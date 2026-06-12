Приглашаем вас на прогулку по Эрмитажу — музею, в котором представлена вторая в мире по величине коллекция произведений искусства.
С нашей аудиоэкскурсией вы самостоятельно пройдетесь по самым интересным из 350 залов,
С нашей аудиоэкскурсией вы самостоятельно пройдетесь по самым интересным из 350 залов,
Описание билета
Вы пройдётесь от жилых покоев императриц и изысканно украшенных лестниц к залам, где выставляются картины Леонардо да Винчи и Рафаэля. Внимание:
- для прохождения экскурсии нужно скачать приложение We.
- Go.
- Trip, наушники на входе не выдаются, возьмите свои. Эрмитаж — второй по величине художественный музей в мире. Здесь легко потеряться, потому что маршрут по всем залам составит 24 километра. Поэтому эта экскурсия составлена по короткому маршруту, комфортному для тех, кто пришел сюда в первый раз. В этом аудиогиде собраны только самые значимые шедевры коллекции. Аудиоэкскурсия начнётся с парадных залов Зимнего дворца и знаменитой Иорданской лестницы. Вы пройдете маршрутом личных гостей императорской семьи, увидите Большую парадную анфиладу: Петровский, Гербовый и Георгиевский залы. В этих залах принимались важные государственные решения, проходили царские приёмы и тронные церемонии. После вы зайдете в комнату, из-за которой Зимний Дворец называют Эрмитажем, и рассмотрите часы «Павлин». Далее вы увидите картины уровня мировых коллекций. В Эрмитаже висят два оригинальных полотна Леонардо да Винчи и единственная в России статуя Микеланджело. Вас ждёт увлекательная и лёгкая прогулка с интересным рассказом о главных шедеврах коллекции музея — идеально для первого визита. Экскурсия рассчитана на 2-2,5 часа. После ее окончания вы сможете продолжить свою экскурсию самостоятельно. Вы увидите:• Роскошную Парадную лестницу из белого мрамора, сохранившую барочные элементы эпохи Растрелли;
- Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов;
- Элегантную Малахитовую гостиную, любимое место для сборов женской половины императорской семьи;
- Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи;
- И многое другое. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Организационные детали:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
- Рекомендуем взять с собой наушники. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
- Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
- Go.
- Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.
- Билет вы найдёте в приложении We.
- Go.
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Наушники не включены — необходимо взять свои.
- Все льготные билеты приобретаются только в кассе музея.
ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Роскошная Парадная лестница из белого мрамора, сохранившая барочные элементы эпохи Растрелли
- Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов
- Павильонный зал, где находятся знаменитые часы-павлин
- Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи
- И многое другое
Что включено
- Билет для взрослых в Эрмитаж - Главный музейный комплекс - в приложении WeGoTrip
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- ВАЖНО: вход в Эрмитаж действителен в течение 30 минут с момента выбранного временного интервала.
- Время пребывания в музее не ограничено в пределах режима его работы
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Все льготные билеты приобретаются только в кассе музея
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, д. 2 (Зимний дворец)
Завершение: Дворцовая площадь, д. 2
Когда и как рано покупать?
Когда: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 784 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия замечательная, для первого раза аудилгид просто необходим, рекомендую
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Н
Спасибо большое. Все прошло отлично. Доступный текст экскурсии. Единственно, чтобы я добавила:это карту маршрута т. к. общая схема запутанная. Приходилось постоянно пользоваться помощью дежурных бабушек.
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о
Первый раз с аудио-гидом, можно сделать паузу и не торопиться, дальше включать по ходу экскурсии. Только я и Эрмитаж.
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G
Не первый раз пользуюсь услугами sputnik8.com. Удобный онлайн-заказ, есть скидки, заранее напоминают о предстоящей экскурсии.
В этот раз также заранее прислали ссылку для скачивания приложения ауодиогида для меня и моих родных.
В этот раз также заранее прислали ссылку для скачивания приложения ауодиогида для меня и моих родных.
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О
Экскурсия прекрасная! Инструкция подробная, можно одеваттгнаушники ещё перед входом в эрмитаж, и там каждый этап описан! Коллекция произведений искусств включает одни шедевры!!! Просто поражает своим великолепием!!! Гид рассказывает очень интересно, с историей создания каждого шедевра или каких-то моментов из жизни автора, очень увлекательно, спасибо огромное, очень понравилось, обязательно пойдём ещё раз!!! Будем выбирать также аудиогид! 😀💕
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Ю
Добрый день! Приятные голоса аудиогидов сопровождают по восхитительному и уникальному музею. Присутствуют нотки юмора. Огромным преимуществом аудиоэкскурсии является возможность остановиться, и внимательно изучить зал, а затем вернуться к прослушивания. Отдельно хочется обратить внимание на концовку аудиотрека - голос обрывается на незаконченной фразе или слове, что немного обескураживает.
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