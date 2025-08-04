Л Людмила Не первый раз у Дарьи на экскурсии.

Всегда все интересно, никаких сухих фактов. Экскурсия проходит в комфортном темпе, оставляя приятное послевкусие и желание прийти вновь.

Спасибо

Т Татьяна Даша - это ТОП! Нам очень повезло, что нас и по Екатерининском парку и в Павловском, сопровождала именно Даша! Обаятельная, умная, интеллигентная, с потрясающим чувством юмора, чудесный рассказчик, не было ни секунды, чтобы было скучно, глубокое знание темы… короче, рекомендую!

О Ольга Великолепная экскурсия. Дария очень хорошо, с одной стороны содержательно, с другой стороны вдохновенно, доносит материал. Попутно дает много полезных рекомендаций. Влюбленность экскурсовода в свою профессию завораживает. Остались воспоминания очень яркие и насыщенные. Всем рекомендуем. Получите огромное удовольствие.

С Светлана Дарья прекрасно владеет материалом, легко и доступно ведет свой рассказ, хотя по окончании экскурсии понимаешь, что за 2 часа мы получили огромный пласт информации

Очень жалко было расставаться с таким талантливым, а главное, увлеченным своим делом человека

Добавьте к этому обаятельную улыбку, море позитива и прекрасное чувство юмора.

Благодаря Дарье, мы полюбили Павловский парк.

Спасибо, Дарья)

Е Елена Отличная экскурсия. Дарья- просто энциклопедия знаний. Рассказывает очень интересно, подробно, с любовью. Павловский парк прекрасен. Приезжайте, не пожалеете.

Iraida Отличная экскурсия - красивый Павловский и интересный экскурсовод 👌🏻

Л Лилиана Великолепная экскурсия! Очень рекомендую. Спасибо Дарье!

Анастасия читать дальше на прогулку в Павловске. Эрудированность и знание истории Дарьей увлекает с 1 минуты, приятный тембр голоса, выразительная речь с расстановками, вовлечение в беседу, и очень много новой информации. Все вернулись домой под впечатлением от 2 прогулок, увиденного и услышанного и еще долго делились эмоциями друг с другом. Спасибо Дарья! Всем рекомендую и гида и такой маршрут!👍 Замечательная прогулка с потрясающим гидом Дарьей в великолепном парке русской сельской природы в Павловске. В этот день мы с Дарьей сначала были в Царском селе, а потом после обеда встретились

Вероника Тёплая экскурсия, Дарья яркий, знаюший, увлекающий рассказчик, внимательный к нашим пожеланиям

Д Дмитрий все отлично! спасибо большое))

K Konstantin Отлично! Рекомендую!

Т Татьяна Спасибо за интересную прогулку по парку. Благодаря рассказу Дарьи мы узнали много нового о хозяйке Павловского парка и не могли не влюбиться в Павловск. Красота Павловского парка и приятные эмоции от прогулки останутся с нами надолго.

Т Татьяна читать дальше увлекательной, маршрут охватывает все интересные локации парка. Дарья замечательный рассказчик, готовый ответить на любые вопросы о прошлом и настоящем Павловска. Путешествовали пешком, моросил дождик, но время все равно прошло незаметно! Спасибо, Дарья! Мы бывали в Павловском парке раньше, но хотелось пройти по нему с экскурсоводом, узнать больше про его историю, создателей и хозяев. Дарья прекрасно справилась с этой задачей. Экскурсия была очень

М Марина Это вторая экскурсия с Дашей. Все очень понравилось. Парк прекрасный. Даша очень интересно рассказывает. Много нового и интересного узнали.