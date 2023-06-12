Вы побываете внутри настоящей подводной лодки, несшей боевое дежурство в составе Балтийского флота РФ. Подводная лодка С-189 — плавучий корабль-музей.
Вы осмотрите 7 отсеков судна и подробно ознакомитесь с особенностями быта подводников, инженерными коммуникациями и вооружением.
Вы осмотрите 7 отсеков судна и подробно ознакомитесь с особенностями быта подводников, инженерными коммуникациями и вооружением.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
У вас будет уникальный шанс побывать внутри настоящей подводной лодки, несшей боевое дежурство в составе Балтийского флота РФ. Подводная лодка С-189 относится к плавучим кораблям-музеям.
В ходе экскурсии вы осмотрите 7 отсеков судна и подробно ознакомитесь с особенностями быта подводников, инженерными коммуникациями и вооружением. В музее увидите камбуз, каюты мичмана и офицеров, подвесные койки, пост управления, торпедные отсеки и снаряды.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- входной билет,
- услуги аккредитованного экскурсовода,
- транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы (по желанию).
В любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Услуги аккредитованного экскурсовода
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Что не входит
- Личные расходы (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любое удобное для туриста место в черте городаЗавершение: Музей «Подводная лодка С-189»
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой деньЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Начало экскурсии возможно в любом удобном для вас месте (в черте Санкт-Петербурга).
- Контакты гида (фио и мобильный телефон) сообщим за 1-2 дня но начала экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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