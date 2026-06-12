читать дальше уменьшить

побываете в зале с часами «Павлин» и в столовой, где революционеры арестовали Временное правительство.



В отличии от стандартной групповой экскурсии, на нашей вам не придется никуда торопиться или изучать неинтересные для вас экспонаты.



Кроме того, билеты уже включены в стоимость, поэтому вам не придется стоять в огромной очереди на входе. Насладитесь Эрмитажем в своем темпе и с максимальным комфортом!