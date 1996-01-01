10 отзывов оставили туристы

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Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»

4.6
10 отзывов
Ползком П.
Ползком П. – Гид из Санкт-Петербурга
В ходе авторской экскурсии 🧭 «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург» вы побываете в культовых местах становления питерского андеграунда, пройдетесь по барам, завсегдатаями которой были представители рок-тусовки, узнаете историю 📖 возникновения хулиганства и посетите заведения, которые описывал в своих произведениях Довлатов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Индивидуальная авторская обзорная экскурсия ⛳ по неформальному Петербургу для тех, кому надоело наблюдать стандартные городские достопримечательности 🏛️ и хочется увидеть город 🏙️ с другого ракурса. Она представляет собой своеобразную смесь из рассказов о неформальной стороне города и посещения самых разных мест: от арт-центров до рюмочных, от мест Довлатова до “Рок-клуба”, от кафе “Сайгона” до баров улицы Рубинштейна.
На экскурсии 🧭 вы узнаете, где находится единственная в мире вертикальная
улица, как появилась современная барная культура Питера, и чем она
славится на всю Европу, откуда появилось слово “гопники”, и почему
Лиговка и Коломенская более двухсот лет были самыми опасными
улицами города. Ну и, конечно, вас ожидает множество интересных и
забавных историй из жизни петербургского андеграунда.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Лиговский пр., д. 47
Место завершения
🏁 после бронирования
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ползком П.
Ползком П.
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10 отзывов оставили туристы

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