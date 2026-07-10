«Круиз «Город — Порт» — это обязательный водный маршрут для каждого современного петербуржца.
Потому что именно он связывает два главных общественных пространства города: Севкабель Порт и Новую Голландию.
Портовые воды и центральная акватория Невы, шедевры дворцовой и промышленной архитектуры, строящиеся ледоколы и подводные лодки — всё это вы увидите своими глазами во время приятного путешествия.
Потому что именно он связывает два главных общественных пространства города: Севкабель Порт и Новую Голландию.
Портовые воды и центральная акватория Невы, шедевры дворцовой и промышленной архитектуры, строящиеся ледоколы и подводные лодки — всё это вы увидите своими глазами во время приятного путешествия.
Описание экскурсииДостопримечательности: Адмиралтейство, Медный Всадник, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Дворцовый мост, Стрелка Васильевского острова Севкабель Порт, пассажирский терминал «Морской вокзал», Адмиралтейские верфи, ледокол «Красин», Успенская церковь, Академия художеств Теплоход: Прогулка осуществляется в сопровождении аудиогида на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает River Bar с напитками и закусками. Продолжительность 1 час 15 минут Важно знать: На причале «Севкабель Порт» посадка и высадка пассажиров осуществляется с верхней открытой палубы теплохода. Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах посадки: Зимняя канавка, Английская пристань, Севкабель Порт.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эрмитаж
- Лахта
- Центр
- Балтийский завод
- Адмиралтейские верфи
- Ледокол «Красин»
- Успенская церковь
- Академия художеств
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Прекрасная прогула от Севкабель порта с аудиогидом.
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А
Экскурсия прошла организовано, без опоздания. Аудиогид помогает составить общее представление о достопримечательностях и наметить план их помещения. Большое спасибо организаторам!
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Н
Очень понравился порт, корабли, подводные лодки. И дети, и взрослые в восторге. Но стоит улучшить проверку билетов в зоне контроля, перед входом на корабль🚢.
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В
Дворцовый мост, просторы реки Невы, новый мост окружной дороги, Васильевский остров, известный Балтийсктй завод (поразила его мощность),
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К
В начале экскурсии не было красивых видов, закат остался позади.
В целом, впечатления приятные
В целом, впечатления приятные
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А
Все понравилось, узнали много нового, приятная обстановка.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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