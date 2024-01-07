Экскурсия в Павловск

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Смешенная: автобусная и пешеходная.
Экскурсия в Павловск
Экскурсия в Павловск
Экскурсия в Павловск
Экскурсия в Павловск
Экскурсия в Павловск
Экскурсия в Павловск

Что вас ожидает:

  • Павловск
  • Павловский дворец
  • Парк Павловский

Описание

Приглашаем на уникальную экскурсию в Павловск, мы посетим красивый Павловский дворец и один из самых больших парков - Павловский. По пути из Санкт-Петербурга вы услышите историю Павловского дворца и придворных лиц, как строился дворец, кому принадлежал и комы был подарен.

Дворец восстановили после войны и на данный момент практически закончена реставрация в целом. Мы посетим уникальные и самые красивые парадные залы дворца: Греческий, Итальянский, Королевский и Тронный залы, а также парадные лестницы и вестибюли, спальни, туалеты, кабинеты, бибилиотеки и церковь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты во дворцы и музеи
Что не входит
  • Питание Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг в 11:30, 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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