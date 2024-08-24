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касается экскурсии - Любовь сразу завладела нашим вниманием, она умело показала все самое интересное, при этом была внимательна к нам. Все что захотелось обсудить, она поддержала и ее глубокое знание предмета соединившись с уважением к гостям и любовью к тому что она делает привело к ощущению что мы обогатились и наполнились. Во всяком случае представление о периоде, о символике картин, о нюансах быта, и даже о родстве и связях художников незаметно встроилось в нас. Очень понравилась и выставка и экскурсовод!!! Благодарим за наслаждение.