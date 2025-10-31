Приглашаем на пивоварню в историческом районе Петербурга! Здесь вас встретит опытный гид-пивововар и наглядно продемонстрирует все стадии рождения пива — от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Раскроет магию хмеля и солода через увлекательные истории. И конечно, даст попробовать все актуальные сорта, выпускаемые пивоварней.

Описание экскурсии

Перед вами распахнёт двери аутентичная крафтовая пивоварня! Вы побываете там, где хранятся главные секреты производства — и убедитесь, что никаких секретов на самом деле нет. Гид ответит на все вопросы, познакомит вас с тонкостями изготовления пива и предложит:

осмотреть производственные помещения

ознакомиться с принципами работы оборудования

заглянуть в чаны

потрогать температурные колбы

и может даже засыпать свою поварёшку хмеля с солодом

Вы узнаете:

4 способа производства безалкогольного пива

Какие пивные школы бывают в мире и есть ли среди них пивной Хогвартс

Какое пиво лучше пить холодным, а какое тёплым

Как монахи узнали про эль и при чём тут происки дьявола и помощь бога

Зачем ирландцы 1 раз в году делают пиво зелёным

В финале экскурсии гид выступит в роли умелого гарсона и угостит вас 8 сортами разнообразного пива.

Организационные детали