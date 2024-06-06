🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 10% скидка Групповая 7 часов 45 отзывов Популярное предложение Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления Начало: В районе м. Площадь Восстания «Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха» Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00 2500 2 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе 45% скидка Групповая 6 часов 54 отзыва Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах Начало: От Казанского собора «В Морском соборе вы рассмотрите культурно-религиозные ценности и экспозицию военно-морского флота России» 1990 1 095 ₽ за человека

Билеты 2.5 часа 32 отзыва Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров Начало: В Михайловском сквере 1 390 ₽ за билет

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов 35 отзывов Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей Начало: На Площади Искусств «Подсчитаете якоря на Якорной площади и узнаете, как на фасаде величественного Морского собора оказались цапли, зайцы и павлины» Расписание: ежедневно в 10:00 3 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 52 отзыва Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района Начало: В районе метро Приморская «Вас пригласят подняться на звонницу храма, где вы сможете ударить в один из колоколов» Расписание: ежедневно в 11:30 1 990 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5.5 часов 29 отзывов Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы Начало: На пл. Островского «В нашей программе: Синий мост Обводного канала и Кронштадтский футшток, памятник колюшке, Итальянский дворец и пруд, Голландская кухня, Никольский военно-морской собор, Петровский сад, Якорная площадь и памятник С» Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 61 отзыв Кронштадт: секреты морской крепости Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта «После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе» от 5800 5 220 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 84 отзыва Популярное предложение Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником Начало: На Исаакиевской площади «Мы поднимемся на крышу в сердце Петербурга, откуда вам откроется потрясающий вид на Исаакиевский собор и центр города» от 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 23 отзыва Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии Начало: В районе м. Московская «Посетите знаменитый Никольский морской собор и оцените старинный деревянный маяк» 17 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 26 отзывов Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк Побывать на границе двух государств, полюбоваться видами и разобраться в хитросплетениях истории Начало: В районе метро Московская «Зайдете в главный храм города, имеющий большое значение для архитектуры страны, и рассмотрите древние кресты, собранные со всей округи» 2 140 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Фаберже и Спас на Крови: путешествие сквозь искусство и время в Санкт-Петербурге Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге Начало: У входа в музей Фаберже «По пути к храму я расскажу вам о тайном петербургском дворике, знаменитых архитекторах города, о площади Искусств и о непоседе Александре Пушкине» 7 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 153 отзыва Понять величие Кронштадта История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России «Мы полюбуемся восхитительным видом жемчужины нашего города — Морского собора и обязательно его посетим» 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской Рассмотреть надгробия старейшего некрополя в Петербурге и услышать о небесной покровительнице города Начало: У кладбища, ул. Камская, 22 «Кроме того, вы полюбуетесь резным убором Воскресенского храма, увидите храм Смоленской иконы Божьей Матери и выясните, какая церковь стояла на этом месте раньше» 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 44 отзыва Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Познавательная прогулка для детей Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории Начало: На Исаакиевской площади «А с другой стороны от собора, на Сенатской площади, я расскажу ребятам, какая «ошибка» закралась в текст «Медного всадника», как пушкинский Евгений спасался от наводнения и почему у Петра I зрачки в форме сердечек» 5 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 879 отзывов Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док Начало: Невский просп., 35 «Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту с посещением Морского Собора» Расписание: Ежедневно в 12:15 1 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов 620 отзывов Великий Новгород: сердце земли русской «Вас ждет увлекательная экскурсия в Новгородском кремле и в Софийском соборе» Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00 от 1 990 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 16 часов 429 отзывов Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры Начало: Невский проспект, 35 «Здесь мы увидим Псковский кремль — один из 10 символов России и Троицкий собор» Расписание: Согласно расписанию в календаре от 2 690 ₽ за человека

