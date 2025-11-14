Вы посетите аутентичную крафтовую пивоварню в историческом районе города. Увидите этапы производства лично, заглянете в чаны, потрогаете температурные колбы и, может, даже засыплете свою поварешку хмеля с солодом. Гид под увлекательные рассказы выступит в роли умелого гарсона и угостит каждого путешественника восемью сортами разнообразного пива. Вы узнаете:

четыре способа производства безалкогольного пива;

какие пивные школы бывают (есть даже пивной Хогвартс!);

какое пиво лучше пить холодным, а какое теплым;

как монахи узнали про эль и при чем тут происки дьявола и помощь бога;

как ирландцы делают пиво зеленым на день Святого Патрика. Вы увидите своими глазами все стадии рождения пива, от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. И, разумеется, в конце экскурсии вы попробуете все актуальные на данный момент сорта, выпускаемые пивоварней! Важная информация:.

