Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга

Псков, Изборск, Печоры — старейшие города Древней Руси, которые упоминаются в летописях еще с 862 года.



Они были свидетелями того, как зарождалась Русь, какие трансформации проходила страна на протяжении столь долгого времени.



И сохранились до наших дней.



Мы увидим Псковский кремль, с которым связаны памятные даты Руси.



Также посетим Изборскую крепость и познакомимся со Свято-Успенским Псково-Печерским мужским монастырем, с которым неразрывно связано зарождение православного христианства на Руси.