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А Александр Высокий профессионализм, необъятные знания и тонкий вкус Дмитрия позволили полностью погрузиться в период творчества художников импрессионистов, оценить их стиль живописи, научиться разглядывать перенесенные на холст ускользающие мгновения – переданные авторами впечатления от реальности. Огромное спасибо и обязательно до новых встреч! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Людмила Приятный интеллигентный, знающий гид, интересная тема, знаменитые картины известных художников, лучший музей города - экскурсия удалась, прекрасное впечатление; рекомендую посетить как туристам, так и местным жителям, после окончания единственное сожаление было, что она заняла мало времени и не ко всем картинам получилось подойти с подробным рассказом Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Экскурсия получилась живой и непринуждённой — словно дружеский разговор, который постепенно открывает новые грани знаменитых полотен.



Впечатлило, как профессионально и в то же время легко Дмитрий выстраивает рассказ: не просто перечисляет факты, а предлагает всматриваться, обсуждать, задавать вопросы, делиться догадками. Гид умеет объяснить сложные вещи простым, понятным языком, не теряя глубины.



Время пролетело незаметно, впечатления - самые яркие. С удовольствием рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Мы были в конце мая с Дмитрием в генштабе и смотрели импрессионистов. Время пролетело просто молниеносно! Спасибо за гибкое отношение к планированию маршрута, живой диалог, очень приятно, что экскурсия не какой-то выученный текст, а прям диалог, который помогает понять художника, работу и время. Весьма рекомендую😍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Экскурсию в Эрмитаж мы с подругами оставили на заключительный день нашего путешествия в Петербург и не зря! То самое послевкусие… Браво Дмитрию👏🏻Его знания, подача, внимание, подход-все на высшем уровне.

Обязательно вернемся за новыми впечатлениями! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет