Экскурсия на крафтовую пивоварню в историческом районе Петербурга — Выборгская сторона.
Вы собственными глазами увидите путь создания древнего напитка от маленького зернышка до пенящегося в вашей кружке напитка.
Все это сопровождается интереснейшими фактами от гида-пивовара с восьмилетним опытом, а после — дегустацией.
Описание экскурсии
Вы посетите аутентичную крафтовую пивоварню в историческом районе города. Увидите этапы производства лично, заглянете в чаны, потрогаете температурные колбы и, может, даже засыплете свою поварешку хмеля с солодом. Гид под увлекательные рассказы выступит в роли умелого гарсона и угостит каждого путешественника восемью сортами разнообразного пива. Вы узнаете:
- четыре способа производства безалкогольного пива;
- какие пивные школы бывают (есть даже пивной Хогвартс!);
- какое пиво лучше пить холодным, а какое теплым;
- как монахи узнали про эль и при чем тут происки дьявола и помощь бога;
как ирландцы делают пиво зеленым на день Святого Патрика. Вы увидите своими глазами все стадии рождения пива, от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. И, разумеется, в конце экскурсии вы попробуете все актуальные на данный момент сорта, выпускаемые пивоварней! Важная информация:.
- Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
- Экскурсия рассчитана на лиц от 18 лет и старше. Будьте готовы, что вас попросят предъявить документ, подтверждающий ваш возраст.
- Не рекомендуется употребление алкогольных напитков перед экскурсией.
- Пивоварня это производство со своими нормами безопасности.
- Экскурсию можно подарить. Для приобретения билетов в подарок свяжитесь с организатором через кнопку «Кликнуть и задать вопрос без оплаты».
Среда 17:30<br>Пятница 15:30<br>Суббота и Воскресенье 13:00 и 15:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Дегустация
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Большой Сампсониевский проспект 2
Когда и сколько длится?
Когда: Среда 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Н
Новожилова
14 ноя 2025
Было очень интересно и по-настоящему уютно:). Уже с порога чувствуешь, что тут делают «только настоящее»: ароматы, запахи, процесс — всё пропитано страстью и желанием экспериментировать. Гид Александр рассказывает легко, без