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Групповая 6 часов 586 отзывов Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов» Начало: Площадь Восстания д. 1 «Вы попадете в Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России, он находится под прямым управлением патриарха» Расписание: Ежедневно в 11:30 от 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3.5 часа 23 отзыва Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора) Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии Начало: В районе метро Гостиный двор «📍Перемещение в район Владимирского собора» Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30 1 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 28 отзывов Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет «Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью Начало: У Иоанновского моста «🌹 Затем зайдём в Петропавловский собор, где я расскажу, почему на потолке у одного из ангелочков в руках лесенка, где похоронен сам Пётр Великий и почему на одном из надгробий стоит волшебная невянущая роза» 4 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 76 отзывов Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды Начало: на Малой Садовой улице «А после заглянем в небольшую церковь, где отпевали великого поэта, и осмотрим изящное убранство и картины, связанные с этим событием» 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 110 отзывов По православным храмам Петербурга «Часовня Ксении Петербургской • Николо-Богоявленский морской собор • Спасо-Преображенский собор Часовня Ксении Петербургской» от 1 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 165 отзывов Весь Санкт-Петербург за один день Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам 8 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 70 отзывов Популярное предложение Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр» Начало: Площадь Искусств, дом 1 «Сперва вы полюбуетесь историческим центром из окон автобуса и во время прогулки, а затем всех желающих ждёт подъём к колоннаде Исаакиевского собора по 200 ступеням» Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 84 отзыва Петербург глазами местных жителей Дворы, дома и заведения питерцев на экскурсии по нетуристическим маршрутам города «старинную лютеранскую церковь, полузаброшенные интерьеры которой поражают воображение фотографов, что устраивают здесь фотосессии» 16 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 30 отзывов Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге О буддизме и его символике предметов на прогулке по дацану Начало: Возле парковки у стены храма со стороны улицы Саву... «В доступной форме вы узнаете о буддизме, об истории строительства храма, о людях, имеющих огромное значение для петербургского Дацана, о символике и назначении предметов храма» 4 420 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 26 отзывов Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4 Расписание: ВТ, 11.30 3 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 26 отзывов Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега Начало: По договорённости «А особое внимание уделим белокаменному храму святого Георгия 12 в» 18 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 40 отзывов Непарадный Петербург. Обзорная + Николо-Богоявленский морской собор Начало: Садовая ул., д. 17 Расписание: 11:30 1 690 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 65 отзывов Автобусная экскурсия в Старую Ладогу «В Старой Ладоге вас ждёт осмотр крепости, знакомство с краеведческой экспозицией в Воротной башне, посещение дома купца Калязина, действующего женского Успенского монастыря, действующего мужского Никольского монастыря, церкви Иоанна Предтечи» от 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 67 отзывов Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду Начало: Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской) «Символом инженерных свершений той поры можно смело назвать Исаакиевский собор» Расписание: Ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30) 1 650 ₽ за билет

🚌 На автобусе 🚀 На метеоре Групповая 7 часов 27 отзывов В Кронштадт на метеоре/катамаране с посещением Музея Морской славы и собора Начало: Дворцовая пл., около парка - ориентир киоск ГТИБ «Под увлекательный рассказ гида Вы пройдете мимо крепостных стен до исторического центр города, где увидите и посетите самый большой в России и потрясающе красивый Морской собор» Расписание: с 31 мая по 31 августа, Ежедневно в 10:30 4 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 42 отзыва Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен «Паломнический тур в Тихвин, к центру православия на Русском Севере с уникальным ансамблем монастырей» 3 290 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 12 отзывов Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова Погрузиться в историю с гидом, которая поможет отличить правду от мифа и обратит внимание на детали Начало: На пл. Растрелли, перед Смольным собором «Кто и как достраивал единственный долгострой Петербурга — Смольный собор (а он стоял недостроенным 87 (» Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00 от 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Церкви Невского проспекта и округи Начало: Памятник Кутузову (Казанская пл., 2) «В непосредственной близости друг от друга находятся церкви разных христианских конфессий: Казанский собор, католическая базилика Святой Екатерины Александрийской, немецкая лютеранская церковь святых Петра и Павла» Расписание: Ежедневно 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле Александро-Невская лавра, Иоанновский монастырь и часовня Ксении Блаженной за 1 день Начало: По договоренности «Иоанновский монастырь — мы побываем в храме-усыпальнице, где хранятся мощи Иоанна Кронштадтского» 11 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Дворами между церквãми Начало: Никольский сквер у Ново-Никольского моста «Чем кирха отличается от костёла, церковь от собора и почему синагога не иудейский храм, а кое-что другое — эти вопросы не останутся без ответа» Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3.5 часа 1 отзыв Большая вечерняя обзорная + Смольный собор Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4 Расписание: Ежедневно в 17:45 и 18:45 1 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 12 часов 194 отзыва Популярное предложение Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива Начало: На площади Искусств «Посетите лютеранскую кирху с занимательной выставкой и собор Казанской Божьей Матери» Расписание: ежедневно в 08:00 4250 3 825 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Утраченные достопримечательности Петербурга Автопрогулка с элементами исторической реконструкции Начало: В центре по согласованию «Вы побываете на местах, где в 1930-е годы были уничтожены прекрасные храмы и соборы» 5 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚢 На пароме Групповая 6.5 часов 167 отзывов Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты Начало: В районе метро Гостиный двор «Главный храм города — Никольский Морской собор» Расписание: ежедневно в 11:00 2 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории Начало: По договорённости «Царское Село и Феодоровский Государев собор» 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 13 часов 29 отзывов Древний Новгород, Великий Новгород Отправиться в сердце домосковской Руси на групповой экскурсии Начало: У Казанского собора «07:15 — отправление от Казанского Собора08:00 — отправление от ст» 3980 1 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 1 отзыв Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона Начало: Иоанновский мост «Самое уникальное место Петропавловской крепости – это Петропавловской собор, который является не просто храмом, а еще и памятником Северной войне, и самое главное – усыпальницей всех Российских императоров от Петра Великого до Николая II» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды 1 740 ₽ за билет