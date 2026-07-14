Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга

Легендарные крепости, древние храмы и потрясающее прошлое псковской земли на автобусной экскурсии
В составе группы до 51 человека вы познакомитесь со знаменитыми памятниками Северо-Западной Руси.

Откроете историю одного из самых загадочных монастырей России — Псково-Печерской обители с пещерами 14 века. Посетите одну из древнейших крепостей страны — Изборскую. Побываете у волшебных Словенских ключей. А также осмотрите изнутри Псковский кремль и увидите величественный Троицкий собор.
4.2
71 отзыв
Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга
Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга
Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга

Описание экскурсии

🚌 Мы отправимся рано утром из Петербурга и по пути к Печорам сделаем техническую остановку в Луге, самом южном городе Ленобласти.

Печоры

  • Вы пообедаете в уютном местном кафе и отправитесь изучать достопримечательности города на границе с Эстонией.
  • Гид расскажет о каменных и деревянных памятниках разных эпох, а также об известных творческих людях, которые любили здесь черпать вдохновение.
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Вы услышите богатейшую историю обители, которая была основана в 15 веке и с тех пор ни разу не закрывалась! А также узнаете о легендарных личностях, связанных с монастырём.
  • Богом зданные пещеры. В ближних пещерах (в дальние не идём) вы сможете поклониться мощам основателя обители Ионы. И послушаете удивительные рассказы о святом месте, что древнее самого монастыря.

Изборск

  • Изборская крепость. Укрепления древней цитадели почти без изменений сохранились с 1330-х годов. Рассказы гида погрузят вас во времена, когда фортификация играла огромную роль в обороне Северо-Западной Руси.
  • Словенские ключи. Также в программе знаменитые подземные источники, которые считаются целебными и почитаются как святые уже много веков. Здесь вы почувствуете себя в одной из русских народных сказок о волшебной «живой» воде. И полюбуетесь пейзажами Городищенского озера с лебедями.

Псков

  • На обзорной экскурсии вы проследите ключевые вехи одного из красивейших и древнейших городов России. Достоверных фактов здесь не меньше, чем поразительных легенд — правду от вымысла вам поможет отделить наш гид.
  • Псковский кремль. Отдельное внимание уделим прошлому главной цитадели древнего Пскова. Вы осознаете значимость памятника в истории региона и осмотрите кремль изнутри.
  • Троицкий собор. В завершение отправимся к самой высокой точке города, где находится «глава Пскова» — Свято-Троицкий кафедральный собор. Вы оцените его величественный облик и познакомитесь с историей древнего храма.

🚌 Впереди у нас обратная дорога в Петербург с технической остановкой снова в Луге.

План путешествия

07:00 — отправление от метро Московская
09:15-09:45 — остановка в Луге, возможность перекусить
13:00-14:15 — Печоры. Посещение Псково-Печерского Свято-Успенского Монастыря, «Богом Зданные» пещеры
14:45-16:15 — Изборск. Самостоятельное посещение крепости Изборск без экскурсии, посещение Словенских ключей
17:00-17:40 — обед в Пскове
17:45-19:00 — экскурсия с гидом по кремлю и свободное время. Троицкий собор.
21:00-21:30 — техническая остановка в Луге
23:30-00:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Что входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от набора группы), сопровождение профессионального гида, а также посещение Изборской крепости и Псковского кремля с пряслами крепостных стен
  • Дополнительно оплачивается обед — от 550 ₽
  • По желанию можно дополнительно заказать экскурсию от паломнической службы Псково-Печерского монастыря на территории обители. Стоимость: 600 ₽ — взрослый, 500 ₽ — льготный. Продолжительность 50–60 минут.

В программу входит посещение действующего монастыря или храма. Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: для женщин — платок, закрытые плечи и колени, для мужчин — брюки, закрытые плечи.

в субботу в 07:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый билет3250 ₽
Пенсионеры3150 ₽
Школьники3150 ₽
Студенты3150 ₽
Раннее бронирование за 30 дней3150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 15.5 часов
Провёл экскурсии для 5597 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш
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«золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
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4
Наталья
Благодарим организаторов за интересную и насыщенную экскурсию!
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Т
Очень познавательная и интересная экскурсия. Всё понравилось. Гид Кирилл прекрасно подал информацию.
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Виктория
Экскурсия очень насыщенная и познавательная. Поднимает величайший пласт истории страны. После довольно длительного переезда из Петербурга в Псков настроение было так себе. Но Изборская крепость очень быстро ищменила его в
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лучшую сторону. Красота вокруг неописуемая! Ключи, лебеди, само озеро с прозрачной водой!!! Пришлось, конечно спускаться по,местами, скользкому склону. Но оно того стоило! Не хотелось оттуда уходить. Печорский монастырь очень величественный и великолепный. Одним словом, есть на что посмотреть. Наш гид Олег всю дорогу очень много рассказывал из истории и очень быстро и качественно решал все организационные вопросы. Очень внимательный человек, идущий навстречу пожеланиям туристов. Одним словом, экскурсия замечательная, однозначно рекомендую, но будьте готовы к длительному переезду и прохладному ветру.

