Искусство развивается плавно, но порой система даёт сбой — и тогда извергается вулкан, земля уходит из-под ног. Происходит эстетическая революция. Приглашаю вас на встречу с теми, кто героически сражался за право видеть мир по-иному.
Описание экскурсии
- Мы распахнём окна в цветущую солнечную радость вместе с Клодом Моне
- Окунёмся в лоснящуюся, чарующую элегию полотен Ренуара
- Посетим вибрирующий, тревожный мир Ван Гога
- Настроим ум на восприятие ярких, ускользающих форм Сезанна
- Постараемся устоять перед опасным напором изломанных линий Пикассо и схематичных силуэтов Матисса
Главное — мы попробуем понять многочисленные шедевры из эрмитажной коллекции. Понять аутентично, избегая поспешных оценок, дистанцируясь от проекций собственного «эго» и тривиальных интерпретаций.
В качестве опоры для понимания нам послужит знание кредо художников — того, чего они сами ждали от своего искусства, к чему стремились. Мы учтём биографические обстоятельства непонятых гениев, применим философский анализ их работ, и конечно, внимательно посмотрим в глубь их творческих миров.
Экскурсия подойдёт тем, кто
- без ума от импрессионизма, фовизма, кубизма и т. д., но сам не знает, почему
- хорошо знаком с историей искусства, но стремится освежить и обогатить своё понимание
- не считает, что живопись обязана передавать застывшую реальность
- скучает по старушке-Франции…
Организационные детали
- Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (700 ₽ взрослый, дети бесплатно, есть льготы)
- Билет для гида не нужен
- По предварительному запросу продолжительность прогулки может быть увеличена на 30 минут (+ 2000 ₽): либо для более подробного осмотра импрессионистов, либо для знакомства с эрмитажным собранием современного искусства (Кабаков, Кифер, Виола, Пригов)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1043 туристов
В своих медиациях я опираюсь только на авторитетные источники, в том числе весьма редкие. Стремлюсь создать атмосферу непринуждённого, однако насыщенного тематического общения. Со своей стороны, я гарантирую подробный, компетентный рассказ.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Высокий профессионализм, необъятные знания и тонкий вкус Дмитрия позволили полностью погрузиться в период творчества художников импрессионистов, оценить их стиль живописи, научиться разглядывать перенесенные на холст ускользающие мгновения – переданные авторами впечатления от реальности. Огромное спасибо и обязательно до новых встреч!
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Приятный интеллигентный, знающий гид, интересная тема, знаменитые картины известных художников, лучший музей города - экскурсия удалась, прекрасное впечатление; рекомендую посетить как туристам, так и местным жителям, после окончания единственное сожаление было, что она заняла мало времени и не ко всем картинам получилось подойти с подробным рассказом
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М
Экскурсия получилась живой и непринуждённой — словно дружеский разговор, который постепенно открывает новые грани знаменитых полотен.
Впечатлило, как профессионально и в то же время легко Дмитрий выстраивает рассказ: не просто перечисляет факты, а предлагает всматриваться, обсуждать, задавать вопросы, делиться догадками. Гид умеет объяснить сложные вещи простым, понятным языком, не теряя глубины.
Время пролетело незаметно, впечатления - самые яркие. С удовольствием рекомендую!
Впечатлило, как профессионально и в то же время легко Дмитрий выстраивает рассказ: не просто перечисляет факты, а предлагает всматриваться, обсуждать, задавать вопросы, делиться догадками. Гид умеет объяснить сложные вещи простым, понятным языком, не теряя глубины.
Время пролетело незаметно, впечатления - самые яркие. С удовольствием рекомендую!
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Е
Мы были в конце мая с Дмитрием в генштабе и смотрели импрессионистов. Время пролетело просто молниеносно! Спасибо за гибкое отношение к планированию маршрута, живой диалог, очень приятно, что экскурсия не какой-то выученный текст, а прям диалог, который помогает понять художника, работу и время. Весьма рекомендую😍
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М
Экскурсию в Эрмитаж мы с подругами оставили на заключительный день нашего путешествия в Петербург и не зря! То самое послевкусие… Браво Дмитрию👏🏻Его знания, подача, внимание, подход-все на высшем уровне.
Обязательно вернемся за новыми впечатлениями!
Обязательно вернемся за новыми впечатлениями!
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Признаюсь, волновалась: первый раз шла на экскурсию с Дмитрием, еще и пригласив подруг. Ну что сказать? Полнейший восторг! Помимо того, что Дмитрий - безусловный профессионал, он еще и прекрасный рассказчик, вдумчивый, очень ориентированный на экскурсантов, деликатный, стремящийся к диалогу. Было очень интересно, легко, наполненно!
С огромной благодарностью и ожиданием следующей встречи!
С огромной благодарностью и ожиданием следующей встречи!
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