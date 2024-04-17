Т Татьяна Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом читать дальше Александр учел все наши пожелания. Тактичный и приятный в общении человек и отличный экскурсовод, 6 часов пролетели очень быстро. Благодарим за экскурсию и однозначно ее рекомендуем! В день нашей экскурсии случилось все - ураганный ветер, град, снег, дождь. Но несмотря на все это экскурсия получилась замечательная!

А Анастасия «По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда) Было очень увлекательно и познавательно. Экскурсия была с 6 -8 класс, всем было очень интересно. Спасибо огромное

B Bufkga В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле читать дальше край. Спасибо, что есть такие экскурсии. Развивайте эти направления. Очень важно узнавать новое из истории страны, но и повторение пройденного не помешает. Нельзя забывать прошлое. И большое спасибо Владиславе за интересную информацию по теме экскурсии и за подачу материала отличным литературным русский языком. Очень понравилась экскурсия. Прикоснулись к истории родной страны. Происхождение государства, жизнь наших предков очень нас интересует. Узнали много нового. Красивый

Т Татьяна В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом Были на экскурсии "Шлиссельбург и крепость Орешек" с гидом Михаилом. Нам очень понравилось. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Михаил интересный рассказчик, очень много знает и стремиться поделиться этими знаниями с экскурсантами. Спасибо огромное!!

А Анастасия В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом Любовь к Родине начинается со знания своей истории. А знание истории легче прививается на месте происходивших событий. Если нужно пройти от истока до современности, нужно съездить на эту экскурсию, и услышать множество подробностей о которых не расскажет сухая выжимка учебника

Б Белова Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом Понравилась экскурсия: было интересно, комфортно, познавательно. Много остановок. Приятная экскурсовод, прислушивалась к нашим пожеланиям, максимально постаралась. Мы остались довольны, спасибо! 🌹🌹🌹

Е Елена В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом Очень интересная экскурсия. Все, что было запланировано - увидели. Спасибо

Н Надежда Битва за Ленинград: Прорыв Экскурсия была замечательная! Узнали много интересного.

S Said2718 Битва за Ленинград: Прорыв Экскурсия очень интересная и познавательная. Большое спасибо Александру, за внимание к этой теме.