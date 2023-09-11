Двухчасовая прогулка по Эрмитажу непременно понравится как гостям, так и жителям Северной Столицы.
Помимо эстетического удовольствия, Вы получите массу полезной информации об искусстве, архитектуре и истории Санкт-Петербурга и России. Наши гиды покажут самые интересные и знаменитые экспонаты и ответят на все Ваши вопросы.
Описание экскурсии
Парадные залы и античность Вы увидите Парадные залы Зимнего дворца, а также экспозиции Старого и Нового Эрмитажа. Этот маршрут следует выбрать, если Вы хотите при посещении сделать упор на осмотр западноевропейского изобразительного искусства и картинной галереи Эрмитажа, а также – познакомиться с античными коллекциями музея. Что вы увидите? Маршрут начнется у Иорданской лестницы. Мы поднимемся на второй этаж, где осмотрим коллекцию западноевропейского искусства. Увидим живопись эпохи Возрождения: работы Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. Заглянем в знаменитый рыцарский зал, осмотрим доспехи разных эпох. Осмотрим голландскую живопись, увидим картины Рубенса и Рембранта. И, наконец, посетим египетский зал, где увидим коллекцию саркофагов и мумию, и залы античного искусства. Важно знать:
Каждому участнику экскурсии при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Билеты в Эрмитаж
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 72 отзывов
А
Экскурсовод Татьяна очень понравилась. Увидели все самые главные и значимые экспонаты. С экскурсией в эрмитаже были первый раз. Татьяна рассказала все самое интересное,без воды. Было время пофотографироваться и походить по музею самостоятельно. Впечатления остались только хорошие. Татьяне огромное спасибо и побольше благодарных туристов🤗
O
Спасибо гиду Валентине. Все очень понравилось. Ничего лишнего. Экскурсия очень интересная. Валентина очень интересно рассказывала. Оптимальное время экскурсии 2 часа.
B
Великолепная экскурсия!
О
Были уже не первый раз в Эрмитаже. Все замечательно, гид Татьяна прекрасна. Именно в таком варианте (с гидом) и надо ходить по Эрмитажу. Одному идти, когда уже знаешь что конкретно
Н
Думаю,что при назначении экскурсовода,необходимо выяснять возрастной состав участников и ориентировать экскурсию на их возраст. Очень непросто пожилому человеку было удержать интерес детей, как и детям было скучно. Но вцелом,Наталья старалась,однако этого мало
К
Экскурсовод подстриглась под детей, замечательная экскурсия получилась
К
Светлана очень квалифицированный гид, большое спасибо за экскурсию
С
Отличная, очень интересная и качественная экскурсия с учетом пожеланий клиента, экскурсовод Светлана
Большое спасибо! Было здорово!
Б
Повезло с экскурсоводом! Чуткая, внимательная и невероятно эрудированная Евгения, спасибо вам огромное!!!! Двух часов оказалось слишком мало. Обязательно придем к Евгении на экскурсию снова! Highly recommended!
В
Как утверждает наш гид, нам удалось просмотреть не более 10% залов.
Больше уже физически невозможно «усвоить».
Мы с женой были с внучками (10 и 12 лет). И у нас был гид (Алексей Шишков), который помог внучкам с их первым визитом в Эрмитаж. Его экскурсия была интересна тем, что был « интерактивный» тур, который держал внимание внучек от начала до конца. Рекомендую.
В
Все очень понравилось, гид Светлана рассказала много интересного, всем советую заказывать эти экскурсии, иначе потеряете много времени в очереди, огромное спасибо
А
Все очень понравилось 🙏 спасибо 💕
Е
Мне все безумно понравилось! Гид Алесей с первой секунды общения расположил к себе, два часа экскурсии пролетели незаметно. Обязательно приду ещё раз.
Ю
Заказывали индивидуальную экскурсию по Эрмитажу. Очень разочаровались. Гид Алексей говорил много, но не про Эрмитаж. По теме отвечал только на вопросы. Т. е. надо было спрашивать: Кто и когда построил?
Ю
Несмотря на то, что в начале экскурсии возникло несколько волнительных минут, дальше все было прекрасно! Произошла ошибка в передаче информации и нас не встретил личный гид. Но куратор Максим был
Похожие экскурсии на «Экскурсия по Эрмитажу с гидом + входные билеты»
Мини-группа
до 6 чел.
Эрмитаж с гидом в мини-группе с входными билетами
Начало: Дворцовая площадь, у Александровской колонны
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
3300 ₽ за человека
Билеты
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь, д. 2 (Зимний дворец)
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
1460 ₽ за билет
Билеты
Главный штаб Эрмитажа: билет и аудиоэкскурсия по искусству импрессионистов
Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
1460 ₽ за билет
Билеты
Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
1460 ₽ за билет
7000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.