Мы осмотрим парадные залы дворца:

Иорданская лестница — один из шедевров эпохи барокко с необычным открытым пространством, в отличие от скрытых лестниц предыдущих эпох.

• Невская анфилада — погружаемся в великолепие интерьеров:

Аванзал с ротондой из малахитовых колонн, созданный итальянскими и французскими мастерами.

Николаевский зал от Джакомо Кваренги, предназначенный для церемоний и балов.

Концертный зал для частных музыкальных вечеров.

Малахитовая гостиная для Александры Фёдоровны, супруги Николая I.

Белая столовая, где произошло важное историческое событие — арест временного правительства.

Арапская столовая и Портретная галерея дома Романовых — знакомство с государями династии.

Фельдмаршальский зал от Монферрана, отражающий историю имперского периода России.

Малый тронный зал с панно из лионского бархата, украшенными серебром.

Георгиевский зал с мраморной отделкой и грандиозной площадью (более 800 кв. м.).

Военная галерея 1812 года, прославляющая победу России и союзников над Наполеоном.

• Гербовый зал с позолотой, ставшей доминирующим художественным приемом в отделке. Затем мы перейдем к одной из крупнейших коллекций искусства:

Итальянское искусство: уникальная коллекция живописи эпохи Возрождения, включая шедевры Симоне Мартини, Сандро Ботичелли, Паоло Веронезе, Фра Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи и Рафаэля.

Лоджии Рафаэля: уникальная копия Папского дворца в Ватикане, созданная мастерами Европы по указу Екатерины II.

Испанское искусство: коллекция, считающаяся одной из лучших вне Испании, с произведениями Эль Греко, Франсиско де Гойи, Франсиско де Сурбарана, Диего Веласкеса и Луиса де Моралеса.

Голландское искусство: собрание картин фламандских и голландских мастеров, включая Рубенса, Винсента ван Дейка и Рембрандта.

Французское искусство: шедевры Луи Ленена, Пуссена, Клода Лоррена, Ватто, Шардена и Фрагонара.

Немецкое искусство: картины мастеров гуманизма и реформации, таких как Христофор Паудисс, Лукас Кранх и Георг Пенц. Мы также расскажем интересные факты о художниках. Например, история Фра Филиппо Липпи, который из бедного сироты стал под покровительством семьи Медичи. Узнаете о его бурной жизни, как он похитил юную Лукрецию Бути, и как их союз привёл к рождению великого художника Филиппино Липпи. Важная информация:.

Немецкое искусство: картины мастеров гуманизма и реформации, таких как Христофор Паудисс, Лукас Кранх и Георг Пенц. Мы также расскажем интересные факты о художниках. Например, история Фра Филиппо Липпи, который из бедного сироты стал под покровительством семьи Медичи. Узнаете о его бурной жизни, как он похитил юную Лукрецию Бути, и как их союз привёл к рождению великого художника Филиппино Липпи. Важная информация:.

• Немецкое искусство: картины мастеров гуманизма и реформации, таких как Христофор Паудисс, Лукас Кранх и Георг Пенц. Мы также расскажем интересные факты о художниках. Например, история Фра Филиппо Липпи, который из бедного сироты стал под покровительством семьи Медичи. Узнаете о его бурной жизни, как он похитил юную Лукрецию Бути, и как их союз привёл к рождению великого художника Филиппино Липпи. Важная информация: