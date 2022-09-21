Эрмитаж: шедевры и секреты

Нескучное знакомство с сокровищами мирового искусства в компании профессионального гида

Все думают, что красивый зеленый особняк на Дворцовой площади — это Эрмитаж.

Я вам открою секрет: это не так! Вы услышите историю музейного комплекса и узнаете, какие здания он занимает. Пройдете по роскошным залам, где императоры принимали гостей, устраивали балы и трапезничали.

А также расшифруете работы выдающихся мастеров: Рубенса, Рембрандта, да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.
Эрмитаж: шедевры и секреты
Эрмитаж: шедевры и секреты
Эрмитаж: шедевры и секреты
Эрмитаж: шедевры и секреты
Эрмитаж: шедевры и секреты
Эрмитаж: шедевры и секреты
Эрмитаж: шедевры и секреты
Эрмитаж: шедевры и секреты
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Описание

Что вас ожидает

Гении Возрождения и парадные залы

Мы посетим парадные залы, предназначенные для приемов знати. А еще залы для танцев и прощаний с императорами. Оценим шедевры Рембрандта и трех титанов эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. Кроме того, я покажу вам знаменитые часы Павлин, необычное произведение Рубенса, мраморные статуи Кановы и картины, по которым восстанавливали Дрезден после Второй мировой войны.

Занимательные факты

Я раскрою, сколько всего Эрмитажей и чем они отличаются, кто и когда жил в Зимнем дворце. Сколько экспонатов в музее и сколько лет нужно, чтобы провести у каждого из них хотя бы одну минуту. Отдельно мы поговорим об основательнице коллекции — Екатерине Великой. О ее секретах и причудах, характере и вкусах. Вы узнаете, где она любовалась райскими птицами и уединялась для прогулок, как собирала картины и где жили ее фавориты.

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Стоимость — 500 руб. с человека. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.
  • Для детей до 10 лет рекомендую выбирать детского гида

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного входа в Эрмитаж
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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