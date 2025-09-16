Тур в Псков — Изборск — Печоры из Петербурга на автобусе на 1 день с посещением Псковского кремля, Троицкого собора, Печерского монастыря, Изборской крепости.
Описание экскурсии
07.00 Отправление из Санкт-Петербурга, ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5 Трассовая экскурсия. Прибытие в Псков. Пешеходная экскурсия по территории Псковского кремля. Вас ждет увлекательное путешествие по стенам древнего Кремля, хранящих неповторимый дух русского средневековья. Вы исследуете древние стены, поражающие своей мощью: 12 метров высоты и 4 метра ширины. С южной стороны к Крому примыкает Довмонтов город. Посещение Троицкого собора на территории Псковского кремля. Самое высокое сооружение старинного Пскова. На 78 метров возносится он ввысь, а внутренне убранство поражает красотой и величием. Обед в кафе (доп. плата) или свободное время в центре Пскова. Переезд в Печоры. Посещение Псково-Печерского монастыря. Для желающий экскурсия в Печерский Свято-Успенский действующий мужской монастырь (доп. плата). Уникальный монастырь основан в 1473 году, и ни на один день не прерывал богослужения. Архитектурный ансамбль храмов на территории монастыря состоит из построек 15-20в. Также на территории Псковского монастыря есть большая звонница с набором старинных колоколов. На территории Печерского монастыря есть карстовая песчаная пещера (ближняя), в которой находятся мощи священнослужителей и иноков. Ее можно будет посетить самостоятельно в свободное время. Переезд в Изборск. Посещение Изборской крепости XIV – XVI вв. Стены и башни крепости построены из местной известняковой плиты на известковом растворе. Крепость на Жеравьей горе имеет форму неправильного треугольника со скругленными углами. С двух сторон она почти неприступна из-за крутых склонов. Крепость была мощным оборонительным сооружением своего времени, сыгравшим огромную роль в обороне Северо-Запада Руси. Экскурсия по территории заповедника Изборск. Вы посетите Изборскую долину - один из немногих природных парков в России, на территории которого имеется много водных источников, самые знаменитые - Словенские ключи. Это не только интересный природный объект, но и православная святыня. Ключи представляют собой множество мини-водопадов, каждый из которых обладает, согласно древнему поверью, чудотворными силами: способностью дарить здоровье, счастье и любовь. Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно в 23:00, ст. м. Московская, ст. м. Звенигородская Важная информация: Рекомендуем:
удобная обувь и одежда по погоде • женщинам рекомендуем взять платок для посещения монастыря.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на большом туристическом автобусе
- Экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и местных гидов
- Все входные билеты по программе: Псковский кремль, Изборская крепость
Что не входит в цену
- Организованный обед в кафе - 650 руб. Оплачивается в день экскурсии, утром, перед отправлением автобуса. Меню стандартное комплексное (овощной салат, щи/борщ, курица с гарниром, хлеб, чай/морс).
- Экскурсия в Печерский Свято-Успенский действующий мужской монастырь - 450 руб. Оплачивается в день экскурсии, утром, перед отправлением автобуса.
Место начала и завершения?
СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Важная информация
- Рекомендуем:
- Удобная обувь и одежда по погоде
- Женщинам рекомендуем взять платок для посещения монастыря
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вартануш
16 сен 2025
Экскурсия хорошая, организация отличная, гиды отличные, мастера своего дела
Г
Галина
2 сен 2025
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
