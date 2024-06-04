Экскурсии и развлечения в Санкт-Петербурге для взрослых

Найдено 5 экскурсий в категории «Только для взрослых» в Санкт-Петербурге, цены от 1 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
97 отзывов
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Раскрыть тему «платного секса» в дореволюционную эпоху и увидеть бывшие дома-бордели
Начало: 1-я Советская, д. 8
«Экскурсия для людей возраста 18+»
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
1 100 за человека
Интимный Эрмитаж
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга
Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас
Начало: На Дворцовой площади
«Искушенных ждёт обнажённое искусство, эротика и самые горячие темы»
12 июня в 13:00
13 июня в 11:00
7 950 за всё до 4 чел.
Ужасы Петербурга (18+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
4 отзыва
Ужасы Петербурга (18+)
Окунуться в историю русской Бастилии и узнать, как сложились судьбы её узников (в группе)
Начало: На Иоанновском мосту
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
15001 350 за человека
Лекции с бокалом вина. Хулиганская поэзия Петербурга
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Лекции с бокалом вина. Хулиганская поэзия Петербурга
От лёгкой эротики до непотребств: яркая лекция о самых дерзких поэтах Ленинграда
Начало: В Arts Square Gallery (Итальянская ул., 5)
2 400 за человека
Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией (18+)
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией (18+)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20:00
2 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
    Отличная экскурсия! Интересная тема и правильная подача материала - деликатно, с юмором, в меру драматично. Сергей отличный рассказчик и увлеченный
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    своим делом человек. На экскурсии раскрывается другая сторона Петербурга - не красивая и не величественная, зачастую трагичная, но тем не менее имеющая место в истории города. Советую к посещению!

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Интимный Эрмитаж
    Шли на экскурсию по рекомендации знакомых. Теперь рекомендую другим знакомым. Интересно, познавательно, не нудно. Время полетело очень быстро! Рекомендую
  • М
    Михаил
    1 июня 2024
    Ужасы Петербурга (18+)
    Мне казалось, что удивить меня на экскурсии по Петропавловской крепости нельзя. Но заинтриговало описание этой экскурсии, и не прогадал с
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    выбором! Действительно, пугающие истории как крепости, так и города. Понравились подача гида и отобранный материал. А ещё очень понравилось гулять в вечернее время, мы с гидом были ВДВОЕМ во всей Петропавловке! Однозначно рекомендую экскурсию! 👍👍👍

    Мне казалось, что удивить меня на экскурсии по Петропавловской крепости нельзя. Но заинтриговало описание этой экскурсии
  • а
    антон
    29 мая 2024
    Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
    Так уж получилось, что я сам в материале экскурсии, читал, работал в архивах по теме. Могу сказать, что Сергей несомненно очень хорошо владеет темой экскурсии. Даже я узнал для себя новые вещи! Настоятельно рекомендую к посещению!
  • И
    Игорь
    28 мая 2024
    Интимный Эрмитаж
    Великолепная экскурсия. Дарья очень красиво и артистично приподносит информацию. Слышит и уважает клиентов. Однозначано придём к ней еще!
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Ужасы Петербурга (18+)
    Экскурсовод Анна отлично провела экскурсию, отвечала на наши вопросы, мы узнали полную историю Петропавловской крепости с её жуткими подробностями, которые
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    крылись за красивым фасадом. Биография множества дворян и политических заключённых и известных людей, отбывавших наказание там… Спасибо Анне за познавательный вечер, желаем дальнейших успехов в карьере!

  • В
    Виолетта
    16 мая 2024
    Ужасы Петербурга (18+)
    Так как Санкт-Петербург имеет большое количество мистических и мрачных историй, решили сходить на экскурсию "Ужасы Петербурга" к Анне, чтобы узнать
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    любимый город с другой стороны. Думаю, что больше всего меня удивили рассказы про жизнь Анны Иоанновны и ее характере. Услышали истории людей, чьи судьбы оборвались на маленьком острове в самом сердце Петербурга (и не только). Большое спасибо гиду Анне за интересную и познавательную экскурсию и вовлечённость в историю города.

  • И
    Иван
    11 мая 2024
    Интимный Эрмитаж
    Бодро, весело, комплексно! За 2 часа не успели устать. На все вопросы получены ответы. Занимательные факты рассказаны, непристойности на картинах показаны! Буду рекомендовать.
  • М
    Мирослав
    29 января 2024
    Лекции с бокалом вина. Хулиганская поэзия Петербурга
    Очень доволен, что трипстер предложил мне такой способ провести время, особенно в компании ребят, у которых я неоднократно брал экскурсии. В
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    итоге провел чудесные 2 часа с бокалом вина в очень классном месте, высокий уровень организации, все комфортно и приятно. Было очень интересно слушать леутора, была презентация, вопросы, общение, шутки, знакомство с соседями по столику…) Теперь буду регулярно ходить на такой формат лекций, гораздо интереснее, чем обычные лекции, и точно теплее, чем сейчас гулять по улице

  • E
    Elena
    5 октября 2023
    Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
    Получилась очень интересная и веселая прогулка. Про Сергея хочется написать отдельно пару слов, он обладает очень тонким чувством юмора и на такую неоднозначную тему говорит легко и непринужденно. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Только для взрослых»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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