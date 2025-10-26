Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу литературного Петербурга, следуя по стопам одного из величайших писателей России.



На этой экскурсии, вы не только пройдете там, где когда-то ступала нога гения, но и откроете для себя тайны и вдохновения, которые легли в основу его бессмертных произведений.



Увидите места, где Достоевский творил и страдал, и узнайте, как этот город стал неотъемлемой частью его судьбы и творчества. 4.9 45 отзывов

Виктор Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 45 отзывов Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком 1600 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 13:00, 19:00

Описание экскурсии Шаг за шагом: по следам истории Атмосфера литературного Петербурга: Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу города, который сыграл важную роль в жизни и творчестве Фёдора Михайловича Достоевского. Участники отправятся в путешествие по историческим уголкам Санкт-Петербурга, неразрывно связанным с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича Достоевского. Во время экскурсии они узнают о повседневной жизни писателя в этом прекрасном городе, его окружении и событиях, повлиявших на его творчество. Это замечательная возможность увидеть Достоевского в новом свете, выходя за рамки школьных знаний. Экскурсия открывает уникальную возможность пересмотреть любимые произведения великого писателя, погрузившись в его внутренний мир и непростую судьбу. Участники также познакомятся с менее известными работами Достоевского, что обогатит литературный кругозор и понимание творчества классика. В центре внимания – драма, которая разворачивается в биографии и произведениях Достоевского. Она ведет нас сквозь жизненные и творческие испытания автора, в судьбы его героев. Особое внимание уделяется его уникальной способности исследовать внутренний мир человека, раскрывая глубокие моральные и философские вопросы, актуальные и в наши дни. Хронология экскурсии охватывает все основные этапы жизни Достоевского, начиная с его рождения и заканчивая последними годами жизни. Каждая остановка на этом пути помогает лучше понять, как из жизненного опыта писателя рождались его бессмертные тексты. Подготовьтесь к путешествию сквозь время, где каждый уголок Петербурга оживает в словах и страстях великого писателя.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Михайловский замок

Инженерный сквер

Манежная площадь

Аничков мост

Невский проспект

Владимирский собор

Памятник Ф.М. Достоевскому Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Кленовая д. 2, Михайловский замок Завершение: М. Достоевская Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.