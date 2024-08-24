Блистательная задумка создателей экспозиции Ars Vivendi проведёт нас из сада фламандского особняка сквозь лавки и кабинеты.
На выставке представлено более 70 работ фламандских мастеров натюрморта и анималистической живописи 17 века.
Главный акцент сделан на творчестве Франса Снейдерса — я расскажу о нём, его полотнах и его влиянии на других авторов.
На выставке представлено более 70 работ фламандских мастеров натюрморта и анималистической живописи 17 века.
Главный акцент сделан на творчестве Франса Снейдерса — я расскажу о нём, его полотнах и его влиянии на других авторов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы рассмотрите ряд знаковых картин Снейдерса из собрания Эрмитажа, узнаете о его учителях и выдающихся современниках — Питере Брейгеле Младшем, Хендрике ван Балене, Питере Пауле Рубенсе.
- Разберётесь в жанре натюрморта и разнообразии его типов, а ещё узнаете, в чём отличие Фландрии от Голландии.
- Познакомитесь с творчеством таких мастеров, как Ян Фейт, Якоб Йорданс, Пауль де Вос, Адриан ван Утрехт и других.
- Выясните, какой была обстановка в художественной среде во Фландрии 17 века, что такое гербарии и тромплеи.
- Поймёте, почему выставка Ars Vivendi стала главным музейным событием года и кто воплотил в жизнь этот великолепный проект.
Организационные детали
- Выставка временная — она продлится до 15 сентября 2024 года.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- Дополнительные расходы: билеты в Эрмитаж — 500 ₽ за чел. Билет вы покупаете заранее для себя и для гида.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата — 500 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 203 туристов
Здравствуйте! Мы — команда профессиональных гидов, имеющих многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое или историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Водим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
24 авг 2024
Замечательная выставка и замечательное сопровождение. Создателям выставки удалось погрузить зрителя в атмосферу роскоши фламандского быта 17 века. Инсталляции в виде живых натюрмортов потрясающая идея. Музыкальный фон еще одна находка. Что
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Olga
14 авг 2024
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