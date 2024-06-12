Памятники русской гидротехники, парки и военные корабли Балтийского флота. Вы познакомитесь с историей города и острова Котлин. Услышите, как строили форты и что на них сейчас. Посетите:
Музейно-исторический парк «Остров фортов»
Адмиралтейство
Морской Никольский собор — главный морской собор нашей страны, сердце города
Узнаете о:
Судьбах величайших адмиралов Русского флота
Первом кругосветном путешествие адмирала Крузенштерна
Открытии Антарктиды и изучении Арктики прославленными адмиралами Беллинсгаузеном, Лазаревым и Пахтусовым
Первом сеансе радиосвязи, который прошёл именно в Кронштадте
Кронштадтских мятежах и героическом прошлом времён ВОВ
Музей под открытым небом
Эксклюзивность экскурсии в посещении батареи «Демидов», построенной в середине 19 века. Она находится на западной части острова, куда обычно не доезжают путешественники. Вы сможете интерактивно (трогая и заходя в старинные казематы) изучить береговые батареи Кронштадтской крепости.
Помимо всего прочего, здесь сохранились деревянные постройки — очень аутентично, скажу я вам. Не зря батарея любимица наших кинодеятелей (один из последних блокбастеров — «Адмиралъ»).
Заказник «Западный Котлин»
Вы услышите историю заказника и при удаче полюбуетесь редкими видами птиц. В местных лесах гнездятся: соловей, белоспинный дятел, чёрный дрозд, зарянка и другие птицы. Иногда на побережье удаётся увидеть чибиса, жёлтую трясогузку, малого зуйка или кулика перевозчика.
Также вы увидите старейший погост города-острова и узнаете, какие адмиралы и почётные жители там захоронены.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Teana. Детского кресла нет
Примерный тайминг программы: дорога из Петербурга и обратно — около часа в одну сторону, экскурсия по городу — 2 часа, «Западный Котлин» — 1 час
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет!
Меня зовут Денис и я гид по СПб.
Провожу индивидуальные, персонализированные экскурсии-автопрогулки на автомобиле бизнес-класса.
В формате дружественной и непринуждённой беседы знакомлю не только с Санкт-Петербургом, но и с пригородами: Кронштадт, Петергоф, Царское село, Выборг.
Провёл более 600 экскурсий.
Более 2000 благодарных гостей.
Ваш свой человек в Питере 😉