим пожеланиям, максимально постаралась. Мы остались довольны, спасибо! 🌹🌹🌹
  • Е
    Елена
    7 августа 2023
    В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
    Очень интересная экскурсия. Все, что было запланировано - увидели. Спасибо
  • Н
    Надежда
    2 мая 2022
    Битва за Ленинград: Прорыв
    Экскурсия была замечательная! Узнали много интересного.
  • S
    Said2718
    29 августа 2021
    Битва за Ленинград: Прорыв
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Большое спасибо Александру, за внимание к этой теме.
  • Т
    Татьяна
    26 августа 2021
    Битва за Ленинград: Прорыв
    Экскурсия очень понравилась! Благодаря Александру получили очень подробную информацию о боях, побывали в тех местах, где происходили основные события. Спасибо огромное! Очень рекомендую всем, кому не безразлична наша история!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дорога жизни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
  2. Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
  3. «По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дорога жизни" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 18 670. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Дорога жизни», 33 ⭐ отзыва, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам