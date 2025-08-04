Мои заказы

Все тайны Павловска. Пешком или на велосипеде

Откройте для себя Павловск, его дворцы и парки. Прогулка пешком или на велосипеде подарит незабываемые впечатления и раскроет тайны прошлого
Элегантные дворцы и живописные угодья Павловска гармонично сочетаются, создавая уникальную атмосферу. Прогулка по тенистым аллеям парка раскроет секреты его создания и жизни сегодня. Узнайте о монаршем быте, любовных интригах и семейных тайнах Романовых. Посетите Молочный домик, Колоннаду Аполлона, Храм Дружбы и Галерею Гонзаго. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории
5
40 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальные пейзажи
  • 🏛 Исторические дворцы
  • 🚴‍♂️ Прогулка на велосипеде
  • 📜 Тайны Романовых
  • 🎨 Искусство и архитектура
  • ☕ Кофе в парке
Все тайны Павловска. Пешком или на велосипеде
Фото из отзыва от Iraida
Фото из отзыва от Iraida
Что можно увидеть

  • Молочный домик
  • Колоннада Аполлона
  • Храм Дружбы
  • Галерея Гонзаго
  • Розовый павильон
  • Олений мост
  • Пиль-башня
  • Двенадцать дорожек

Описание экскурсии

Дружеская прогулка под любопытные рассказы

Гуляя по дорожкам парка, мы поговорим о монаршем быте и дачной жизни Павловска, о любовных интригах и семейных тайнах Романовых, о жизни Павловского вокзала и концертах Штрауса, о героях Достоевского и многом, многом другом. Что же вы увидите?

  • Молочный домик, где императрица Мария Федоровна доила коров своими царственными ручками.
  • Колоннаду Аполлона — одну из первых построек Павловска с удивительной судьбой: вы услышите историю о том, как она сломалась, но от этого стала только краше.
  • Храм Дружбы, что таит в себе древнее сокровище.
  • Галерею Гонзаго — творение итальянца Пьетро Гонзага, признанного мастера иллюзий и мистификаций. Мы поговорим, какими были 3D-технологии в 18 веке.
  • Вольер для птиц, где сегодня обитают кентавры и философы и где можно выпить чашечку кофе.
  • А также Розовый павильон, Олений мост, Пиль-башню, Двенадцать дорожек и целую коллекцию других романтических мест.

До встречи в Павловске!

Организационные детали

  • Мы можем отправиться в путешествие на велосипедах — ваших или арендованных
  • Встречаемся в Павловске

Дополнительно оплачивается

  • вход в парк: взрослые с 16 лет — 250 ₽, пенсионеры, — 150 ₽
  • сбор за проведение экскурсии на территории ГМЗ «Павловск» — 2500 ₽

Дарья
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3705 туристов
Экскурсовод с 2009 года, работала во дворцах Пушкина и Павловска, живу в Царском Селе, люблю эти места и работаю гидом. Около 9000 взрослых и подрастающих туристов побывали на моих экскурсиях. И каждому я стремлюсь рассказать историю города так, чтобы Пушкин и Павловск стали ему родными. Из моря информации выбираю то, что удивит, вдохновит и запомнится именно вам.
Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
Л
Людмила
4 авг 2025
Не первый раз у Дарьи на экскурсии.
Всегда все интересно, никаких сухих фактов. Экскурсия проходит в комфортном темпе, оставляя приятное послевкусие и желание прийти вновь.
Спасибо
Т
Татьяна
13 июл 2025
Даша - это ТОП! Нам очень повезло, что нас и по Екатерининском парку и в Павловском, сопровождала именно Даша! Обаятельная, умная, интеллигентная, с потрясающим чувством юмора, чудесный рассказчик, не было ни секунды, чтобы было скучно, глубокое знание темы… короче, рекомендую!
О
Ольга
26 июн 2025
Великолепная экскурсия. Дария очень хорошо, с одной стороны содержательно, с другой стороны вдохновенно, доносит материал. Попутно дает много полезных рекомендаций. Влюбленность экскурсовода в свою профессию завораживает. Остались воспоминания очень яркие и насыщенные. Всем рекомендуем. Получите огромное удовольствие.
С
Светлана
26 апр 2025
Дарья прекрасно владеет материалом, легко и доступно ведет свой рассказ, хотя по окончании экскурсии понимаешь, что за 2 часа мы получили огромный пласт информации
Очень жалко было расставаться с таким талантливым, а главное, увлеченным своим делом человека
Добавьте к этому обаятельную улыбку, море позитива и прекрасное чувство юмора.
Благодаря Дарье, мы полюбили Павловский парк.
Спасибо, Дарья)
Е
Елена
6 мар 2025
Отличная экскурсия. Дарья- просто энциклопедия знаний. Рассказывает очень интересно, подробно, с любовью. Павловский парк прекрасен. Приезжайте, не пожалеете.
Iraida
Iraida
22 сен 2024
Отличная экскурсия - красивый Павловский и интересный экскурсовод 👌🏻
Отличная экскурсия - красивый Павловский и интересный экскурсовод 👌🏻Отличная экскурсия - красивый Павловский и интересный экскурсовод 👌🏻Отличная экскурсия - красивый Павловский и интересный экскурсовод 👌🏻
Л
Лилиана
4 июл 2024
Великолепная экскурсия! Очень рекомендую. Спасибо Дарье!
Анастасия
Анастасия
4 июл 2024
Замечательная прогулка с потрясающим гидом Дарьей в великолепном парке русской сельской природы в Павловске. В этот день мы с Дарьей сначала были в Царском селе, а потом после обеда встретились
читать дальше

