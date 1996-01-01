10 отзывов оставили туристы

Индивидуальная авторская обзорная экскурсия ⛳ по неформальному Петербургу для тех, кому надоело наблюдать стандартные городские достопримечательности 🏛️ и хочется увидеть город 🏙️ с другого ракурса. Она представляет собой своеобразную смесь из рассказов о неформальной стороне города и посещения самых разных мест: от арт-центров до рюмочных, от мест Довлатова до “Рок-клуба”, от кафе “Сайгона” до баров улицы Рубинштейна.

На экскурсии 🧭 вы узнаете, где находится единственная в мире вертикальная

улица, как появилась современная барная культура Питера, и чем она

славится на всю Европу, откуда появилось слово “гопники”, и почему

Лиговка и Коломенская более двухсот лет были самыми опасными

улицами города. Ну и, конечно, вас ожидает множество интересных и

забавных историй из жизни петербургского андеграунда.