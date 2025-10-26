Погрузитесь в атмосферу литературного Петербурга, следуя по стопам одного из величайших писателей России.
На этой экскурсии, вы не только пройдете там, где когда-то ступала нога гения, но и откроете для себя тайны и вдохновения, которые легли в основу его бессмертных произведений.
Увидите места, где Достоевский творил и страдал, и узнайте, как этот город стал неотъемлемой частью его судьбы и творчества.
Описание экскурсииШаг за шагом: по следам истории Атмосфера литературного Петербурга: Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу города, который сыграл важную роль в жизни и творчестве Фёдора Михайловича Достоевского. Участники отправятся в путешествие по историческим уголкам Санкт-Петербурга, неразрывно связанным с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича Достоевского. Во время экскурсии они узнают о повседневной жизни писателя в этом прекрасном городе, его окружении и событиях, повлиявших на его творчество. Это замечательная возможность увидеть Достоевского в новом свете, выходя за рамки школьных знаний. Экскурсия открывает уникальную возможность пересмотреть любимые произведения великого писателя, погрузившись в его внутренний мир и непростую судьбу. Участники также познакомятся с менее известными работами Достоевского, что обогатит литературный кругозор и понимание творчества классика. В центре внимания – драма, которая разворачивается в биографии и произведениях Достоевского. Она ведет нас сквозь жизненные и творческие испытания автора, в судьбы его героев. Особое внимание уделяется его уникальной способности исследовать внутренний мир человека, раскрывая глубокие моральные и философские вопросы, актуальные и в наши дни. Хронология экскурсии охватывает все основные этапы жизни Достоевского, начиная с его рождения и заканчивая последними годами жизни. Каждая остановка на этом пути помогает лучше понять, как из жизненного опыта писателя рождались его бессмертные тексты. Подготовьтесь к путешествию сквозь время, где каждый уголок Петербурга оживает в словах и страстях великого писателя.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Михайловский замок
- Инженерный сквер
- Манежная площадь
- Аничков мост
- Невский проспект
- Владимирский собор
- Памятник Ф.М. Достоевскому
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Кленовая д. 2, Михайловский замок
Завершение: М. Достоевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
26 окт 2025
А
АННА
18 окт 2025
О
Ольга
14 окт 2025
Экскурсия осень понравилась. Экскурсовод Виктория рассказала о жизни Достоевского и местах Санкт-Петербурга, связанных с его биографией. Я узнала много интересных деталей, например о литературных пикеровках Достоевского и Тургенева. Хотелось бы, конечно, чтобы у экскурсовода был микрофон, потому что в некоторых местах звуки транспорта и ремонта заглушали ее речь. Большое спасибо Виктории за интересный и содержательный рассказ.
С
Светлана
13 окт 2025
Отличная экскурсия! Очень много нового и интересного услышала от экскурсовода. Рекомендую.
С
Сергей
29 сен 2025
Гид старалась, но в силу юного возраста у нее не получилось управлять экскурсией, из-за чего повествование оказалось рваным. Также гид тараторила, что затрудняло восприятие материала.
И
Ирина
19 сен 2025
Спасибо за экскурсию!
В
Виктория
16 сен 2025
А
Андрей
12 сен 2025
Очень хорошая идея совмещения времени и пространства: пока идём по улицам Петербурга, в конкретных домах отражается вся жизнь писателя от юности до старости. Иван — замечательный гид, рассказывает очень интересно, а время пролетает незаметно.
О
Ольга
30 авг 2025
Экскурсия очень интересная и увлекательная) девушка рассказывала очень подробно про жизнь и творчество писателя вставляя цитаты.
Е
Елизавета
29 авг 2025
Очень интересная экскурсия!
Это было так прекрасно. Оговорюсь я не люблю достоевского от слова совсем. Преступление наказание восприняла только во сне. Но
А
Анна
28 авг 2025
Спасибо Ивану за интересную экскурсию. Сын-подросток в восторге, да и взрослые тоже впечатлены и «заряжены» Иваном на повторное прочтение произведений. Успехов!!!
В
Василий
26 авг 2025
Отличная экскурсия!
О
Ольга
19 авг 2025
Все прошло отлично, экскурсовод много знает и интересно рассказывает, с организацией проблем не возникло. Было много интересных фактов и подробный рассказ о юношестве Достоевского.
Л
Любовь
12 авг 2025
Посетили экскурсию 11.08.25, экскурсовод Иван. Несомненно, экскурсия шикарная, талантливый экскурсовод, интереснейгий рассказ о жизни Достоевского с рождения до смерти, включая анализ некоторых его произведений 👍 очень логичное повествование и забота
А
Алексей
12 авг 2025
Очень интересная экскурсия, посвященная знаковым местам из жизни Ф. М. Достоевского. Гид Иван увлекательно рассказывал, экскурсия прошла на пятерку!
