Мы посетим парадные залы, предназначенные для приемов знати. А еще залы для танцев и прощаний с императорами. Оценим шедевры Рембрандта и трех титанов эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. Кроме того, я покажу вам знаменитые часы Павлин, необычное произведение Рубенса, мраморные статуи Кановы и картины, по которым восстанавливали Дрезден после Второй мировой войны.
Я раскрою, сколько всего Эрмитажей и чем они отличаются, кто и когда жил в Зимнем дворце. Сколько экспонатов в музее и сколько лет нужно, чтобы провести у каждого из них хотя бы одну минуту. Отдельно мы поговорим об основательнице коллекции — Екатерине Великой. О ее секретах и причудах, характере и вкусах. Вы узнаете, где она любовалась райскими птицами и уединялась для прогулок, как собирала картины и где жили ее фавориты.