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Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец - Маршрут 1

Приглашаем вас на прогулку по Эрмитажу — музею, в котором представлена вторая в мире по величине коллекция произведений искусства.

С нашей аудиоэкскурсией вы самостоятельно пройдетесь по самым интересным из 350 залов,
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побываете в зале с часами «Павлин» и в столовой, где революционеры арестовали Временное правительство.

В отличии от стандартной групповой экскурсии, на нашей вам не придется никуда торопиться или изучать неинтересные для вас экспонаты.

Кроме того, билеты уже включены в стоимость, поэтому вам не придется стоять в огромной очереди на входе. Насладитесь Эрмитажем в своем темпе и с максимальным комфортом!

4.3
784 отзыва
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец - Маршрут 1
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец - Маршрут 1
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец - Маршрут 1

Описание билета

Вы пройдётесь от жилых покоев императриц и изысканно украшенных лестниц к залам, где выставляются картины Леонардо да Винчи и Рафаэля. Внимание:

  • для прохождения экскурсии нужно скачать приложение We.
  • Go.
  • Trip, наушники на входе не выдаются, возьмите свои. Эрмитаж — второй по величине художественный музей в мире. Здесь легко потеряться, потому что маршрут по всем залам составит 24 километра. Поэтому эта экскурсия составлена по короткому маршруту, комфортному для тех, кто пришел сюда в первый раз. В этом аудиогиде собраны только самые значимые шедевры коллекции. Аудиоэкскурсия начнётся с парадных залов Зимнего дворца и знаменитой Иорданской лестницы. Вы пройдете маршрутом личных гостей императорской семьи, увидите Большую парадную анфиладу: Петровский, Гербовый и Георгиевский залы. В этих залах принимались важные государственные решения, проходили царские приёмы и тронные церемонии. После вы зайдете в комнату, из-за которой Зимний Дворец называют Эрмитажем, и рассмотрите часы «Павлин». Далее вы увидите картины уровня мировых коллекций. В Эрмитаже висят два оригинальных полотна Леонардо да Винчи и единственная в России статуя Микеланджело. Вас ждёт увлекательная и лёгкая прогулка с интересным рассказом о главных шедеврах коллекции музея — идеально для первого визита. Экскурсия рассчитана на 2-2,5 часа. После ее окончания вы сможете продолжить свою экскурсию самостоятельно. Вы увидите:• Роскошную Парадную лестницу из белого мрамора, сохранившую барочные элементы эпохи Растрелли;
  • Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов;
  • Элегантную Малахитовую гостиную, любимое место для сборов женской половины императорской семьи;
  • Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи;
  • И многое другое. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Организационные детали:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
  • Рекомендуем взять с собой наушники. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
  • Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
  • Go.
  • Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.
  • Билет вы найдёте в приложении We.
  • Go.
Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей. При планировании посещения Эрмитажа учитывайте, что в музей запрещено приходить с рюкзаками. Камеры хранения не работают. Дополнительные расходы:
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Наушники не включены — необходимо взять свои.
  • Все льготные билеты приобретаются только в кассе музея.

ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Роскошная Парадная лестница из белого мрамора, сохранившая барочные элементы эпохи Растрелли
  • Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов
  • Павильонный зал, где находятся знаменитые часы-павлин
  • Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи
  • И многое другое
Что включено
  • Билет для взрослых в Эрмитаж - Главный музейный комплекс - в приложении WeGoTrip
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • ВАЖНО: вход в Эрмитаж действителен в течение 30 минут с момента выбранного временного интервала.
  • Время пребывания в музее не ограничено в пределах режима его работы
Что не входит в цену
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены - необходимо взять свои
  • Все льготные билеты приобретаются только в кассе музея
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, д. 2 (Зимний дворец)
Завершение: Дворцовая площадь, д. 2
Когда и как рано покупать?
Когда: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на последних 30 из 784 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
473
4
150
3
80
2
23
1
58
Ю
Экскурсия замечательная, для первого раза аудилгид просто необходим, рекомендую
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Н
Спасибо большое. Все прошло отлично. Доступный текст экскурсии. Единственно, чтобы я добавила:это карту маршрута т. к. общая схема запутанная. Приходилось постоянно пользоваться помощью дежурных бабушек.
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о
Первый раз с аудио-гидом, можно сделать паузу и не торопиться, дальше включать по ходу экскурсии. Только я и Эрмитаж.
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G
Не первый раз пользуюсь услугами sputnik8.com. Удобный онлайн-заказ, есть скидки, заранее напоминают о предстоящей экскурсии.
В этот раз также заранее прислали ссылку для скачивания приложения ауодиогида для меня и моих родных.
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Пришли мы в музей вовремя, прошли минуя огромные очереди. Выбрали по предложенной карте в Эрмитаже залы, которые собрались посетить и с удовольствием гуляли, слушая аудоисопровождение, рассматривая шедевры и исторические ценности. Полностью всем довольна! Большое спасибо

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О
Экскурсия прекрасная! Инструкция подробная, можно одеваттгнаушники ещё перед входом в эрмитаж, и там каждый этап описан! Коллекция произведений искусств включает одни шедевры!!! Просто поражает своим великолепием!!! Гид рассказывает очень интересно, с историей создания каждого шедевра или каких-то моментов из жизни автора, очень увлекательно, спасибо огромное, очень понравилось, обязательно пойдём ещё раз!!! Будем выбирать также аудиогид! 😀💕
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Ю
Добрый день! Приятные голоса аудиогидов сопровождают по восхитительному и уникальному музею. Присутствуют нотки юмора. Огромным преимуществом аудиоэкскурсии является возможность остановиться, и внимательно изучить зал, а затем вернуться к прослушивания. Отдельно хочется обратить внимание на концовку аудиотрека - голос обрывается на незаконченной фразе или слове, что немного обескураживает.
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