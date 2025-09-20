Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Вы оцените ночную жизнь города, погрузитесь в барную атмосферу и научитесь сами создавать настроение вечера.
Описание экскурсии
4 небанальных заведения
Программа непредсказуема, маршруты меняются, но у каждого бара всегда есть своя фишка и атмосфера. Например, вы сможете оценить напитки в колбах в баре-лаборатории. В следующем заведении мы попадем на концерт или стендап, а где-то будет караоке.
Выпить и получить приз
Перемещаясь группой из бара в бар, вы посоревнуетесь за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник тура. Ведь помимо знакомства с интересными местами мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем?
Кому подойдёт барная прогулка
Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!
Также наша прогулка подойдёт тем, кто хочет выйти за рамки стандартной экскурсии, почувствовать город изнутри, поучаствовать в событиях и насладиться атмосферой вместе с другими участниками.
Организационные детали
Прогулку для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
В стоимость включено:
- Посещение 4 баров/клубов
- Приветственный шот в каждом баре
- Гид-ведущий
- Барная игра
- Призы для победителей
- Фото на память
в пятницу и субботу в 19:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|С шотами
|2550 ₽
|Без шотов
|2125 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы посетили 4 бара.
Во всех был разный интерьер и атмосфера.
В последнем даже с удовольствием потанцевали.
Два были с интересными, оригинальными интерьерами и один - современный.
Нам немножко показалось мало информации именно о барах. Но главными в этом путешествии были игры. Именно такое предложение было для нас приоритетным.
Игр было много. Мы повеселились от души.
У нас был гид Иван.
Из минусов, организатор курила сигареты, постоянно, и во время рассказов тоже, неприятно было вдыхать