В Государственном Эрмитаже можно провести целый год — по одному дню на каждый из 365 залов музея. Здесь вас ждёт разнообразие знаменитых шедевров и жемчужин музея: от трогательных сюжетов известных полотен до мистических артефактов и старинных диковинок — и всё это в роскошных интерьерах Зимнего дворца. Аудиоэкскурсия не даст вам потеряться в бесконечных анфиладах Эрмитажа и не позволит заскучать. За два часа вы пройдёте по парадным зала Зимнего дворца и увидите шедевры мировой живописи Ваш маршрут начнётся на Дворцовой набережной. Вы полюбуетесь Невой и Петропавлоской крепостью и услышите историю основания Эрмитажа. Затем вы попадёте в Зимний дворец. Вас встретит сверкающая золотом Иорданская лестница. Здесь вы совершите путешествие во времени и прогуляетесь по парадной анфиладе залов дворца. Вас ждут Фельдмаршальский зал, Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I, и Галерея 1812 года, открытая в честь победы над армией Наполеона. Также вы посетите Гербовый зал, где окажетесь на торжественном приёме среди великолепного убранства. Далее вы сможете прикоснуться к миру искусства. Вы познакомитесь с произведениями художников эпохи Возрождения в Итальянском и Испанском просветах. Вы рассмотрите детали лоджий Рафаэля и полотен мастеров старой школы, среди которых — знаменитый шедевр Рембрандта «Возвращение блудного сына». В конце экскурсии вы сможете заглянуть в те уголки Эрмитажа, куда обычно не ходят туристы. Отправляйтесь в путешествие сквозь эпохи: известные картины, загадочные механизмы и изящные интерьеры ждут вас в Зимнем дворце. При планировании посещения Эрмитажа учитывайте, что в музей запрещено приходить с рюкзаками. Камеры хранения не работают. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3.

Билет вы найдёте в приложении We

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Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: В случае отмены менее чем за 48 часов до экскурсии возможен возврат только экскурсионной части. Билет в Эрмитаж – 500р/ч возврату не подлежит.