В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе
Осмотреть кремль, полюбоваться крепостью и набрать воды из Словенских ключей
Приглашаем в однодневное путешествие по знаменитым местам Псковской земли. Вы пройдёте по стенам древнего кремля, которые хранят дух русского Средневековья. Узнаете о роли Изборской крепости в обороне Руси. И прогуляетесь по парку со множеством природных водопадов, которые считаются чудотворными. А при желании — побываете в древнем Печорском монастыре.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Санкт-Петербурга и трассовая экскурсия о ключевых событиях в истории региона
11:30–13:00 — Псковский кремль и Троицкий собор
Вы пройдёте по мощным крепостным стенам, увидите Довмонтов город и подниметесь к главной святыне Пскова — Троицкому собору. Зайдёте в храм и полюбуетесь торжественной красотой его убранства.
13:00–13:45 — обед в одном из местных кафе с возможностью попробовать традиционные блюда псковской кухни.
14:30–16:00 — Изборская крепость и Словенские ключи
На Жеравьей горе вы осмотрите крепость 14–16 веков. Её башни и стены не однажды защищали Русь от врагов. Затем прогуляетесь к Словенским ключам — каскаду мини-водопадов, которым приписывают чудодейственную силу.
16:30–18:00 — Печоры и монастырь (по желанию) Псково-Печорский монастырь — действующий. Он был основан в 15 веке и с тех пор ни на один день не прерывал богослужения. Вы осмотрите храмовый ансамбль и в свободное время сможете самостоятельно спуститься в знаменитую ближнюю пещеру с усыпальницей иноков.
23:00 — возвращение в Петербург к станциям метро «Московская» и «Звенигородская».
Организационные детали
Поездка проходит на большом туристическом автобусе на 45–50 мест Yutong, МАН или Mercedes
Входные билеты в Псковский кремль и Изборскую крепость входят в стоимость
Дополнительно (по желанию) оплачивается организованный обед в кафе — 650 ₽ за чел. (стандартное комплексное меню), а также экскурсия в Печорский монастырь — 450 ₽ за чел.
На маршруте вас будет сопровождать один из гидов нашей команды, а в отдельных локациях экскурсии проведут местные сотрудники
Катя — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 408 туристов
Мы — команда людей, влюблённых в путешествия. Наша миссия — показать вам, что интересное может быть совсем рядом. А ещё — дать возможность переместиться в другую атмосферу и отдохнуть душой. В нашем штате профессиональные гиды и водители. Путешествуем на больших туристических автобусах на 45–50 мест. Ждём вас на наших экскурсиях и в наших турах!
Т
Татьяна
30 сен 2025
Опасалась переводить деньги, т. к. переживала, что сайт может быть фейком, в связи с нынешней ситуацией.
С
Сергей
20 сен 2025
Рекомендую,отличные гиды,красивая экскурсия.
Елизавета
25 авг 2025
Могу смело рекомендовать этот тур для тех, кто хочет впервые познакомится с Псковом и историей этих земель. Маршрут проходит достаточно комфортно, на удобном автобусе, трассовая экскурсия занимательная. Хорошо выбрано место для обеда. Гид в Пскове Дмитрий - большой профессионал!
М
Мария
16 авг 2025
Все прошло отлично
А
Александр
7 авг 2025
Всё понравилось: и водитель Алексей и гиды --Александр и Дима, --они отлично знают историю и очень интересно рассказывают обо всём. Супер! Рекомендую тем, кто хочет знать историю государства российского