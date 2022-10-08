Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами

Эрмитаж за два часа

Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Ближайшие даты:
8
окт
9
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Дворцовая набережная
  • Зимний дворец
  • Иорданская лестница
  • Фельдмаршральский зал
  • Египетский зал
  • Зал японской живописи
  • Шедевры Леонардо да Винчи
  • Картины художников Северного Возрождения
  • Часы Павлин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В Государственном Эрмитаже можно провести целый год — по одному дню на каждый из 365 залов музея. Здесь вас ждёт разнообразие знаменитых шедевров и жемчужин музея: от трогательных сюжетов известных полотен до мистических артефактов и старинных диковинок — и всё это в роскошных интерьерах Зимнего дворца.
Аудиоэкскурсия не даст вам потеряться в бесконечных анфиладах Эрмитажа и не позволит заскучать. За два часа вы пройдёте по парадным зала Зимнего дворца и увидите шедевры мировой живописи
Ваш маршрут начнётся на Дворцовой набережной. Вы полюбуетесь Невой и Петропавлоской крепостью и услышите историю основания Эрмитажа.
Затем вы попадёте в Зимний дворец. Вас встретит сверкающая золотом Иорданская лестница. Здесь вы совершите путешествие во времени и прогуляетесь по парадной анфиладе залов дворца. Вас ждут Фельдмаршальский зал, Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I, и Галерея 1812 года, открытая в честь победы над армией Наполеона. Также вы посетите Гербовый зал, где окажетесь на торжественном приёме среди великолепного убранства.
Далее вы сможете прикоснуться к миру искусства. Вы познакомитесь с произведениями художников эпохи Возрождения в Итальянском и Испанском просветах. Вы рассмотрите детали лоджий Рафаэля и полотен мастеров старой школы, среди которых — знаменитый шедевр Рембрандта «Возвращение блудного сына».
В конце экскурсии вы сможете заглянуть в те уголки Эрмитажа, куда обычно не ходят туристы.
Отправляйтесь в путешествие сквозь эпохи: известные картины, загадочные механизмы и изящные интерьеры ждут вас в Зимнем дворце.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Эрмитаж
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Авторский спланированный маршрут по Эрмитажу с удобной навигацией
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая набережная, 2
Завершение: Эрмитаж
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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