Экскурсия с дегустацией на производство сидра от компании Bullevie

Уникальная экскурсия на производство сидра с интерактивной программой

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Экскурсия с дегустацией на производство сидра от компании Bullevie
Экскурсия с дегустацией на производство сидра от компании Bullevie
Экскурсия с дегустацией на производство сидра от компании Bullevie
Экскурсия с дегустацией на производство сидра от компании Bullevie
Экскурсия с дегустацией на производство сидра от компании Bullevie
Экскурсия с дегустацией на производство сидра от компании Bullevie
Ближайшие даты:
8
апр
9
апр
22
апр
23
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Непринужденная обстановка, увлекательная интерактивная программа, специально подобранные вкусные закуски, веселый ведущий и приятная компания подарят уникальные знания и незабываемые гастрономические впечатления!
На нашей экскурсии вас ожидает 2 часа незабываемых эмоций, мы расскажем и покажем как любовь к своему делу рождает прекрасный продукт.
Уникальная лекция о создании сидра от экскурсовода - сомелье.
Шоу сабраж от нашего ведущего, который покажет и научит приемам сабража.
Вы имеете уникальную возможность протестировать основную линейку сидров нашего производства.
Специально подобранные к сидру вкуснейшие закуски.
У нас Вы сможете приобрести любой понравившийся напиток по специальным ценам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Дегустация не менее 5 видов сидра с закусками
  • Обучение технике Сабраж
Что не входит
  • Трансфер от и до станции метро Московская - 800 руб с человека
Место начала и завершения?
Федоровское, улица Промышленная дом 19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Важная информация
  • В ближайшее время с вами свяжется менеджер для подтверждения брони экскурсии. Бронирование места производится ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
8 ноя 2022
Прекрасная экскурсия. Нам рассказали и показали, как производится сидр с момента промывки яблок до появления сидра, прямо в цеху предложили попробовать свежеприготовленный сидр. Гид, обладая великолепным чувством юмора, очень интересно рассказал о всех этапах производства. В дальнейшем нас ждала дегустация, были предложены 5 видов сидра. Закуска подобрана очень правильно. она помогала насладиться вкусом в полной мере. Так же впечатлила техника сабраж, которую нам продемонстрировали. Спасибо всем
Е
8 ноя 2022
Очень понравилось!!!
Позитив!!! Организация на высшем уровне!!! Советую - компанией!!!
K
12 окт 2022
👍

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