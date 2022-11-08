Уникальная экскурсия на производство сидра с интерактивной программой
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Непринужденная обстановка, увлекательная интерактивная программа, специально подобранные вкусные закуски, веселый ведущий и приятная компания подарят уникальные знания и незабываемые гастрономические впечатления!
На нашей экскурсии вас ожидает 2 часа незабываемых эмоций, мы расскажем и покажем как любовь к своему делу рождает прекрасный продукт.
Уникальная лекция о создании сидра от экскурсовода - сомелье.
Шоу сабраж от нашего ведущего, который покажет и научит приемам сабража.
Вы имеете уникальную возможность протестировать основную линейку сидров нашего производства.
Специально подобранные к сидру вкуснейшие закуски.
У нас Вы сможете приобрести любой понравившийся напиток по специальным ценам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Дегустация не менее 5 видов сидра с закусками
- Обучение технике Сабраж
- Что не входит
- Трансфер от и до станции метро Московская - 800 руб с человека
- Место начала и завершения?
- Федоровское, улица Промышленная дом 19
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
- Важная информация
- В ближайшее время с вами свяжется менеджер для подтверждения брони экскурсии. Бронирование места производится ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия рябинкина
8 ноя 2022
Прекрасная экскурсия. Нам рассказали и показали, как производится сидр с момента промывки яблок до появления сидра, прямо в цеху предложили попробовать свежеприготовленный сидр. Гид, обладая великолепным чувством юмора, очень интересно рассказал о всех этапах производства. В дальнейшем нас ждала дегустация, были предложены 5 видов сидра. Закуска подобрана очень правильно. она помогала насладиться вкусом в полной мере. Так же впечатлила техника сабраж, которую нам продемонстрировали. Спасибо всем
Е
Екатерина Спиридонова
8 ноя 2022
Очень понравилось!!!
Позитив!!! Организация на высшем уровне!!! Советую - компанией!!!
Позитив!!! Организация на высшем уровне!!! Советую - компанией!!!
K
Katya.an
12 окт 2022
👍
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