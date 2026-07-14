В составе группы до 51 человека вы познакомитесь со знаменитыми памятниками Северо-Западной Руси. Откроете историю одного из самых загадочных монастырей России — Псково-Печерской обители с пещерами 14 века. Посетите одну из древнейших крепостей страны — Изборскую. Побываете у волшебных Словенских ключей. А также осмотрите изнутри Псковский кремль и увидите величественный Троицкий собор.

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Описание экскурсии

🚌 Мы отправимся рано утром из Петербурга и по пути к Печорам сделаем техническую остановку в Луге, самом южном городе Ленобласти.

Печоры

Вы пообедаете в уютном местном кафе и отправитесь изучать достопримечательности города на границе с Эстонией.

Гид расскажет о каменных и деревянных памятниках разных эпох, а также об известных творческих людях, которые любили здесь черпать вдохновение.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь . Вы услышите богатейшую историю обители, которая была основана в 15 веке и с тех пор ни разу не закрывалась! А также узнаете о легендарных личностях, связанных с монастырём.

. Вы услышите богатейшую историю обители, которая была основана в 15 веке и с тех пор ни разу не закрывалась! А также узнаете о легендарных личностях, связанных с монастырём. Богом зданные пещеры. В ближних пещерах (в дальние не идём) вы сможете поклониться мощам основателя обители Ионы. И послушаете удивительные рассказы о святом месте, что древнее самого монастыря.

Изборск

Изборская крепость . Укрепления древней цитадели почти без изменений сохранились с 1330-х годов. Рассказы гида погрузят вас во времена, когда фортификация играла огромную роль в обороне Северо-Западной Руси.

. Укрепления древней цитадели почти без изменений сохранились с 1330-х годов. Рассказы гида погрузят вас во времена, когда фортификация играла огромную роль в обороне Северо-Западной Руси. Словенские ключи. Также в программе знаменитые подземные источники, которые считаются целебными и почитаются как святые уже много веков. Здесь вы почувствуете себя в одной из русских народных сказок о волшебной «живой» воде. И полюбуетесь пейзажами Городищенского озера с лебедями.

Псков

На обзорной экскурсии вы проследите ключевые вехи одного из красивейших и древнейших городов России. Достоверных фактов здесь не меньше, чем поразительных легенд — правду от вымысла вам поможет отделить наш гид.

Псковский кремль . Отдельное внимание уделим прошлому главной цитадели древнего Пскова. Вы осознаете значимость памятника в истории региона и осмотрите кремль изнутри.

. Отдельное внимание уделим прошлому главной цитадели древнего Пскова. Вы осознаете значимость памятника в истории региона и осмотрите кремль изнутри. Троицкий собор. В завершение отправимся к самой высокой точке города, где находится «глава Пскова» — Свято-Троицкий кафедральный собор. Вы оцените его величественный облик и познакомитесь с историей древнего храма.

🚌 Впереди у нас обратная дорога в Петербург с технической остановкой снова в Луге.

План путешествия

07:00 — отправление от метро Московская

09:15-09:45 — остановка в Луге, возможность перекусить

13:00-14:15 — Печоры. Посещение Псково-Печерского Свято-Успенского Монастыря, «Богом Зданные» пещеры

14:45-16:15 — Изборск. Самостоятельное посещение крепости Изборск без экскурсии, посещение Словенских ключей

17:00-17:40 — обед в Пскове

17:45-19:00 — экскурсия с гидом по кремлю и свободное время. Троицкий собор.

21:00-21:30 — техническая остановка в Луге

23:30-00:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Что входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от набора группы), сопровождение профессионального гида, а также посещение Изборской крепости и Псковского кремля с пряслами крепостных стен

Дополнительно оплачивается обед — от 550 ₽

По желанию можно дополнительно заказать экскурсию от паломнической службы Псково-Печерского монастыря на территории обители. Стоимость: 600 ₽ — взрослый, 500 ₽ — льготный. Продолжительность 50–60 минут.

В программу входит посещение действующего монастыря или храма. Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: для женщин — платок, закрытые плечи и колени, для мужчин — брюки, закрытые плечи.