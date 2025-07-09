читать дальше

в музей. Место встречи и время тоже обсудили. Поездка проходила в комфортабельном автомобиле.

По дороге в Кронштадт Виталия рассказывала интересные факты из истории Санкт-Петербурга.

На месте, мы посетили интереснейшие объекты и музей.

Экскурсия проходила в уютной дружественной обстановке, что даже нашему сыну-подростку было интересно.

Поэтому, однозначно, рекомендую тем, кому интересна история, важно качество информации и тем, кто ценит своё время, тк за счёт продуманной организатором логистики получилось увидеть то, что хотели и даже немного больше.