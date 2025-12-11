Мои заказы

Экспресс-экскурсия по барам Питера

Эта экскурсия — быстрое, но крайне насыщенное погружение в разнообразие питерских баров! За 3 часа вы изучите все стороны местной питейной культуры и побываете в совершенно не похожих друг на друга местах: от современной рюмочной, до коктейльного бара, от концертной площадки до ночного клуба.
Описание экскурсии

Экспресс-экскурсия по барам — это короткое, но бурное погружение в барную культуру Петербурга. Всего за 3 часа мы покажем вам разнообразие вечерней и ночной жизни города. Наш гид расскажет о становлении местной современной барной культуры, а также отдельно о каждом баре из тех, в которых вы побываете. В этой экскурсии вы посетите 5-7 разноплановых баров: от нео-рюмочной до концептуального коктейль-бара, от концертной площадки до ночного танцевального места. Также в ходе экскурсии каждому участнику будет предоставлено 5 шотов в различных заведениях. Важная информация:
  • Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
  • Экскурсия рассчитана на лиц от 18 лет и старше. Будьте готовы, что вас попросят предъявить документ, подтверждающий ваш возраст.

Каждую пятницу и субботу в 20:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы увидите 5-7 баров очень разных форматов:
  • Бар Шнура
  • Секретный бар
  • Концертную площадку с выступлением
  • Ночной клуб
Что включено
  • 5 шотов
  • Бесплатный вход на концерты
  • Рассказ о каждом из баров
Что не входит в цену
  • Дополнительные напитки
  • Еда
  • Транспорт
  • Дегустация настоек в одном из баров
Где начинаем и завершаем?
Начало: Жуковского, 3
Завершение: Madlabbar (Достоевского 19/21)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу и субботу в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