Экскурсия очень насыщенная и познавательная. Поднимает величайший пласт истории страны. После довольно длительного переезда из Петербурга
Экскурсия очень насыщенная и познавательная. Поднимает величайший пласт истории страны. После довольно длительного переезда из Петербурга
Экскурсия очень насыщенная и познавательная. Поднимает величайший пласт истории страны. После довольно длительного переезда из Петербурга
Экскурсия очень насыщенная и познавательная. Поднимает величайший пласт истории страны. После довольно длительного переезда из Петербурга
Экскурсия очень насыщенная и познавательная. Поднимает величайший пласт истории страны. После довольно длительного переезда из Петербурга
Экскурсия очень насыщенная и познавательная. Поднимает величайший пласт истории страны. После довольно длительного переезда из Петербурга
Экскурсия очень насыщенная и познавательная. Поднимает величайший пласт истории страны. После довольно длительного переезда из Петербурга
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Ксения
Экскурсия нам очень понравилась. Мы заранее ознакомились с программой и отзывами и были готовы к ритму нашего будущего путешествия. Получилось уютно, атмосферно. Спасибо нашим замечательным гиду Кириллу и водителю Василию,
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они сделали все возможное, чтобы поездка прошла в комфортном режиме. Кирилл потрясающе поддерживал дисциплину в нашей большой компании! Сначала мы расстроились, что обед нам с 12:45 перенесли на 17, но в итоге это избавило нас от постоянных столкновений с 5-ю другими гигантскими автобусами, с которыми мы вместе стартовали из Питера. В целом, на все хватило времени, так как в каждом из трех пунктов можно зависнуть и на целый день! Путь домой был очень комфортным, дружеским и веселым, пели песни всем автобусом и смотрели чудесный мультик (каждый год пересматриваю, никогда не надоест). Спасибо вам!

Экскурсия нам очень понравилась. Мы заранее ознакомились с программой и отзывами и были готовы к ритму
Экскурсия нам очень понравилась. Мы заранее ознакомились с программой и отзывами и были готовы к ритму
Экскурсия нам очень понравилась. Мы заранее ознакомились с программой и отзывами и были готовы к ритму
Экскурсия нам очень понравилась. Мы заранее ознакомились с программой и отзывами и были готовы к ритму
Экскурсия нам очень понравилась. Мы заранее ознакомились с программой и отзывами и были готовы к ритму
Экскурсия нам очень понравилась. Мы заранее ознакомились с программой и отзывами и были готовы к ритму
Экскурсия нам очень понравилась. Мы заранее ознакомились с программой и отзывами и были готовы к ритму
Экскурсия нам очень понравилась. Мы заранее ознакомились с программой и отзывами и были готовы к ритму+2
Экскурсия нам очень понравилась. Мы заранее ознакомились с программой и отзывами и были готовы к ритму
Экскурсия нам очень понравилась. Мы заранее ознакомились с программой и отзывами и были готовы к ритму
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Elena
Псков - Печоры- Изборск 🌈 Уже более 15 лет не ездила в экскурсионные туры (не считая, неделей ранее - Рускеала) 🫠 решилась! Псков, Печеры, а особенно Изборск - «вошли в
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душу», хочу повторить маршрут, уже своим ходом 🙂, что касаемо поездки:
Организация поездки - 5 (комфортно добрались до Пскова с учетом 1 остановки в Луге)
Время для посещения городов - 5 (Времени везде хватило)
Экскурсовод - 5 (но, как -то надо давать отдыхать экскурсантам от истории России🫠я конечно, люблю историю, но здесь мой котелок закипел 🤯 с Спб до Пскова)
Водитель -3 (несколько раз, а то и более очень резкие торможения)
Автобус - 3 (чистенький, но старенький)
В целом очень приятная поездка получилась!!! 🙂 спасибо!!!

Псков - Печоры- Изборск 🌈 Уже более 15 лет не ездила в экскурсионные туры (не считая,
Псков - Печоры- Изборск 🌈 Уже более 15 лет не ездила в экскурсионные туры (не считая,
Псков - Печоры- Изборск 🌈 Уже более 15 лет не ездила в экскурсионные туры (не считая,
Псков - Печоры- Изборск 🌈 Уже более 15 лет не ездила в экскурсионные туры (не считая,
Псков - Печоры- Изборск 🌈 Уже более 15 лет не ездила в экскурсионные туры (не считая,
Псков - Печоры- Изборск 🌈 Уже более 15 лет не ездила в экскурсионные туры (не считая,
Псков - Печоры- Изборск 🌈 Уже более 15 лет не ездила в экскурсионные туры (не считая,
Псков - Печоры- Изборск 🌈 Уже более 15 лет не ездила в экскурсионные туры (не считая,+2
Псков - Печоры- Изборск 🌈 Уже более 15 лет не ездила в экскурсионные туры (не считая,
Псков - Печоры- Изборск 🌈 Уже более 15 лет не ездила в экскурсионные туры (не считая,
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Галина
5.08.23 посетили экскурсию "Печоры — Изборск — Псков: автобусная экскурсия из Петербурга"

Накануне вечером пришло смс о месте встречи.
Номере автобуса и имени Гида.

Елена опытный гид. Вела рассказ на одном дыхании. Единственное.
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Не нашла в описании. Что мы смотрим достопримечательности сами без гида.
Хотелось бы смотреть и слушать одновременно.

Жаль. Что не удалось посмотреть всю красоту из-за реконструкции Псково-Печерского монастыря, но Вас это не зависит.
Автобус хороший, чистый, но было бы хорошо иметь возможность зарядить телефон. Поездка длительная.

5.08.23 посетили экскурсию "Печоры — Изборск — Псков: автобусная экскурсия из Петербурга"
5.08.23 посетили экскурсию "Печоры — Изборск — Псков: автобусная экскурсия из Петербурга"
5.08.23 посетили экскурсию "Печоры — Изборск — Псков: автобусная экскурсия из Петербурга"
5.08.23 посетили экскурсию "Печоры — Изборск — Псков: автобусная экскурсия из Петербурга"
5.08.23 посетили экскурсию "Печоры — Изборск — Псков: автобусная экскурсия из Петербурга"
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