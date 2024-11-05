На нашей экскурсии вы познакомитесь с историей создания и самого комплекса Эрмитаж, а это большой комплекс зданий созданный в разные эпохи выдающими архитекторами прошлого, и его коллекции.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Мы осмотрим парадные залы дворца:
Иорданская лестница — один из шедевров эпохи барокко с необычным открытым пространством, в отличие от скрытых лестниц предыдущих эпох.
• Невская анфилада — погружаемся в великолепие интерьеров:
- Аванзал с ротондой из малахитовых колонн, созданный итальянскими и французскими мастерами.
- Николаевский зал от Джакомо Кваренги, предназначенный для церемоний и балов.
- Концертный зал для частных музыкальных вечеров.
- Малахитовая гостиная для Александры Фёдоровны, супруги Николая I.
- Белая столовая, где произошло важное историческое событие — арест временного правительства.
- Арапская столовая и Портретная галерея дома Романовых — знакомство с государями династии.
- Фельдмаршальский зал от Монферрана, отражающий историю имперского периода России.
- Малый тронный зал с панно из лионского бархата, украшенными серебром.
- Георгиевский зал с мраморной отделкой и грандиозной площадью (более 800 кв. м.).
- Военная галерея 1812 года, прославляющая победу России и союзников над Наполеоном.
• Гербовый зал с позолотой, ставшей доминирующим художественным приемом в отделке. Затем мы перейдем к одной из крупнейших коллекций искусства:
- Итальянское искусство: уникальная коллекция живописи эпохи Возрождения, включая шедевры Симоне Мартини, Сандро Ботичелли, Паоло Веронезе, Фра Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи и Рафаэля.
- Лоджии Рафаэля: уникальная копия Папского дворца в Ватикане, созданная мастерами Европы по указу Екатерины II.
- Испанское искусство: коллекция, считающаяся одной из лучших вне Испании, с произведениями Эль Греко, Франсиско де Гойи, Франсиско де Сурбарана, Диего Веласкеса и Луиса де Моралеса.
- Голландское искусство: собрание картин фламандских и голландских мастеров, включая Рубенса, Винсента ван Дейка и Рембрандта.
- Французское искусство: шедевры Луи Ленена, Пуссена, Клода Лоррена, Ватто, Шардена и Фрагонара.
Немецкое искусство: картины мастеров гуманизма и реформации, таких как Христофор Паудисс, Лукас Кранх и Георг Пенц. Мы также расскажем интересные факты о художниках. Например, история Фра Филиппо Липпи, который из бедного сироты стал под покровительством семьи Медичи. Узнаете о его бурной жизни, как он похитил юную Лукрецию Бути, и как их союз привёл к рождению великого художника Филиппино Липпи. Важная информация:.
Немецкое искусство: картины мастеров гуманизма и реформации, таких как Христофор Паудисс, Лукас Кранх и Георг Пенц. Мы также расскажем интересные факты о художниках. Например, история Фра Филиппо Липпи, который из бедного сироты стал под покровительством семьи Медичи. Узнаете о его бурной жизни, как он похитил юную Лукрецию Бути, и как их союз привёл к рождению великого художника Филиппино Липпи. Важная информация:.
• Немецкое искусство: картины мастеров гуманизма и реформации, таких как Христофор Паудисс, Лукас Кранх и Георг Пенц. Мы также расскажем интересные факты о художниках. Например, история Фра Филиппо Липпи, который из бедного сироты стал под покровительством семьи Медичи. Узнаете о его бурной жизни, как он похитил юную Лукрецию Бути, и как их союз привёл к рождению великого художника Филиппино Липпи. Важная информация:
- Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее; поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билета.
- По завершении экскурсии вы можете остаться в музее и продолжать осмотр самостоятельно.
Ежедневно, кроме понедельника
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Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, у Александровской колонны
Завершение: В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билета
- По завершении экскурсии вы можете остаться в музее и продолжать осмотр самостоятельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
н
наталья
5 ноя 2024
Спасибо за очень интересную экскурсию и прфесстонализм Олеси.
Е
Елена
5 ноя 2024
Замечательная хорошо организованная экскурсия по Эрмитажу, получили много интересной информации, как формировалась коллекция Эрмитажа, как сохраняли экспонаты во время войны, увидели одни из самых ценных экспонатов Рембронта, Леонардо, Рафаэля и других. Замечательно и незаметно прошло время экскурсии. Спасибо Ирене и Дарье. Однозначно, хотели бы ещё продолжить знакомство с Эрмитажем.
И
Ирина
21 окт 2024
Были в Эрмитаже 20 октября с гидом Олеся. Всё понравилось, подача информации в меру, с интересом, много нового. Спасибо, рекомендуем!
Т
Татьяна
14 окт 2024
М
Михаил
6 окт 2024
За отведенное время было охвачено так много,получено массу информации с указанием мелочей, на которые обычно не обращают внимания. Экскурсия доилась более 2-х часов, а расставаться не хотелось. Убедились, что экскурсия с гидом гораздо познавательнее, по ходу можно задать вопрос и сразу получить ответ. Олесе спасибо!
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