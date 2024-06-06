1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250₽ за человека
скидка
45%
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
«В Морском соборе вы рассмотрите культурно-религиозные ценности и экспозицию военно-морского флота России»
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095₽ за человека
Билеты
2.5 часа
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390₽ за билет
Групповая
5 часов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
«Подсчитаете якоря на Якорной площади и узнаете, как на фасаде величественного Морского собора оказались цапли, зайцы и павлины»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
«Вас пригласят подняться на звонницу храма, где вы сможете ударить в один из колоколов»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
«В нашей программе: Синий мост Обводного канала и Кронштадтский футшток, памятник колюшке, Итальянский дворец и пруд, Голландская кухня, Никольский военно-морской собор, Петровский сад, Якорная площадь и памятник С»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Кронштадт: секреты морской крепости
Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
«После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе»
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
«Мы поднимемся на крышу в сердце Петербурга, откуда вам откроется потрясающий вид на Исаакиевский собор и центр города»
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
«Посетите знаменитый Никольский морской собор и оцените старинный деревянный маяк»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Побывать на границе двух государств, полюбоваться видами и разобраться в хитросплетениях истории
Начало: В районе метро Московская
«Зайдете в главный храм города, имеющий большое значение для архитектуры страны, и рассмотрите древние кресты, собранные со всей округи»
29 июня в 07:30
6 июля в 07:30
2 140₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Фаберже и Спас на Крови: путешествие сквозь искусство и время в Санкт-Петербурге
Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Начало: У входа в музей Фаберже
«По пути к храму я расскажу вам о тайном петербургском дворике, знаменитых архитекторах города, о площади Искусств и о непоседе Александре Пушкине»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять величие Кронштадта
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
«Мы полюбуемся восхитительным видом жемчужины нашего города — Морского собора и обязательно его посетим»
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Рассмотреть надгробия старейшего некрополя в Петербурге и услышать о небесной покровительнице города
Начало: У кладбища, ул. Камская, 22
«Кроме того, вы полюбуетесь резным убором Воскресенского храма, увидите храм Смоленской иконы Божьей Матери и выясните, какая церковь стояла на этом месте раньше»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Познавательная прогулка для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории
Начало: На Исаакиевской площади
«А с другой стороны от собора, на Сенатской площади, я расскажу ребятам, какая «ошибка» закралась в текст «Медного всадника», как пушкинский Евгений спасался от наводнения и почему у Петра I зрачки в форме сердечек»
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Начало: Невский просп., 35
«Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту с посещением Морского Собора»
Расписание: Ежедневно в 12:15
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Групповая
15 часов
Великий Новгород: сердце земли русской
«Вас ждет увлекательная экскурсия в Новгородском кремле и в Софийском соборе»
Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 1 990₽ за человека
Групповая
16 часов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
«Здесь мы увидим Псковский кремль — один из 10 символов России и Троицкий собор»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690₽ за человека
Групповая
6 часов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
«Вы попадете в Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России, он находится под прямым управлением патриарха»
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
«📍Перемещение в район Владимирского собора»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью
Начало: У Иоанновского моста
«🌹 Затем зайдём в Петропавловский собор, где я расскажу, почему на потолке у одного из ангелочков в руках лесенка, где похоронен сам Пётр Великий и почему на одном из надгробий стоит волшебная невянущая роза»
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды
Начало: на Малой Садовой улице
«А после заглянем в небольшую церковь, где отпевали великого поэта, и осмотрим изящное убранство и картины, связанные с этим событием»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
По православным храмам Петербурга
«Часовня Ксении Петербургской • Николо-Богоявленский морской собор • Спасо-Преображенский собор Часовня Ксении Петербургской»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:45
от 1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
«Сперва вы полюбуетесь историческим центром из окон автобуса и во время прогулки, а затем всех желающих ждёт подъём к колоннаде Исаакиевского собора по 200 ступеням»
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Петербург глазами местных жителей
Дворы, дома и заведения питерцев на экскурсии по нетуристическим маршрутам города
«старинную лютеранскую церковь, полузаброшенные интерьеры которой поражают воображение фотографов, что устраивают здесь фотосессии»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
О буддизме и его символике предметов на прогулке по дацану
Начало: Возле парковки у стены храма со стороны улицы Саву...
