Непринужденная обстановка, увлекательная интерактивная программа, специально подобранные вкусные закуски, веселый ведущий и приятная компания подарят уникальные знания и незабываемые гастрономические впечатления!

На нашей экскурсии вас ожидает 2 часа незабываемых эмоций, мы расскажем и покажем как любовь к своему делу рождает прекрасный продукт.

Уникальная лекция о создании сидра от экскурсовода - сомелье.

Шоу сабраж от нашего ведущего, который покажет и научит приемам сабража.

Вы имеете уникальную возможность протестировать основную линейку сидров нашего производства.

Специально подобранные к сидру вкуснейшие закуски.

У нас Вы сможете приобрести любой понравившийся напиток по специальным ценам.