Посетите Главный штаб Эрмитажа — площадку, на которой выставляется актуальное (современное) искусство, а также располагается прекрасная коллекция французской живописи к. 19 — н. 20 вв.

На квест-экскурсии вы полюбуетесь картинами родоначальника импрессионизма Клода Моне, экспрессивного Анри Матисса, кубистического и непредсказуемого Пабло Пикассо. Откроете для себя работы непревзойденного Ван Гога, яркого и солнечного Поля Гогена, загадочного Поля Сезанна. Поймете, почему Моне рисовал одни и те же виды по много раз, узнаете с помощью какого жанра живописи Сезанн хотел проникнуть в тайны мироздания, каким образом кубистические натюрморты Пикассо давали нравственные советы и много других интересных историй!

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.

Организационные детали:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;