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Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры

4.6
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Псков, Изборск, Печоры — старейшие города Древней Руси, которые упоминаются в летописях еще с 862 года.

Они были свидетелями того, как зарождалась Русь, какие трансформации проходила страна на протяжении столь долгого времени.

И сохранились до наших дней.

Мы увидим Псковский кремль, с которым связаны памятные даты Руси.

Также посетим Изборскую крепость и познакомимся со Свято-Успенским Псково-Печерским мужским монастырем, с которым неразрывно связано зарождение православного христианства на Руси.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры

Что вы увидите

  • Псковский кремль
  • Изборская крепость
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Что вас ожидает:

  • Мы отправимся на комфортабельном экскурсионном автобусе 🚌. Первая остановка — Псков. Здесь мы увидим Псковский кремль — один из 10 символов России и Троицкий собор.
  • Далее мы отправимся в Изборск. Мы познакомимся с удивительной архитектурой и историей 📖 крепости, прогуляемся по её территории и посетим Словенские источники с животворящей святой водой.
  • Наконец мы отправимся в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Это практически единственное религиозное сооружение, которое никогда не прекращало свою работу. На территории монастыря расположено 11 церквей и храмов. Здесь похоронены предки Пушкина, Кутузова и других известных личностей.

Важная информация:

    На экскурсию ⛳ допускаются только граждане с паспортом РФ!
    Что входит
    • Услуги сертифицированного гида
    • Поездка на комфортабельном автобусе
    • Трассовая экскурсия
    • Проход на основные объекты экскурсии
    Что не входит
    • Личные расходы на сувениры
    • Питание
    Начало и место завершения
    🚩 Невский проспект, 35
    Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
    Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Спутник П.
    Спутник П.
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