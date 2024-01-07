Смешенная: автобусная и пешеходная.
Что вас ожидает:
- Павловск
- Павловский дворец
- Парк Павловский
Описание
Приглашаем на уникальную экскурсию в Павловск, мы посетим красивый Павловский дворец и один из самых больших парков - Павловский. По пути из Санкт-Петербурга вы услышите историю Павловского дворца и придворных лиц, как строился дворец, кому принадлежал и комы был подарен.
Дворец восстановили после войны и на данный момент практически закончена реставрация в целом. Мы посетим уникальные и самые красивые парадные залы дворца: Греческий, Итальянский, Королевский и Тронный залы, а также парадные лестницы и вестибюли, спальни, туалеты, кабинеты, бибилиотеки и церковь.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты во дворцы и музеи
- Что не входит
- Питание Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг в 11:30, 13:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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