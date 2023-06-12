Экскурсия на Подводную лодку С-189

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Вы побываете внутри настоящей подводной лодки, несшей боевое дежурство в составе Балтийского флота РФ. Подводная лодка С-189 — плавучий корабль-музей.

Вы осмотрите 7 отсеков судна и подробно ознакомитесь с особенностями быта подводников, инженерными коммуникациями и вооружением.
Экскурсия на Подводную лодку С-189
Экскурсия на Подводную лодку С-189
Экскурсия на Подводную лодку С-189
Экскурсия на Подводную лодку С-189
Ближайшие даты:
12
июн
13
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14
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

У вас будет уникальный шанс побывать внутри настоящей подводной лодки, несшей боевое дежурство в составе Балтийского флота РФ. Подводная лодка С-189 относится к плавучим кораблям-музеям.
В ходе экскурсии вы осмотрите 7 отсеков судна и подробно ознакомитесь с особенностями быта подводников, инженерными коммуникациями и вооружением. В музее увидите камбуз, каюты мичмана и офицеров, подвесные койки, пост управления, торпедные отсеки и снаряды.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • входной билет,
  • услуги аккредитованного экскурсовода,
  • транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы (по желанию).

В любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Услуги аккредитованного экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
Что не входит
  • Личные расходы (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное для туриста место в черте города
Завершение: Музей «Подводная лодка С-189»
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Начало экскурсии возможно в любом удобном для вас месте (в черте Санкт-Петербурга).
  • Контакты гида (фио и мобильный телефон) сообщим за 1-2 дня но начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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