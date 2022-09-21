Все думают, что красивый зеленый особняк на Дворцовой площади — это Эрмитаж. Я вам открою секрет: это не так! Вы услышите историю музейного комплекса и узнаете, какие здания он занимает. Пройдете по роскошным залам, где императоры принимали гостей, устраивали балы и трапезничали. А также расшифруете работы выдающихся мастеров: Рубенса, Рембрандта, да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.

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Описание

Что вас ожидает

Гении Возрождения и парадные залы

Мы посетим парадные залы, предназначенные для приемов знати. А еще залы для танцев и прощаний с императорами. Оценим шедевры Рембрандта и трех титанов эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. Кроме того, я покажу вам знаменитые часы Павлин, необычное произведение Рубенса, мраморные статуи Кановы и картины, по которым восстанавливали Дрезден после Второй мировой войны.

Занимательные факты

Я раскрою, сколько всего Эрмитажей и чем они отличаются, кто и когда жил в Зимнем дворце. Сколько экспонатов в музее и сколько лет нужно, чтобы провести у каждого из них хотя бы одну минуту. Отдельно мы поговорим об основательнице коллекции — Екатерине Великой. О ее секретах и причудах, характере и вкусах. Вы узнаете, где она любовалась райскими птицами и уединялась для прогулок, как собирала картины и где жили ее фавориты.

Организационные детали