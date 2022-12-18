за всё до 3 чел.

от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия по Санкт-Петербургу

за всё до 30 чел.

от 13 500 ₽ за всё до 30 чел.

Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города

Предлагаем вам заказать индивидуальную экскурсию по Санкт-Петербургу и Павловску «Два в Одном»

за всё до 20 чел.

от 13 500 ₽ за всё до 20 чел.

Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города

Индивидуальная экскурсия за один день позволит осмотреть главные исторические достопримечательности Санкт-Петербурга

за всё до 3 чел.

8 500 ₽ за всё до 3 чел.

В центре города, по догоаоренности по вашему адрес...

Большая новогодняя экскурсия по Петербургу. На машине мы объедем все самые красивые ёлки

за всё до 3 чел.

от 6 800 ₽ за всё до 3 чел.

Вас ждет квест-экскурсия по самому сердцу Санкт-Петербурга

за всё до 5 чел.

6 000 ₽ за всё до 5 чел.

за всё до 19 чел.

от 12 900 ₽ за всё до 19 чел.

Во время экскурсии по мистическому Санкт-Петербургу вам станут известны тайны Меншиковского

Новый год и Рождество - самые любимые праздники в году

от 30 750 ₽ за 1 человека

Если вы уже были в Санкт-Петербурга

за всё до 3 чел.

8 500 ₽ за всё до 3 чел.

По договоренности по Вашему адресу в центре города

Пешком за три часа невозможно увидеть все главное в Петербурге

за всё до 3 чел.

8 200 ₽ за всё до 3 чел.

По договоренности по Вашему адресу в центре города

В Санкт-Петербурге есть не только Исаакиевский собор

3 часа 🚗 На машине

Индивидуальная до 6 чел.

Елизавета 5 2 отзыва

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле Приглашаю вас на экскурсию по музею под открытым небом Экскурсия начинается от Вашего отеля