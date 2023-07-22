Описание билета
В Государственном Эрмитаже можно провести целый год — по одному дню на каждый из 365 залов музея. Здесь вас ждёт разнообразие знаменитых шедевров и жемчужин музея: от трогательных сюжетов известных полотен до мистических артефактов и старинных диковинок — и всё это в роскошных интерьерах Зимнего дворца. Аудиоэкскурсия не даст вам потеряться в бесконечных анфиладах Эрмитажа и не позволит заскучать. За два часа вы пройдёте по парадным зала Зимнего дворца и увидите шедевры мировой живописи Ваш маршрут начнётся на Дворцовой набережной. Вы полюбуетесь Невой и Петропавлоской крепостью и услышите историю основания Эрмитажа. Затем вы попадёте в Зимний дворец. Вас встретит сверкающая золотом Иорданская лестница. Здесь вы совершите путешествие во времени и прогуляетесь по парадной анфиладе залов дворца. Вас ждут Фельдмаршальский зал, Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I, и Галерея 1812 года, открытая в честь победы над армией Наполеона. Также вы посетите Гербовый зал, где окажетесь на торжественном приёме среди великолепного убранства. Далее вы сможете прикоснуться к миру искусства. Вы познакомитесь с произведениями художников эпохи Возрождения в Итальянском и Испанском просветах. Вы рассмотрите детали лоджий Рафаэля и полотен мастеров старой школы, среди которых — знаменитый шедевр Рембрандта «Возвращение блудного сына». В конце экскурсии вы сможете заглянуть в те уголки Эрмитажа, куда обычно не ходят туристы. Отправляйтесь в путешествие сквозь эпохи: известные картины, загадочные механизмы и изящные интерьеры ждут вас в Зимнем дворце. При планировании посещения Эрмитажа учитывайте, что в музей запрещено приходить с рюкзаками. Камеры хранения не работают. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3.
Билет вы найдёте в приложении We
Go
Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: В случае отмены менее чем за 48 часов до экскурсии возможен возврат только экскурсионной части. Билет в Эрмитаж – 500р/ч возврату не подлежит.
ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая набережная
- Зимний дворец
- Иорданская лестница
- Фельдмаршральский зал
- Египетский зал
- Зал японской живописи
- Шедевры Леонардо да Винчи
- Картины художников Северного Возрождения
- Часы Павлин
Что включено
- Входной билет в Эрмитаж
- Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Авторский спланированный маршрут по Эрмитажу с удобной навигацией
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, 2
Завершение: Эрмитаж
Когда и как рано покупать?
Когда: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- В случае отмены менее чем за 48 часов до экскурсии возможен возврат только экскурсионной части. Билет в Эрмитаж - 500р/ч возврату не подлежит
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Экскурсия по Эрмитажу просто🔥🔥! Всем рекомендую, мы ходили в двоем, получилась индивидуальная экскурсия! Отдельно хочу поблагодарить девушку (парень) за помощь в скачивании экскурсии😊 И еще, консультации и оплата была онлайн,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо за экскурсию, но я петербурженка и данную экскурсию передала родственнику, поэтому говорю,что я хожу в Эрмитаж зимой и получаю каждый раз большое удовольствие и гордость за Россию. И оценка всегда только высочайшая, просто произошла ошибка при отправке оценки, извините, только 5 баллов
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия понравилась, здорово придумали аудиогида, но были моменты, что не просто ориентироваться в эрмитаже, но мы все поняли и нашли все о чем нам говорили, спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
А
В целом хорошая экскурсия. Мы немного не поняли логистику, одно произведение так и не нашли. Но, однозначно, без этого аудиогида нам было бы ещё сложнее
Вам был полезен этот отзыв?
В
Удобное приложение, в очереди не стоять зашла быстро, но в рассказах показалось не хватает более точных деталей, как появились в Эрмитаже, кто привез, когда, а также не хватило информации как найти и пройти до экспонатов.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Много увидели. Всё понравилось. В аудио гиде должны быть более четкие инструкции, куда идти дальше.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами»
Мини-группа
до 5 чел.
Эрмитаж: самое главное за 2 часа в мини-группе (без входных билетов)
Оценить парадные залы Зимнего дворца и мировые шедевры
Начало: У Эрмитажа
Сегодня в 15:00
11 авг в 11:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Петербургом: обзорная экскурсия + Эрмитаж (билеты включены)
Увидеть главные достопримечательности города и посетить великолепный музей
Начало: На площади Искусств или в любом удобном месте в це...
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 24 700 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Познакомиться с городом и самостоятельно изучить парадные залы и шедевры дворца-музея
Начало: В районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
2950 ₽ за человека
Билеты
Эрмитаж - главная сокровищница Петербурга (билеты включены)
Начало: Дворцовая площадь, 2
3400 ₽ за билет
2200 ₽ за человека