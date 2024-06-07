1 чел.
По популярности
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
В тренде
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
30002 550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: В районе Главного штаба
«Дегустации пышек (по 2 пышки на человека + кофе/чай), карамелек и пирожных включены в стоимость экскурсии»
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Проследить путь напитка от амбара с солодом до линии розлива и попробовать 6 видов пива
Начало: Митрофаньевское шоссе 27
«Дегустация 6 сортов пива, а также бутылочка пива в подарок включены в стоимость экскурсии»
21 июня в 19:00
1 900₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Окунуться в мир кофе с гидом-специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток, как бариста
Начало: В центре города, районе метро Спасская/Сенная/Садо...
«Все напитки на дегустациях завариваются разными способами — от классической кофемашины до альтернативы»
Расписание: в среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 16:00
12 июня в 11:30
19 июня в 19:00
23002 070₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Экскурсия с дегустацией на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга
Начало: Финляндский проспект, 4А
Расписание: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
2 000₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
4 часа
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией настоек и историями
Откройте для себя тайны питейной культуры Санкт-Петербурга, встречаясь с историей и вкусом в одном путешествии
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
35002 625₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
Узнать, как варят пиво в Петербурге, и попробовать 10 вкуснейших сортов
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 15:30 и 18:00, в пятницу в 13:00 и 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
2 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Прекрасные виды, новые вкусы, потрясающая атмосфера и увлекательные истории
«Во время дегустаций я расскажу о том, что происходило и происходит в мире ресторанов и баров, об истории увеселительных заведений старого Петербурга и возникновении ресторанного рынка планеты»
Сегодня в 22:30
Завтра в 12:00
от 1180010 620₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
Разобраться во вкусовых оттенках и отличить дорогие вина от просто хороших - формат «всё включено»
Начало: На улице Жуковского
«После дегустации вы сможете узнать, какие из вин были доступными, а какие премиальными»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Групповая
5 часов
Неформальная прогулка по барам Петербурга: история и веселье
Откройте тайны ночного Петербурга, посетив уникальные бары и клубы с экскурсией, полной историй и развлечений
Начало: в районе площади Восстания
«История барной культуры, веселье, концерты и дегустации»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:00
30002 550₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Спрятаться от непогоды в легендарном кафе-музее, чтобы погрузиться в историю сладостей и Петербурга
Начало: В кафе «Абрикосовъ»
«Арт-бранч включает дегустацию конфет с историей»
Расписание: в воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Русский De Luxe, или Как отдыхала аристократия 19 века
Погрузиться в роскошный мир прошлого и насладиться дегустацией
Начало: В районе Дворцовой площади
«Дегустация и прогулка в шикарном Петербурге»
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1 час
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Сделать свою первую шоколадную плитку и попробовать 15 видов премиального шоколада
Начало: в Никольских рядах
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 590₽ за человека
Групповая
2 часа
На сидрерию из Петербурга: авторская экскурсия + дегустация
Узнать, как делают сидр и попробовать разные сорта
Начало: в Фёдоровском на ул. Промышленной
«В программе лекция ведущего-сомелье о создании напитка, дерзкое шоу «сабраж» и дегустация — вы протестируете линейку премиальных сидров и сможете купить их по специальной цене»
Завтра в 17:00
9 июня в 13:00
2 100₽ за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Начало: На Казанской площади
«15:20 — Дегустация карельских традиционных напитков16:00 — Фирменной магазин форелевого хозяйства17:00 — Экопарк «Долина водопадов»»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
73803 690₽ за человека
Групповая
15 часов
Расписание: Вторник, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
2 890₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
Начало: Отель заказчика
«В конце экскурсии вас ждет дегустация вина из погребов дворца»
Расписание: Пятница 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
от 13 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
Начало: У станции метро «Кировский завод»
«Затем в дегустационном зале вы познаете азы винопития и научитесь раскрывать букеты вин»
Расписание: в субботу в 09:30
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
5 450₽ за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20:00
2 900₽ за человека
Групповая
1 час
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Совершить путешествие в мир крафтового мороженого и сделать сладость своими руками
Начало: На улице Чекистов
«Это будет вкусная экскурсия с дегустацией, которую проведу я, хозяйка производства, и профессиональный ведущий»
Расписание: в воскресенье в 15:00
7 июля в 15:00
14 июля в 15:00
1 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
Увидеть крафтовое производство изнутри и попробовать 6 уникальных сортов
Начало: На Финляндском проспекте
«Продолжительность экскурсии 75 минут, дегустации — 45 минут»
Расписание: в будние дни в 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
35003 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Денис профессионал своего дела, мы под впечатлением от подачи материала, заведений, группы, легких и приятных бесед. Будем рекомендовать друзьям. Спасибо большое
- ТТатьяна7 июня 2024Уууухххх, супер экскурсия с очень эмоциональным и грамотным гидом Андреем. Советую ВСЕМ!!!! У нас ещё и группа подобралась замечательная, вообщем все звёзды сошлись. Интересно, вкусно, пьяненько, весело и ооооочень интересно.
- ООлеся6 июня 2024Понравилась идея, подача материала, все доступно, легко и непринужденно проходило! Подойдет тем, кто желает открыть для себя новые места в этом городе ❤️
- ММария4 июня 2024Все было отлично и прогулка и гид Ася, рассказала много интересного из истории Пьющего Петербурга))) и сами мы были под конец пьяненькие и веселые
- ДДмитрий4 июня 2024Спасибо экскурсоводу Александру, лёгкий, интересный, хорошо осведомлённый. . Понравилось очень, экскурсия живая, интересная, понятная, необычная, прошла на одном дыхании. Действительно
- ВВиктор1 июня 2024Экскурсия началась в точно обозначенное время и это огромный плюс! Дарья отличный экскурсовод, интересно и не монотонно рассказывает, знает материал
- ВВладимир1 июня 2024В конце мая 2024 года посетил экскурсию по барам Питера. Несмотря на молодость, экскурсовод Дарья обладает достаточными знаниями, чтобы погрузить
- ААртур30 мая 2024Очень понравилась экскурсия: Хорошая подача материала Много полезной информации Вкусный кофе И потрясающий ведущий!
- ЕЕвгения29 мая 2024Экскурсия бомба! Лиля большая молодец за это ей отдельное спасибо) рекомендую к посещению)) (берите сразу 10 шотов))
- ВВиктория28 мая 2024огромное спасибо Евгении за интересную доходчивую беседу-информацию про кофе! узнала много нового и полезного! рекомендую экскурсию от Жени всем, кто интересуется кофейной тематикой😊
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дегустационные туры»
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