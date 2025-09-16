07.00 Отправление из Санкт-Петербурга, ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5 Трассовая экскурсия. Прибытие в Псков. Пешеходная экскурсия по территории Псковского кремля. Вас ждет увлекательное путешествие по стенам древнего Кремля, хранящих неповторимый дух русского средневековья. Вы исследуете древние стены, поражающие своей мощью: 12 метров высоты и 4 метра ширины. С южной стороны к Крому примыкает Довмонтов город. Посещение Троицкого собора на территории Псковского кремля. Самое высокое сооружение старинного Пскова. На 78 метров возносится он ввысь, а внутренне убранство поражает красотой и величием. Обед в кафе (доп. плата) или свободное время в центре Пскова. Переезд в Печоры. Посещение Псково-Печерского монастыря. Для желающий экскурсия в Печерский Свято-Успенский действующий мужской монастырь (доп. плата). Уникальный монастырь основан в 1473 году, и ни на один день не прерывал богослужения. Архитектурный ансамбль храмов на территории монастыря состоит из построек 15-20в. Также на территории Псковского монастыря есть большая звонница с набором старинных колоколов. На территории Печерского монастыря есть карстовая песчаная пещера (ближняя), в которой находятся мощи священнослужителей и иноков. Ее можно будет посетить самостоятельно в свободное время. Переезд в Изборск. Посещение Изборской крепости XIV – XVI вв. Стены и башни крепости построены из местной известняковой плиты на известковом растворе. Крепость на Жеравьей горе имеет форму неправильного треугольника со скругленными углами. С двух сторон она почти неприступна из-за крутых склонов. Крепость была мощным оборонительным сооружением своего времени, сыгравшим огромную роль в обороне Северо-Запада Руси. Экскурсия по территории заповедника Изборск. Вы посетите Изборскую долину - один из немногих природных парков в России, на территории которого имеется много водных источников, самые знаменитые - Словенские ключи. Это не только интересный природный объект, но и православная святыня. Ключи представляют собой множество мини-водопадов, каждый из которых обладает, согласно древнему поверью, чудотворными силами: способностью дарить здоровье, счастье и любовь. Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно в 23:00, ст. м. Московская, ст. м. Звенигородская Важная информация: Рекомендуем:

удобная обувь и одежда по погоде • женщинам рекомендуем взять платок для посещения монастыря.