Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин

Изучить достопримечательности города, посетить аутентичные батареи и погулять в природном заказнике
Поездка будет насыщенной, но как по-другому, если мы едем в город-остров, город-порт, город-крепость! Вы узнаете о строительстве дамбы и фортов. Увидите военные корабли, футшток и Петровский док.

Эксклюзивно посетите комплекс береговых батарей Кронштадтской крепости времён Русско-Японской войны, который стал любимцем «киношников». И многое другое.
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Всё это Кронштадт

Памятники русской гидротехники, парки и военные корабли Балтийского флота. Вы познакомитесь с историей города и острова Котлин. Услышите, как строили форты и что на них сейчас. Посетите:

  • Музейно-исторический парк «Остров фортов»
  • Адмиралтейство
  • Морской Никольский собор — главный морской собор нашей страны, сердце города

Узнаете о:

  • Судьбах величайших адмиралов Русского флота
  • Первом кругосветном путешествие адмирала Крузенштерна
  • Открытии Антарктиды и изучении Арктики прославленными адмиралами Беллинсгаузеном, Лазаревым и Пахтусовым
  • Первом сеансе радиосвязи, который прошёл именно в Кронштадте
  • Кронштадтских мятежах и героическом прошлом времён ВОВ

Музей под открытым небом

Эксклюзивность экскурсии в посещении батареи «Демидов», построенной в середине 19 века. Она находится на западной части острова, куда обычно не доезжают путешественники. Вы сможете интерактивно (трогая и заходя в старинные казематы) изучить береговые батареи Кронштадтской крепости.

Помимо всего прочего, здесь сохранились деревянные постройки — очень аутентично, скажу я вам. Не зря батарея любимица наших кинодеятелей (один из последних блокбастеров — «Адмиралъ»).

Заказник «Западный Котлин»

Вы услышите историю заказника и при удаче полюбуетесь редкими видами птиц. В местных лесах гнездятся: соловей, белоспинный дятел, чёрный дрозд, зарянка и другие птицы. Иногда на побережье удаётся увидеть чибиса, жёлтую трясогузку, малого зуйка или кулика перевозчика.

Также вы увидите старейший погост города-острова и узнаете, какие адмиралы и почётные жители там захоронены.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Teana. Детского кресла нет
  • Примерный тайминг программы: дорога из Петербурга и обратно — около часа в одну сторону, экскурсия по городу — 2 часа, «Западный Котлин» — 1 час

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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