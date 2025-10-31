Мои заказы

Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне (18+)

Проследить путь создания древнего напитка - от маленького зернышка до пенной кружки
Приглашаем на пивоварню в историческом районе Петербурга! Здесь вас встретит опытный гид-пивововар и наглядно продемонстрирует все стадии рождения пива — от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Раскроет магию хмеля и солода через увлекательные истории. И конечно, даст попробовать все актуальные сорта, выпускаемые пивоварней.
5
5 отзывов
Ближайшие даты:
12
ноя16
ноя19
ноя23
ноя26
ноя28
ноя29
ноя
Время начала: 13:00, 15:30, 17:30

Описание экскурсии

Перед вами распахнёт двери аутентичная крафтовая пивоварня! Вы побываете там, где хранятся главные секреты производства — и убедитесь, что никаких секретов на самом деле нет. Гид ответит на все вопросы, познакомит вас с тонкостями изготовления пива и предложит:

  • осмотреть производственные помещения
  • ознакомиться с принципами работы оборудования
  • заглянуть в чаны
  • потрогать температурные колбы
  • и может даже засыпать свою поварёшку хмеля с солодом

Вы узнаете:

  • 4 способа производства безалкогольного пива
  • Какие пивные школы бывают в мире и есть ли среди них пивной Хогвартс
  • Какое пиво лучше пить холодным, а какое тёплым
  • Как монахи узнали про эль и при чём тут происки дьявола и помощь бога
  • Зачем ирландцы 1 раз в году делают пиво зелёным

В финале экскурсии гид выступит в роли умелого гарсона и угостит вас 8 сортами разнообразного пива.

Организационные детали

  • Экскурсия предназначена для участников 18+. Будьте готовы, что вас попросят предъявить документ, подтверждающий возраст
  • Пивоварня — это производство со своими нормами безопасности. Поэтому перед экскурсией употребление алкогольных напитков не рекомендуется
  • С вами будет работать один из гидов пивоварни

в среду в 17:30, в пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2475 ₽
Пенсионеры2385 ₽
Студенты2385 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 17:30, в пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5557 туристов
Меня зовут Максим, я работаю гидом 4 года, люблю это и не собираюсь прекращать. Представляю дружную команду гидов. Каждый день мы узнаем что-то новое о Петербурге и делимся этим с гостями. Наша цель — сделать экскурсию не только познавательной, но и весёлой. Поэтому выбирая нас, вы выбираете ещё и хорошее настроение!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
П
Павел
31 окт 2025
Всё супер, лаконичная интересная экскурсия где рассказали и показали как готовится пиво разных сортом, ну и следом конечно очень разнообразная дегустация с рассказом обо всех сортах пива
В
Валерия
11 окт 2025
Прекрасная экскурсия, очень располагающий к себе экскурсовод, классный материал. Очень интересно и вкусно😂
Разнообразие на дегустации - поражает 😅немного не хватает закуски, но настроение после такой познавательной программы - приподнятое)
Ходили с другом - восторг!
Прекрасная экскурсия, очень располагающий к себе экскурсовод, классный материал. Очень интересно и вкусно😂
В
Виктория
3 авг 2025
Великолепная экскурсия, всё очень понравилось 👍 Александр, рассказал настолько со знанием и любовью, что Мы полностью погрузились в производство пивных напитков, да и дегустация 👍будем рекомендовать. Спасибо 😊
Л
Людмила
31 июл 2025
Отличная экскурсия, прекрасные напитки. Открыла для себя сидр. Александр - гид - знаток предмета. Желательно включать закуску
Е
Елена
22 июл 2025
Очень понравилась данная экскурсия. Интересно и вкусно😊

