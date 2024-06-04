1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Раскрыть тему «платного секса» в дореволюционную эпоху и увидеть бывшие дома-бордели
Начало: 1-я Советская, д. 8
«Экскурсия для людей возраста 18+»
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга
Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас
Начало: На Дворцовой площади
«Искушенных ждёт обнажённое искусство, эротика и самые горячие темы»
12 июня в 13:00
13 июня в 11:00
7 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Ужасы Петербурга (18+)
Окунуться в историю русской Бастилии и узнать, как сложились судьбы её узников (в группе)
Начало: На Иоанновском мосту
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
15001 350₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Лекции с бокалом вина. Хулиганская поэзия Петербурга
От лёгкой эротики до непотребств: яркая лекция о самых дерзких поэтах Ленинграда
Начало: В Arts Square Gallery (Итальянская ул., 5)
2 400₽ за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20:00
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Отличная экскурсия! Интересная тема и правильная подача материала - деликатно, с юмором, в меру драматично. Сергей отличный рассказчик и увлеченный
- ТТатьяна3 июня 2024Шли на экскурсию по рекомендации знакомых. Теперь рекомендую другим знакомым. Интересно, познавательно, не нудно. Время полетело очень быстро! Рекомендую
- ММихаил1 июня 2024Мне казалось, что удивить меня на экскурсии по Петропавловской крепости нельзя. Но заинтриговало описание этой экскурсии, и не прогадал с
- аантон29 мая 2024Так уж получилось, что я сам в материале экскурсии, читал, работал в архивах по теме. Могу сказать, что Сергей несомненно очень хорошо владеет темой экскурсии. Даже я узнал для себя новые вещи! Настоятельно рекомендую к посещению!
- ИИгорь28 мая 2024Великолепная экскурсия. Дарья очень красиво и артистично приподносит информацию. Слышит и уважает клиентов. Однозначано придём к ней еще!
- ННаталья17 мая 2024Экскурсовод Анна отлично провела экскурсию, отвечала на наши вопросы, мы узнали полную историю Петропавловской крепости с её жуткими подробностями, которые
- ВВиолетта16 мая 2024Так как Санкт-Петербург имеет большое количество мистических и мрачных историй, решили сходить на экскурсию "Ужасы Петербурга" к Анне, чтобы узнать
- ИИван11 мая 2024Бодро, весело, комплексно! За 2 часа не успели устать. На все вопросы получены ответы. Занимательные факты рассказаны, непристойности на картинах показаны! Буду рекомендовать.
- ММирослав29 января 2024Очень доволен, что трипстер предложил мне такой способ провести время, особенно в компании ребят, у которых я неоднократно брал экскурсии. В
- EElena5 октября 2023Получилась очень интересная и веселая прогулка. Про Сергея хочется написать отдельно пару слов, он обладает очень тонким чувством юмора и на такую неоднозначную тему говорит легко и непринужденно. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Только для взрослых»
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