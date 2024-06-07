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Билеты
2.5 часа
В тренде
Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 17:30
9 июня в 15:00
2 850₽ за билет
Билеты
2.5 часа
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:30
2 750₽ за билет
Билеты
30 минут
Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время
Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2)
9 июня в 13:30
500₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия
Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории
Начало: У Иорданской лестницы
9 июня в 12:00
18 июня в 12:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990₽ за человека
Билеты
3 часа
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Посетите Русский музей в Санкт-Петербурге: Михайловский дворец и корпус Бенуа. Билет действителен на выбранный сеанс и маршрут в день посещения
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
1 100₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства
Начало: в Эрмитаже за контролем
Завтра в 13:30
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:30
6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Билеты
2.5 часа
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390₽ за билет
Квест
1 час
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге
Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства
Начало: На набережной Фонтанки
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Эрмитаж: классическое знакомство - путешествие сквозь века искусства
Проведите незабываемые часы, исследуя парадные залы и шедевры мирового искусства в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
12 июня в 11:00
14 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 2 чел.
Билеты
2.5 часа
Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 14:45
21 июня в 11:15
2 790₽ за билет
Билеты
1 час
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир ювелирного искусства с билетом в Музей Фаберже и аудиоэкскурсией. Откройте для себя легендарные пасхальные яйца и другие шедевры
Начало: У входа в музей Фаберже
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990₽ за билет
Билеты
2.5 часа
Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи
Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 650₽ за билет
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463₽ за всё до 32 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
9 июня в 11:00
12 июня в 13:00
7 558₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
С умом по Эрмитажу
Вдохновение - от мировых шедевров, знания - от лицензированного гида
Начало: Угол Дворцовой площади справа от Зимнего дворца
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
62755 334₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Русского музея
От Рублева до Айвазовского - приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея
Начало: На Площади искусств
10 июня в 17:00
19 июня в 14:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мир Русского музея: познавательное приключение для детей и взрослых
Погрузитесь в мир русского искусства: откройте для детей красоту и историю великих полотен в увлекательной форме
Начало: В Русском музее или по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга
Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас
Начало: На Дворцовой площади
12 июня в 13:00
13 июня в 11:00
7 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Начало: Невский проспект
9 июня в 16:00
10 июня в 15:00
от 4 290₽ за всё до 10 чел.
Билеты
30 минут
Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение
Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее
Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8)
Завтра в 18:00
9 июня в 11:30
500₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников
Начало: У входа в музей
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Билеты
2 часа
Эрмитаж с лицензированным гидом
Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры
Начало: Около Александровской колонны
Завтра в 10:00
9 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Эксклюзивный тур по Эрмитажу с личным гидом
Исследуйте величие Эрмитажа в индивидуальной экскурсии, открывая сокровища искусства и истории Санкт-Петербурга
Начало: В Зимнем дворце
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Русский музей с гидом-психологом
Неклассический формат на стыке ваших эмоций, чувств и искусства
Начало: На площади Искусств
Завтра в 16:30
9 июня в 10:30
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Империя Фаберже
Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Фаберже и Спас на Крови: путешествие сквозь искусство и время в Санкт-Петербурге
Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Начало: У входа в музей Фаберже
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эрмитаж: шедевры и секреты
Нескучное знакомство с сокровищами мирового искусства в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Эрмитаж
Завтра в 13:00
11 июня в 11:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Музей Фаберже в Санкт-Петербурге: погружение в мир ювелирного искусства
Познакомьтесь с жизнью и творчеством Карла Фаберже, посетив уникальную экскурсию в его музей. Истории, шедевры и секреты ждут вас
Начало: У Аничкова моста
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
7 379₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны шедевров Эрмитажа
Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком
Начало: У Иорданской лестницы
11 июня в 12:00
13 июня в 15:00
6 780₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эрмитаж вдоль и поперек
Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии
Начало: Во дворе Зимнего дворца
9 июня в 11:00
11 июня в 13:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в мир Фаберже: ювелирное искусство и история Романовых
Погрузитесь в сверкающий мир Фаберже, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя тайны великих мастеров
Начало: Наб. Фонтанки,21
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Открыть мир искусства, как сундучок с сокровищами, и найти супергероев на картинах из прошлого
Начало: На Площади Искусств
13 июня в 13:00
14 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам
Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка
Начало: В Эрмитаже
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
12 июня в 13:30
2 500₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Шереметевский дворец в Санкт-Петербурге: История и великолепие 18 века
Приглашаем на уникальную экскурсию по Шереметевскому дворцу, где история рода Шереметевых оживает в великолепных интерьерах
Начало: Набережная Фонтанки, 34
Завтра в 16:00
19 июня в 14:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
Завтра в 20:00
9 июня в 08:00
5 899₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по петербургскому Монмартру
Перенестись в эпоху Серебряного века и прикоснуться к историям и судьбам художников «Мира искусства»
Начало: Театральная пл, у памятника Н.А. Римскому-Корсаков...
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия в Русском музее
Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины
Начало: Около Русского музея
9 июня в 14:30
15 июня в 10:30
9 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца
Начало: На Дворцовой площади
14 июня в 11:00
20 июня в 11:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Залы Эрмитажа
Оценить уникальное убранство залов дворца и узнать историю создания интерьеров
Начало: На Дворцовой площади
21 июня в 11:00
26 июня в 11:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав7 июня 2024Человек увлеченный своим делом, таких слушать очень приятно
- ССветлана7 июня 2024Определенно рекомендую все экскурсии,которые проводит Андрей! Отличный экскурсовод, грамотно и интересно преподносит материал!!! Вся организация, профессиональный подход выше всяких похвал!!! Спасибо за впечатления!!!
- ВВиктория7 июня 2024Были на экскурсии в мини-группе с экскурсоводом Нелли, очень понравилось, содержательно и интересно, 3 часа пролетели незаметно
- УУльяна7 июня 2024Экскурсия потрясающая. Нас было 4ч человека в группе, очень удобно. Гид Нина настоящий профессионал, моя благодарность. Тем, кто будет в Петербурге, настоятельно рекомендую посетить Эрмитаж!
- ООльга7 июня 2024Всё отлично!
- ЕЕлена7 июня 2024Светлана- оч профессиональна, интересно излагает материал, приятна в общении, внимательна. Рекомендую всем
- ППотапова7 июня 2024Спасибо за возможность без потери личного времени получить билет для посещения музея. Впредь буду пользоваться такой услугой. Спасибо
- ССараева7 июня 2024Огромное спасибо!)
- ККсения7 июня 2024Очень понравилась экскурсовод Дарья, преподнесла информацию так, что дети сказали, мы не ожидали, что будет так интересно!!!
- ЕЕкатерина7 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, детям было интересно: отвечали на вопросы с удовольствием. Подача информации в доступной форме для детей и взрослых. Замечательная экскурсия для первого знакомства с Эрмитажем, дети устать не успели и самое главное запомнили информацию.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Искусство и музеи»
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