«В доступной форме вы узнаете о буддизме, об истории строительства храма, о людях, имеющих огромное значение для петербургского Дацана, о символике и назначении предметов храма»
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
4 420₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
11 июня в 11:30
18 июня в 11:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
Начало: По договорённости
«А особое внимание уделим белокаменному храму святого Георгия 12 в»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Непарадный Петербург. Обзорная + Николо-Богоявленский морской собор
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 11:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690₽ за человека
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
«В Старой Ладоге вас ждёт осмотр крепости, знакомство с краеведческой экспозицией в Воротной башне, посещение дома купца Калязина, действующего женского Успенского монастыря, действующего мужского Никольского монастыря, церкви Иоанна Предтечи»
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 2 500₽ за человека
Билеты
2 часа
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Начало: Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской)
«Символом инженерных свершений той поры можно смело назвать Исаакиевский собор»
Расписание: Ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 650₽ за билет
Групповая
7 часов
В Кронштадт на метеоре/катамаране с посещением Музея Морской славы и собора
Начало: Дворцовая пл., около парка - ориентир киоск ГТИБ
«Под увлекательный рассказ гида Вы пройдете мимо крепостных стен до исторического центр города, где увидите и посетите самый большой в России и потрясающе красивый Морской собор»
Расписание: с 31 мая по 31 августа, Ежедневно в 10:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
4 900₽ за человека
Групповая
14 часов
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен
«Паломнический тур в Тихвин, к центру православия на Русском Севере с уникальным ансамблем монастырей»
13 июня в 07:00
23 июня в 07:00
3 290₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Погрузиться в историю с гидом, которая поможет отличить правду от мифа и обратит внимание на детали
Начало: На пл. Растрелли, перед Смольным собором
«Кто и как достраивал единственный долгострой Петербурга — Смольный собор (а он стоял недостроенным 87 (»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
от 1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Церкви Невского проспекта и округи
Начало: Памятник Кутузову (Казанская пл., 2)
«В непосредственной близости друг от друга находятся церкви разных христианских конфессий: Казанский собор, католическая базилика Святой Екатерины Александрийской, немецкая лютеранская церковь святых Петра и Павла»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
Александро-Невская лавра, Иоанновский монастырь и часовня Ксении Блаженной за 1 день
Начало: По договоренности
«Иоанновский монастырь — мы побываем в храме-усыпальнице, где хранятся мощи Иоанна Кронштадтского»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дворами между церквãми
Начало: Никольский сквер у Ново-Никольского моста
«Чем кирха отличается от костёла, церковь от собора и почему синагога не иудейский храм, а кое-что другое — эти вопросы не останутся без ответа»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 18:30
10 июня в 19:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Большая вечерняя обзорная + Смольный собор
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: Ежедневно в 17:45 и 18:45
Завтра в 17:45
9 июня в 17:45
1 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
«Посетите лютеранскую кирху с занимательной выставкой и собор Казанской Божьей Матери»
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
42503 825₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Утраченные достопримечательности Петербурга
Автопрогулка с элементами исторической реконструкции
Начало: В центре по согласованию
«Вы побываете на местах, где в 1930-е годы были уничтожены прекрасные храмы и соборы»
11 июня в 12:00
12 июня в 14:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты
Начало: В районе метро Гостиный двор
«Главный храм города — Никольский Морской собор»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории
Начало: По договорённости
«Царское Село и Феодоровский Государев собор»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
14 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
13 часов
Древний Новгород, Великий Новгород
Отправиться в сердце домосковской Руси на групповой экскурсии
Начало: У Казанского собора
«07:15 — отправление от Казанского Собора08:00 — отправление от ст»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
39801 990₽ за человека
Билеты
2 часа
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Начало: Иоанновский мост
«Самое уникальное место Петропавловской крепости – это Петропавловской собор, который является не просто храмом, а еще и памятником Северной войне, и самое главное – усыпальницей всех Российских императоров от Петра Великого до Николая II»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 740₽ за билет
скидка
50%
Групповая
13 часов
Печоры - Изборск - Псков: автобусная экскурсия из Петербурга
Легендарные крепости, древние храмы и потрясающее прошлое трёх старинных городов псковской земли
Начало: У СТ.М. Московская
«В завершение отправимся к самой высокой точке города, где находится «глава Пскова» — Свято-Троицкий кафедральный собор»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
53802 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Рекомендую посмотреть Кронштадт, впечатлиться Петром Первым, его дальновидностью и желанием возвеличить, защитить,сделать всё для России. Храм Морякам, это незабываемо! Огромное спасибо гиду Александре за интересный, познавательный рассказ истории Кронштадта
- ААнна6 июня 2024Поездка организована из Санкт-Петербурга, но в ней участвовали не только жители Санкт-Петербурга, но и гости из других городов. Некоторые уже
- KKhatuna6 июня 2024Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
- ИИгорь6 июня 2024Интересная экскурсия, особенно для тех, кто интересуется историей возникновения русского государства. Объекты, предусмотренные для посещения необходимо увидеть каждому.
- ТТатьяна5 июня 2024Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
- ВВалентина5 июня 2024Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком
- ИИрина5 июня 2024Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересно, Спасибо большое.
- ААнастасия4 июня 2024Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
- ААльбина4 июня 2024Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
- Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
- Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
- Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
- Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
- К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 147 экскурсий и билетов от 550 до 29 990 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 5215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 147 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 5215 ⭐ отзывов, цены от 550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август