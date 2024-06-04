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любимый город с другой стороны. Думаю, что больше всего меня удивили рассказы про жизнь Анны Иоанновны и ее характере. Услышали истории людей, чьи судьбы оборвались на маленьком острове в самом сердце Петербурга (и не только). Большое спасибо гиду Анне за интересную и познавательную экскурсию и вовлечённость в историю города.