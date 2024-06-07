Дегустации на экскурсиях в Санкт-Петербурге – попробуйте новое на вкус

Найдено 21 экскурсия в категории «Дегустационные туры» в Санкт-Петербурге, цены от 1 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
153 отзыва
В тренде
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
30002 550 за человека
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: В районе Главного штаба
«Дегустации пышек (по 2 пышки на человека + кофе/чай), карамелек и пирожных включены в стоимость экскурсии»
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 800 за всё до 5 чел.
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Групповая
2 часа
15 отзывов
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Проследить путь напитка от амбара с солодом до линии розлива и попробовать 6 видов пива
Начало: Митрофаньевское шоссе 27
«Дегустация 6 сортов пива, а также бутылочка пива в подарок включены в стоимость экскурсии»
21 июня в 19:00
1 900 за человека
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
98 отзывов
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Окунуться в мир кофе с гидом-специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток, как бариста
Начало: В центре города, районе метро Спасская/Сенная/Садо...
«Все напитки на дегустациях завариваются разными способами — от классической кофемашины до альтернативы»
Расписание: в среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 16:00
12 июня в 11:30
19 июня в 19:00
23002 070 за человека
Экскурсия с дегустацией на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Экскурсия с дегустацией на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга
Начало: Финляндский проспект, 4А
Расписание: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
2 000 за человека
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
4 часа
167 отзывов
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией настоек и историями
Откройте для себя тайны питейной культуры Санкт-Петербурга, встречаясь с историей и вкусом в одном путешествии
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
35002 625 за человека
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
Узнать, как варят пиво в Петербурге, и попробовать 10 вкуснейших сортов
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 15:30 и 18:00, в пятницу в 13:00 и 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
2 000 за человека
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Прекрасные виды, новые вкусы, потрясающая атмосфера и увлекательные истории
«Во время дегустаций я расскажу о том, что происходило и происходит в мире ресторанов и баров, об истории увеселительных заведений старого Петербурга и возникновении ресторанного рынка планеты»
Сегодня в 22:30
Завтра в 12:00
от 1180010 620 за всё до 20 чел.
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
Разобраться во вкусовых оттенках и отличить дорогие вина от просто хороших - формат «всё включено»
Начало: На улице Жуковского
«После дегустации вы сможете узнать, какие из вин были доступными, а какие премиальными»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Неформальная прогулка по барам Петербурга
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
5 часов
326 отзывов
Неформальная прогулка по барам Петербурга: история и веселье
Откройте тайны ночного Петербурга, посетив уникальные бары и клубы с экскурсией, полной историй и развлечений
Начало: в районе площади Восстания
«История барной культуры, веселье, концерты и дегустации»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:00
30002 550 за человека
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Спрятаться от непогоды в легендарном кафе-музее, чтобы погрузиться в историю сладостей и Петербурга
Начало: В кафе «Абрикосовъ»
«Арт-бранч включает дегустацию конфет с историей»
Расписание: в воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
1 500 за человека
Русский De Luxe, или Как отдыхала аристократия 19 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Русский De Luxe, или Как отдыхала аристократия 19 века
Погрузиться в роскошный мир прошлого и насладиться дегустацией
Начало: В районе Дворцовой площади
«Дегустация и прогулка в шикарном Петербурге»
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 6 чел.
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Групповая
1 час
2 отзыва
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Сделать свою первую шоколадную плитку и попробовать 15 видов премиального шоколада
Начало: в Никольских рядах
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 590 за человека
На сидрерию из Петербурга: авторская экскурсия + дегустация
Групповая
2 часа
7 отзывов
На сидрерию из Петербурга: авторская экскурсия + дегустация
Узнать, как делают сидр и попробовать разные сорта
Начало: в Фёдоровском на ул. Промышленной
«В программе лекция ведущего-сомелье о создании напитка, дерзкое шоу «сабраж» и дегустация — вы протестируете линейку премиальных сидров и сможете купить их по специальной цене»
Завтра в 17:00
9 июня в 13:00
2 100 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
10 отзывов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Начало: На Казанской площади
«15:20 — Дегустация карельских традиционных напитков16:00 — Фирменной магазин форелевого хозяйства17:00 — Экопарк «Долина водопадов»»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
73803 690 за человека
Путешествие в Великий Новгород
Групповая
15 часов
Путешествие в Великий Новгород
Расписание: Вторник, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
2 890 за человека
Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
Начало: Отель заказчика
«В конце экскурсии вас ждет дегустация вина из погребов дворца»
Расписание: Пятница 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
от 13 500 за всё до 6 чел.
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
Начало: У станции метро «Кировский завод»
«Затем в дегустационном зале вы познаете азы винопития и научитесь раскрывать букеты вин»
Расписание: в субботу в 09:30
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
5 450 за человека
Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией (18+)
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией (18+)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20:00
2 900 за человека
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Групповая
1 час
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Совершить путешествие в мир крафтового мороженого и сделать сладость своими руками
Начало: На улице Чекистов
«Это будет вкусная экскурсия с дегустацией, которую проведу я, хозяйка производства, и профессиональный ведущий»
Расписание: в воскресенье в 15:00
7 июля в 15:00
14 июля в 15:00
1 700 за человека
Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
Увидеть крафтовое производство изнутри и попробовать 6 уникальных сортов
Начало: На Финляндском проспекте
«Продолжительность экскурсии 75 минут, дегустации — 45 минут»
Расписание: в будние дни в 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
35003 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
    Денис профессионал своего дела, мы под впечатлением от подачи материала, заведений, группы, легких и приятных бесед. Будем рекомендовать друзьям. Спасибо большое
  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
    Уууухххх, супер экскурсия с очень эмоциональным и грамотным гидом Андреем. Советую ВСЕМ!!!! У нас ещё и группа подобралась замечательная, вообщем все звёзды сошлись. Интересно, вкусно, пьяненько, весело и ооооочень интересно.
  • О
    Олеся
    6 июня 2024
    Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
    Понравилась идея, подача материала, все доступно, легко и непринужденно проходило! Подойдет тем, кто желает открыть для себя новые места в этом городе ❤️
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
    Все было отлично и прогулка и гид Ася, рассказала много интересного из истории Пьющего Петербурга))) и сами мы были под конец пьяненькие и веселые
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
    Спасибо экскурсоводу Александру, лёгкий, интересный, хорошо осведомлённый. . Понравилось очень, экскурсия живая, интересная, понятная, необычная, прошла на одном дыхании. Действительно
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    все можно посмотреть, заглянуть. Дегустация отдельная песня. Десять сортов пива, порции щедрые, с комментариями, обязательно вернёмся в бар. Спасибо за настроение!