на прогулку в Павловске. Эрудированность и знание истории Дарьей увлекает с 1 минуты, приятный тембр голоса, выразительная речь с расстановками, вовлечение в беседу, и очень много новой информации. Все вернулись домой под впечатлением от 2 прогулок, увиденного и услышанного и еще долго делились эмоциями друг с другом. Спасибо Дарья! Всем рекомендую и гида и такой маршрут!👍

Замечательная прогулка с потрясающим гидом Дарьей в великолепном парке русской сельской природы в Павловске. В этотЗамечательная прогулка с потрясающим гидом Дарьей в великолепном парке русской сельской природы в Павловске. В этотЗамечательная прогулка с потрясающим гидом Дарьей в великолепном парке русской сельской природы в Павловске. В этотЗамечательная прогулка с потрясающим гидом Дарьей в великолепном парке русской сельской природы в Павловске. В этотЗамечательная прогулка с потрясающим гидом Дарьей в великолепном парке русской сельской природы в Павловске. В этотЗамечательная прогулка с потрясающим гидом Дарьей в великолепном парке русской сельской природы в Павловске. В этотЗамечательная прогулка с потрясающим гидом Дарьей в великолепном парке русской сельской природы в Павловске. В этот
Вероника
Вероника
9 июн 2024
Тёплая экскурсия, Дарья яркий, знаюший, увлекающий рассказчик, внимательный к нашим пожеланиям
Д
Дмитрий
3 июн 2024
все отлично! спасибо большое))
K
Konstantin
26 мая 2024
Отлично! Рекомендую!
Отлично! Рекомендую!
Т
Татьяна
19 мая 2024
Спасибо за интересную прогулку по парку. Благодаря рассказу Дарьи мы узнали много нового о хозяйке Павловского парка и не могли не влюбиться в Павловск. Красота Павловского парка и приятные эмоции от прогулки останутся с нами надолго.
Спасибо за интересную прогулку по парку. Благодаря рассказу Дарьи мы узнали много нового о хозяйке ПавловскогоСпасибо за интересную прогулку по парку. Благодаря рассказу Дарьи мы узнали много нового о хозяйке ПавловскогоСпасибо за интересную прогулку по парку. Благодаря рассказу Дарьи мы узнали много нового о хозяйке ПавловскогоСпасибо за интересную прогулку по парку. Благодаря рассказу Дарьи мы узнали много нового о хозяйке Павловского
Т
Татьяна
16 окт 2023
Мы бывали в Павловском парке раньше, но хотелось пройти по нему с экскурсоводом, узнать больше про его историю, создателей и хозяев. Дарья прекрасно справилась с этой задачей. Экскурсия была очень
читать дальше

увлекательной, маршрут охватывает все интересные локации парка. Дарья замечательный рассказчик, готовый ответить на любые вопросы о прошлом и настоящем Павловска. Путешествовали пешком, моросил дождик, но время все равно прошло незаметно! Спасибо, Дарья!

М
Марина
11 сен 2023
Это вторая экскурсия с Дашей. Все очень понравилось. Парк прекрасный. Даша очень интересно рассказывает. Много нового и интересного узнали.
Ю
Юлия
22 авг 2023
Совершенно замечательная идея про экскурсию на велосипедах!!! Благодаря Дарье у нас получился великолепный день в Павловске. Она замечательно рассказала про сам парк, его архитектуру, его хозяев, про интереснейшие события, которые
читать дальше

происходили в нем. Было оооооочень увлекательно, а благодаря велосипедам совершенно ненапряжно физически. Дарья все замечательно организовала - показала прокат, сдала нас туда обратно вовремя))) Однозначно буду ее всем рекомендовать!!! Спасибо огромное, не смотря на велосипеды (казалось бы спорт и история с архитектурой это несколько разные вещи))), экскурсия получилась очень камерной и красивой, и это благодаря Дарье)))

