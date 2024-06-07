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в атмосферу алко-Питера, грамотно и подробно отвечает на все сопутствующие вопросы, подскажет и поможет. Узнал классные истории и легенды Питера, связанные с алкоголем, побывал в очень необычных барах, которые сам вряд ли бы смог найти. Огромное спасибо Дарье и за, что я наконец-то понял, почему Рома Зверь в своей песне "Я приехал в Питер" именно на улице Думской получил в торец. Всем, кто интересуется алкоголем, историей Питера, а также не прочь выпить шот-другой, однозначно рекомендую.