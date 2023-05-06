Круиз «Город - Порт»

Прогулка на теплоходе: знакомство с архитектурными шедеврами Санкт-Петербурга

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Ответы на вопросы
«Круиз «Город — Порт» — это обязательный водный маршрут для каждого современного петербуржца.

Потому что именно он связывает два главных общественных пространства города: Севкабель Порт и Новую Голландию.

Портовые воды и центральная акватория Невы, шедевры дворцовой и промышленной архитектуры, строящиеся ледоколы и подводные лодки — всё это вы увидите своими глазами во время приятного путешествия.
Круиз «Город - Порт»
Круиз «Город - Порт»
Круиз «Город - Порт»
Круиз «Город - Порт»
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Эрмитаж
  • Лахта
  • Центр
  • Балтийский завод
  • Адмиралтейские верфи
  • Ледокол «Красин»
  • Успенская церковь
  • Академия художеств
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Достопримечательности:

Адмиралтейство, Медный Всадник, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Дворцовый мост, Стрелка Васильевского острова
Севкабель Порт, пассажирский терминал «Морской вокзал», Адмиралтейские верфи, ледокол «Красин», Успенская церковь, Академия художеств

Теплоход:

  • Прогулка осуществляется в сопровождении аудиогида на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает River Bar с напитками и закусками.
  • Продолжительность 1 час 15 минут.

Важно знать:

На причале «Севкабель Порт» посадка и высадка пассажиров осуществляется с верхней открытой палубы теплохода. Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах посадки: Зимняя канавка, Английская пристань, Севкабель Порт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Аудиогид
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки и еда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • На причале «Севкабель» посадка и высадка пассажиров осуществляется с верхней открытой палубы теплохода
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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