Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа

Экскурсия по Главному штабу Эрмитажа понравится всем, кто увлекается актуальным искусством и...

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41 отзыв
Экскурсия по Главному штабу Эрмитажа понравится всем, кто увлекается актуальным искусством и французской живописью конца XIX – начала XX века.

Вместе со входным билетом вы получите доступ к аудиогиду с экскурсией-квестом, которую сможете пройти в любое удобное время благодаря встроенным картам.

Солнечный Гоген, загадочный Сезанн, экспрессивный Ван Гог, непревзойденный Пикассо — вас ждет увлекательное знакомство с главными представителями европейского искусства.
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа

Что вы увидите 🤩

  • Вы увидите шедевры:
  • Клода Моне
  • Анри Матисса
  • Пабло Пикассо
  • Поля Гогена
  • Ван Гога
  • Поля Сезана
  • и многих других знаменитых на весь мир художников!
Посетите Главный штаб Эрмитажа — площадку, на которой выставляется актуальное (современное) искусство, а также располагается прекрасная коллекция французской живописи к. 19 — н. 20 вв.
На квест-экскурсии вы полюбуетесь картинами родоначальника импрессионизма Клода Моне, экспрессивного Анри Матисса, кубистического и непредсказуемого Пабло Пикассо. Откроете для себя работы непревзойденного Ван Гога, яркого и солнечного Поля Гогена, загадочного Поля Сезанна. Поймете, почему Моне рисовал одни и те же виды по много раз, узнаете с помощью какого жанра живописи Сезанн хотел проникнуть в тайны мироздания, каким образом кубистические натюрморты Пикассо давали нравственные советы и много других интересных историй!
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.
Организационные детали:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
  • Билет в Эрмитаж — Главный Штаб
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Место начала и завершения
Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Время работы музея: с 11:00 до 19:00-20:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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WeGoTrip
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