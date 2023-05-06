Прогулка на теплоходе: знакомство с архитектурными шедеврами Санкт-Петербурга
«Круиз «Город — Порт» — это обязательный водный маршрут для каждого современного петербуржца.
Потому что именно он связывает два главных общественных пространства города: Севкабель Порт и Новую Голландию.
Портовые воды и центральная акватория Невы, шедевры дворцовой и промышленной архитектуры, строящиеся ледоколы и подводные лодки — всё это вы увидите своими глазами во время приятного путешествия.
Потому что именно он связывает два главных общественных пространства города: Севкабель Порт и Новую Голландию.
Портовые воды и центральная акватория Невы, шедевры дворцовой и промышленной архитектуры, строящиеся ледоколы и подводные лодки — всё это вы увидите своими глазами во время приятного путешествия.
Ближайшие даты:
6
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даты
Что вас ожидает:
- Эрмитаж
- Лахта
- Центр
- Балтийский завод
- Адмиралтейские верфи
- Ледокол «Красин»
- Успенская церковь
- Академия художеств
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Достопримечательности:
Адмиралтейство, Медный Всадник, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Дворцовый мост, Стрелка Васильевского острова
Севкабель Порт, пассажирский терминал «Морской вокзал», Адмиралтейские верфи, ледокол «Красин», Успенская церковь, Академия художеств
Теплоход:
- Прогулка осуществляется в сопровождении аудиогида на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает River Bar с напитками и закусками.
- Продолжительность 1 час 15 минут.
Важно знать:
На причале «Севкабель Порт» посадка и высадка пассажиров осуществляется с верхней открытой палубы теплохода. Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах посадки: Зимняя канавка, Английская пристань, Севкабель Порт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
- Что не входит
- Личные расходы
- Напитки и еда
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- На причале «Севкабель» посадка и высадка пассажиров осуществляется с верхней открытой палубы теплохода
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании