Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга
Легендарные крепости, древние храмы и потрясающее прошлое псковской земли на автобусной экскурсии
В составе группы до 51 человека вы познакомитесь со знаменитыми памятниками Северо-Западной Руси.
Откроете историю одного из самых загадочных монастырей России — Псково-Печерской обители с пещерами 14 века. Посетите одну из древнейших крепостей страны — Изборскую. Побываете у волшебных Словенских ключей. А также осмотрите изнутри Псковский кремль и увидите величественный Троицкий собор.
🚌 Мы отправимся рано утром из Петербурга и по пути к Печорам сделаем техническую остановку в Луге, самом южном городе Ленобласти.
Печоры
Вы пообедаете в уютном местном кафе и отправитесь изучать достопримечательности города на границе с Эстонией.
Гид расскажет о каменных и деревянных памятниках разных эпох, а также об известных творческих людях, которые любили здесь черпать вдохновение.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Вы услышите богатейшую историю обители, которая была основана в 15 веке и с тех пор ни разу не закрывалась! А также узнаете о легендарных личностях, связанных с монастырём.
Богом зданные пещеры. В ближних пещерах (в дальние не идём) вы сможете поклониться мощам основателя обители Ионы. И послушаете удивительные рассказы о святом месте, что древнее самого монастыря.
Изборск
Изборская крепость. Укрепления древней цитадели почти без изменений сохранились с 1330-х годов. Рассказы гида погрузят вас во времена, когда фортификация играла огромную роль в обороне Северо-Западной Руси.
Словенские ключи. Также в программе знаменитые подземные источники, которые считаются целебными и почитаются как святые уже много веков. Здесь вы почувствуете себя в одной из русских народных сказок о волшебной «живой» воде. И полюбуетесь пейзажами Городищенского озера с лебедями.
Псков
На обзорной экскурсии вы проследите ключевые вехи одного из красивейших и древнейших городов России. Достоверных фактов здесь не меньше, чем поразительных легенд — правду от вымысла вам поможет отделить наш гид.
Псковский кремль. Отдельное внимание уделим прошлому главной цитадели древнего Пскова. Вы осознаете значимость памятника в истории региона и осмотрите кремль изнутри.
Троицкий собор. В завершение отправимся к самой высокой точке города, где находится «глава Пскова» — Свято-Троицкий кафедральный собор. Вы оцените его величественный облик и познакомитесь с историей древнего храма.
🚌 Впереди у нас обратная дорога в Петербург с технической остановкой снова в Луге.
План путешествия
07:00 — отправление от метро Московская 09:15-09:45 — остановка в Луге, возможность перекусить 13:00-14:15 — Печоры. Посещение Псково-Печерского Свято-Успенского Монастыря, «Богом Зданные» пещеры 14:45-16:15 — Изборск. Самостоятельное посещение крепости Изборск без экскурсии, посещение Словенских ключей 17:00-17:40 — обед в Пскове 17:45-19:00 — экскурсия с гидом по кремлю и свободное время. Троицкий собор. 21:00-21:30 — техническая остановка в Луге 23:30-00:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
Что входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от набора группы), сопровождение профессионального гида, а также посещение Изборской крепости и Псковского кремля с пряслами крепостных стен
Дополнительно оплачивается обед — от 550 ₽
По желанию можно дополнительно заказать экскурсию от паломнической службы Псково-Печерского монастыря на территории обители. Стоимость: 600 ₽ — взрослый, 500 ₽ — льготный. Продолжительность 50–60 минут.
В программу входит посещение действующего монастыря или храма. Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: для женщин — платок, закрытые плечи и колени, для мужчин — брюки, закрытые плечи.
в субботу в 07:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый билет
3250 ₽
Пенсионеры
3150 ₽
Школьники
3150 ₽
Студенты
3150 ₽
Раннее бронирование за 30 дней
3150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 15.5 часов
Провёл экскурсии для 5597 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш читать дальшеуменьшить
«золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Благодарим организаторов за интересную и насыщенную экскурсию!
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Т
Тишина
Очень познавательная и интересная экскурсия. Всё понравилось. Гид Кирилл прекрасно подал информацию.
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Виктория
Экскурсия очень насыщенная и познавательная. Поднимает величайший пласт истории страны. После довольно длительного переезда из Петербурга в Псков настроение было так себе. Но Изборская крепость очень быстро ищменила его в читать дальшеуменьшить
лучшую сторону. Красота вокруг неописуемая! Ключи, лебеди, само озеро с прозрачной водой!!! Пришлось, конечно спускаться по,местами, скользкому склону. Но оно того стоило! Не хотелось оттуда уходить. Печорский монастырь очень величественный и великолепный. Одним словом, есть на что посмотреть. Наш гид Олег всю дорогу очень много рассказывал из истории и очень быстро и качественно решал все организационные вопросы. Очень внимательный человек, идущий навстречу пожеланиям туристов. Одним словом, экскурсия замечательная, однозначно рекомендую, но будьте готовы к длительному переезду и прохладному ветру.
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Ксения
Экскурсия нам очень понравилась. Мы заранее ознакомились с программой и отзывами и были готовы к ритму нашего будущего путешествия. Получилось уютно, атмосферно. Спасибо нашим замечательным гиду Кириллу и водителю Василию, читать дальшеуменьшить
они сделали все возможное, чтобы поездка прошла в комфортном режиме. Кирилл потрясающе поддерживал дисциплину в нашей большой компании! Сначала мы расстроились, что обед нам с 12:45 перенесли на 17, но в итоге это избавило нас от постоянных столкновений с 5-ю другими гигантскими автобусами, с которыми мы вместе стартовали из Питера. В целом, на все хватило времени, так как в каждом из трех пунктов можно зависнуть и на целый день! Путь домой был очень комфортным, дружеским и веселым, пели песни всем автобусом и смотрели чудесный мультик (каждый год пересматриваю, никогда не надоест). Спасибо вам!
+2
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Elena
Псков - Печоры- Изборск 🌈 Уже более 15 лет не ездила в экскурсионные туры (не считая, неделей ранее - Рускеала) 🫠 решилась! Псков, Печеры, а особенно Изборск - «вошли в читать дальшеуменьшить
душу», хочу повторить маршрут, уже своим ходом 🙂, что касаемо поездки: Организация поездки - 5 (комфортно добрались до Пскова с учетом 1 остановки в Луге) Время для посещения городов - 5 (Времени везде хватило) Экскурсовод - 5 (но, как -то надо давать отдыхать экскурсантам от истории России🫠я конечно, люблю историю, но здесь мой котелок закипел 🤯 с Спб до Пскова) Водитель -3 (несколько раз, а то и более очень резкие торможения) Автобус - 3 (чистенький, но старенький) В целом очень приятная поездка получилась!!! 🙂 спасибо!!!
Накануне вечером пришло смс о месте встречи. Номере автобуса и имени Гида.
Елена опытный гид. Вела рассказ на одном дыхании. Единственное. читать дальшеуменьшить
Не нашла в описании. Что мы смотрим достопримечательности сами без гида. Хотелось бы смотреть и слушать одновременно.
Жаль. Что не удалось посмотреть всю красоту из-за реконструкции Псково-Печерского монастыря, но Вас это не зависит. Автобус хороший, чистый, но было бы хорошо иметь возможность зарядить телефон. Поездка длительная.
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