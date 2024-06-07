Билеты 2.5 часа 1836 отзывов В тренде Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00 2 850 ₽ за билет

Билеты 2.5 часа 28 отзывов Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены) Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены Начало: На Дворцовой площади Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00 2 750 ₽ за билет

Билеты 30 минут 2229 отзывов Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2) 500 ₽ за билет

Индивидуальная 1.5 часа 182 отзыва Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории Начало: У Иорданской лестницы от 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 2.5 часа 506 отзывов Популярное предложение По закоулкам Петроградки - в гости к художникам Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников Начало: В районе метро Спортивная Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00 1320 990 ₽ за человека

Билеты 3 часа 26 отзывов Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа Посетите Русский музей в Санкт-Петербурге: Михайловский дворец и корпус Бенуа. Билет действителен на выбранный сеанс и маршрут в день посещения Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ... 1 100 ₽ за билет

Индивидуальная 2 часа 167 отзывов Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства Начало: в Эрмитаже за контролем 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 199 отзывов Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 47 отзывов Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера Начало: У м. Площадь Восстания 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

Билеты 2.5 часа 32 отзыва Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров Начало: В Михайловском сквере 1 390 ₽ за билет

Квест 1 час 223 отзыва Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов Начало: У Иорданской лестницы от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 25 отзывов Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства Начало: На набережной Фонтанки Расписание: ежедневно в 18:00 1 500 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 135 отзывов Эрмитаж: классическое знакомство - путешествие сквозь века искусства Проведите незабываемые часы, исследуя парадные залы и шедевры мирового искусства в самом сердце Санкт-Петербурга Начало: На Дворцовой площади 4 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 154 отзыва Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди Начало: В районе Дворцовой площади Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15 2 790 ₽ за билет

Билеты 1 час 25 отзывов Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия в Санкт-Петербурге Погрузитесь в мир ювелирного искусства с билетом в Музей Фаберже и аудиоэкскурсией. Откройте для себя легендарные пасхальные яйца и другие шедевры Начало: У входа в музей Фаберже 990 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 55 отзывов Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас Начало: На площади Искусств Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15 3 650 ₽ за билет

10% скидка Квест 1.5 часа 107 отзывов Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа» Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея Начало: В Эрмитаже от 1625 1 463 ₽ за всё до 32 чел.

Индивидуальная 2 часа 360 отзывов Эрмитаж: экскурсия в мир искусства Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее Начало: На Дворцовой площади 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Легенды русского балета в Петербурге Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии Начало: На площади Островского 7 558 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 168 отзывов С умом по Эрмитажу Вдохновение - от мировых шедевров, знания - от лицензированного гида Начало: Угол Дворцовой площади справа от Зимнего дворца 6275 5 334 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 63 отзыва Шедевры Русского музея От Рублева до Айвазовского - приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея Начало: На Площади искусств 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 135 отзывов Мир Русского музея: познавательное приключение для детей и взрослых Погрузитесь в мир русского искусства: откройте для детей красоту и историю великих полотен в увлекательной форме Начало: В Русском музее или по договоренности 6 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас Начало: На Дворцовой площади 7 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 143 отзыва Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города Начало: Невский проспект от 4 290 ₽ за всё до 10 чел.

Билеты 30 минут 174 отзыва Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8) 500 ₽ за билет

Индивидуальная 2 часа 32 отзыва В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников Начало: У входа в музей 6 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 143 отзыва Креативный Петербург на Мини Купере Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото Начало: В районе метро Пл. Восстания 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

Билеты 2 часа 20 отзывов Эрмитаж с лицензированным гидом Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры Начало: Около Александровской колонны 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 371 отзыв Эксклюзивный тур по Эрмитажу с личным гидом Исследуйте величие Эрмитажа в индивидуальной экскурсии, открывая сокровища искусства и истории Санкт-Петербурга Начало: В Зимнем дворце 6 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 88 отзывов Русский музей с гидом-психологом Неклассический формат на стыке ваших эмоций, чувств и искусства Начало: На площади Искусств от 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Империя Фаберже Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира Начало: На набережной реки Фонтанки 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Фаберже и Спас на Крови: путешествие сквозь искусство и время в Санкт-Петербурге Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге Начало: У входа в музей Фаберже 7 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Эрмитаж: шедевры и секреты Нескучное знакомство с сокровищами мирового искусства в компании профессионального гида Начало: У главного входа в Эрмитаж от 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 49 отзывов Музей Фаберже в Санкт-Петербурге: погружение в мир ювелирного искусства Познакомьтесь с жизнью и творчеством Карла Фаберже, посетив уникальную экскурсию в его музей. Истории, шедевры и секреты ждут вас Начало: У Аничкова моста 7 379 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 195 отзывов Тайны шедевров Эрмитажа Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком Начало: У Иорданской лестницы 6 780 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 259 отзывов Эрмитаж вдоль и поперек Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии Начало: Во дворе Зимнего дворца 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Экскурсия в мир Фаберже: ювелирное искусство и история Романовых Погрузитесь в сверкающий мир Фаберже, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя тайны великих мастеров Начало: Наб. Фонтанки,21 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет Открыть мир искусства, как сундучок с сокровищами, и найти супергероев на картинах из прошлого Начало: На Площади Искусств 7 900 ₽ за всё до 4 чел.

Билеты 2 часа 22 отзыва Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка Начало: В Эрмитаже Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30 2 500 ₽ за билет

Индивидуальная 2 часа 36 отзывов Популярное предложение Шереметевский дворец в Санкт-Петербурге: История и великолепие 18 века Приглашаем на уникальную экскурсию по Шереметевскому дворцу, где история рода Шереметевых оживает в великолепных интерьерах Начало: Набережная Фонтанки, 34 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

Фотопрогулка 2 часа 43 отзыва На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки Начало: У станции метро пл. Ленина 5 899 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Прогулка по петербургскому Монмартру Перенестись в эпоху Серебряного века и прикоснуться к историям и судьбам художников «Мира искусства» Начало: Театральная пл, у памятника Н.А. Римскому-Корсаков... от 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

Квест 2.5 часа 15 отзывов Квест-экскурсия в Русском музее Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины Начало: Около Русского музея 9 800 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 327 отзывов Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца Начало: На Дворцовой площади 5 900 ₽ за всё до 4 чел.