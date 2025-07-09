Кронштадт — некогда закрытый военный объект, место экспериментов и открытий. Знакомство с ним станет интересным опытом в копилке ваших путешествий. Вы узнаете историю военно-морского флота от древних времён до наших дней.
Услышите об эпохе географических открытий и знаменитых адмиралах, непростом революционном времени и возрождении традиций.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание водной прогулки
- По пути из Петербурга до Кронштадта вы проедете по ЗСД и дамбе — важному для города гидротехническому сооружению, а также рассмотрите форты.
- В Кронштадте увидите Якорную площадь и набережную Обводного канала, Морской собор и Адмиралтейство Петра.
- Посетите парк «Остров фортов» — первое и самое большое пространство в России, которое посвящено ВМФ.
- Побываете в Музее военно-морской славы. Услышите об истории флота от 11 века и судов-драккаров до эпохи современных действующих кораблей.
- Осмотрите снаружи первую советскую атомную подлодку К-3. Если хотите заглянуть внутрь неё, билеты стоит забронировать заранее.
- После экскурсии мы отвезём вас обратно в Петербург. Также вы можете продолжить самостоятельный осмотр и вернуться в город на метеоре.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле Mercedes Benz E-class и посещение музея МВМС (билеты выкупаются отдельно).
- Рекомендуем экскурсию для взрослых и детей от 6 лет.
- Заберём вас из исторического центра — Петроградка, Васильевский остров, левый берег Невы до Обводного канала.
- Для внутреннего осмотра подлодки К-3 билеты нужно купить дополнительно — 1200 ₽ за чел. Напишите о своём желании при бронировании экскурсии, лучше за 2–3 недели.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительно по желанию (входные билеты на эти локации оплачиваются отдельно):
- посещение уникального объекта «Док Петровский» — 3000 ₽ за группу.
- посещение форта «Риф» — 5000 ₽ за группу до 4 гостей.
- посещение форта «Константин» — 4000 ₽ за группу до 4 гостей.
- прогулка на теплоходе с экскурсией по фортам (без высадки) — 2800 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Виталия, я родилась и выросла в Петербурге. Занимаюсь туризмом с 2018 года. Моя команда состоит из профессионалов, влюблённых в свое дело. Качество, внимательное отношение и индивидуальный подход — наши главные критерии в работе. Мы будем рады сделать ваше путешествие незабываемым и показать Петербург таким, каким знаем и любим его мы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тарас
9 июл 2025
Прекрасный гид Виталия! Рассказывала очень интересно и доступно, хорошо ориентирована на детей (у нас мальчишка 9 лет). Все было легко! Нам очень понравилось! Рекомендую!!
С
Сергей
10 июн 2025
Отличная экскурсия! Трансфер на мерседесе, забрали там, где нам удобно, обратно привезли, куда мы попросили. Посмотрели все, что было запланировано, а также по ходу экскурсии корректировали маршрут с учетом погоды.
С
Сергей
15 мая 2025
Большое спасибо за великолепную экскурсию и рассказ о городе. Всё очень понравилось. Великолепный гид, очень хорошо знает историю города, провела экскурсию и по музею и по самому Кронштадту.
А
Анна
8 апр 2025
Вместе с Виталией ездили на экскурсию в Кронштадт 28.03.2025
Пишу спустя некоторое время, но тем приятнее послевкусие.
Со стороны организатора были учтены все детали: состав группы, возраст участников. Были заранее приобретены билеты
Светлана
5 апр 2025
Однозначно рекомендую всем экскурсию в Кронштадт с Виталией! Для нас это очень познавательная и приятная поездка. Мы посетили Морской Никольский Собор и музей на атомной подводной лодке К3, да и
