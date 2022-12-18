Экскурсия по Санкт-Петербургу «Рождество вокруг света»

Экскурсия по Санкт-Петербургу «Рождество вокруг света»
Экскурсия по Санкт-Петербургу «Рождество вокруг света»
Экскурсия по Санкт-Петербургу «Рождество вокруг света»
Экскурсия по Санкт-Петербургу «Рождество вокруг света»
Экскурсия по Санкт-Петербургу «Рождество вокруг света»
Экскурсия по Санкт-Петербургу «Рождество вокруг света»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вместе с Часовщиком вы совершите кругосветное и круговременное путешествие в Рождество и Новый год. Вас ждут залитые новогодними огнями города, добрые чудеса, встреча с вашим детством, истории о том, как появились самые любимые новогодние и рождественские песни и рассказы о необычных новогодних традициях.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Увлекательное путешествие во времени
  • Плащи
  • Наушники
  • Подарки и угощения!
Что не входит
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Исаакиевский сквер
Завершение: Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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