Приглашаем на уникальную экскурсию в Павловск, мы посетим красивый Павловский дворец и один из самых больших парков - Павловский. По пути из Санкт-Петербурга вы услышите историю Павловского дворца и придворных лиц, как строился дворец, кому принадлежал и комы был подарен.

Дворец восстановили после войны и на данный момент практически закончена реставрация в целом. Мы посетим уникальные и самые красивые парадные залы дворца: Греческий, Итальянский, Королевский и Тронный залы, а также парадные лестницы и вестибюли, спальни, туалеты, кабинеты, бибилиотеки и церковь.