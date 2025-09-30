Приглашаем в однодневное путешествие по знаменитым местам Псковской земли. Вы пройдёте по стенам древнего кремля, которые хранят дух русского Средневековья. Узнаете о роли Изборской крепости в обороне Руси. И прогуляетесь по парку со множеством природных водопадов, которые считаются чудотворными. А при желании — побываете в древнем Печорском монастыре.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Санкт-Петербурга и трассовая экскурсия о ключевых событиях в истории региона

11:30–13:00 — Псковский кремль и Троицкий собор

Вы пройдёте по мощным крепостным стенам, увидите Довмонтов город и подниметесь к главной святыне Пскова — Троицкому собору. Зайдёте в храм и полюбуетесь торжественной красотой его убранства.

13:00–13:45 — обед в одном из местных кафе с возможностью попробовать традиционные блюда псковской кухни.

14:30–16:00 — Изборская крепость и Словенские ключи

На Жеравьей горе вы осмотрите крепость 14–16 веков. Её башни и стены не однажды защищали Русь от врагов. Затем прогуляетесь к Словенским ключам — каскаду мини-водопадов, которым приписывают чудодейственную силу.

16:30–18:00 — Печоры и монастырь (по желанию)

Псково-Печорский монастырь — действующий. Он был основан в 15 веке и с тех пор ни на один день не прерывал богослужения. Вы осмотрите храмовый ансамбль и в свободное время сможете самостоятельно спуститься в знаменитую ближнюю пещеру с усыпальницей иноков.

23:00 — возвращение в Петербург к станциям метро «Московская» и «Звенигородская».

Организационные детали