  • В
    Виктор
    1 июня 2024
    Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
    Экскурсия началась в точно обозначенное время и это огромный плюс! Дарья отличный экскурсовод, интересно и не монотонно рассказывает, знает материал
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    и интересно его преподносит. 4 часа пролетели не заметно. Очень интересные истории питейных заведение и вообще как это все в России развивалось. Если вы хотите узнать больше о истории распития алкоголя, то Дарья ваш проводник;)

  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
    В конце мая 2024 года посетил экскурсию по барам Питера. Несмотря на молодость, экскурсовод Дарья обладает достаточными знаниями, чтобы погрузить
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    в атмосферу алко-Питера, грамотно и подробно отвечает на все сопутствующие вопросы, подскажет и поможет. Узнал классные истории и легенды Питера, связанные с алкоголем, побывал в очень необычных барах, которые сам вряд ли бы смог найти. Огромное спасибо Дарье и за, что я наконец-то понял, почему Рома Зверь в своей песне "Я приехал в Питер" именно на улице Думской получил в торец. Всем, кто интересуется алкоголем, историей Питера, а также не прочь выпить шот-другой, однозначно рекомендую.

  • А
    Артур
    30 мая 2024
    Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
    Очень понравилась экскурсия: Хорошая подача материала Много полезной информации Вкусный кофе И потрясающий ведущий!
  • Е
    Евгения
    29 мая 2024
    Неформальная прогулка по барам Петербурга
    Экскурсия бомба! Лиля большая молодец за это ей отдельное спасибо) рекомендую к посещению)) (берите сразу 10 шотов))
  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
    огромное спасибо Евгении за интересную доходчивую беседу-информацию про кофе! узнала много нового и полезного! рекомендую экскурсию от Жени всем, кто интересуется кофейной тематикой😊
    огромное спасибо Евгении за интересную доходчивую беседу-информацию про кофе! узнала много нового и полезного! рекомендую экскурсиюогромное спасибо Евгении за интересную доходчивую беседу-информацию про кофе! узнала много нового и полезного! рекомендую экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дегустационные туры»

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