Мы отправимся на комфортабельном экскурсионном автобусе 🚌. Первая остановка — Псков. Здесь мы увидим Псковский кремль — один из 10 символов России и Троицкий собор.
Далее мы отправимся в Изборск. Мы познакомимся с удивительной архитектурой и историей 📖 крепости, прогуляемся по её территории и посетим Словенские источники с животворящей святой водой.
Наконец мы отправимся в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Это практически единственное религиозное сооружение, которое никогда не прекращало свою работу. На территории монастыря расположено 11 церквей и храмов. Здесь похоронены предки Пушкина, Кутузова и других известных личностей.
Важная информация:
На экскурсию ⛳ допускаются только граждане с паспортом РФ!
Что входит
Услуги сертифицированного гида
Поездка на комфортабельном автобусе
Трассовая экскурсия
Проход на основные объекты экскурсии
Что не входит
Личные расходы на сувениры
Питание
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.