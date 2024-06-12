Поездка будет насыщенной, но как по-другому, если мы едем в город-остров, город-порт, город-крепость! Вы узнаете о строительстве дамбы и фортов. Увидите военные корабли, футшток и Петровский док. Эксклюзивно посетите комплекс береговых батарей Кронштадтской крепости времён Русско-Японской войны, который стал любимцем «киношников». И многое другое.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Всё это Кронштадт

Памятники русской гидротехники, парки и военные корабли Балтийского флота. Вы познакомитесь с историей города и острова Котлин. Услышите, как строили форты и что на них сейчас. Посетите:

Музейно-исторический парк «Остров фортов»

Адмиралтейство

Морской Никольский собор — главный морской собор нашей страны, сердце города

Узнаете о:

Судьбах величайших адмиралов Русского флота

Первом кругосветном путешествие адмирала Крузенштерна

Открытии Антарктиды и изучении Арктики прославленными адмиралами Беллинсгаузеном, Лазаревым и Пахтусовым

Первом сеансе радиосвязи, который прошёл именно в Кронштадте

Кронштадтских мятежах и героическом прошлом времён ВОВ

Музей под открытым небом

Эксклюзивность экскурсии в посещении батареи «Демидов», построенной в середине 19 века. Она находится на западной части острова, куда обычно не доезжают путешественники. Вы сможете интерактивно (трогая и заходя в старинные казематы) изучить береговые батареи Кронштадтской крепости.

Помимо всего прочего, здесь сохранились деревянные постройки — очень аутентично, скажу я вам. Не зря батарея любимица наших кинодеятелей (один из последних блокбастеров — «Адмиралъ»).

Заказник «Западный Котлин»

Вы услышите историю заказника и при удаче полюбуетесь редкими видами птиц. В местных лесах гнездятся: соловей, белоспинный дятел, чёрный дрозд, зарянка и другие птицы. Иногда на побережье удаётся увидеть чибиса, жёлтую трясогузку, малого зуйка или кулика перевозчика.

Также вы увидите старейший погост города-острова и узнаете, какие адмиралы и почётные жители там захоронены.

Организационные детали