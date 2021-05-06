Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре города и повеселиться

5
2 отзыва
Популярный зарубежный формат теперь и в Петербурге! Любителей тусить и зажигать мы приглашаем на прогулку-игру по 4 концептуальным барам города.

Вы оцените ночную жизнь Питера, откроете традиции местного бар-хоппинга и поучаствуете в «борьбе» за титул короля вечеринки.
Тур по барам Питера
Тур по барам Питера
Тур по барам Питера
Тур по барам Питера
Тур по барам Питера
Тур по барам Питера
Тур по барам Питера
Тур по барам Питера
Тур по барам Питера
Тур по барам Питера
Тур по барам Питера
Тур по барам Питера
Тур по барам Питера

Что вас ожидает

4 небанальных заведения
Тур непредсказуем, маршруты меняются, но у каждого бара в программе всегда есть своя фишка и атмосфера. Например, вы сможете оценить напитки в колбах в баре-лаборатории. В следующем заведении мы попадем на концерт или стендап, а где-то будет караоке.

Выпить и получить приз
Перемещаясь группой из бара в бара, вы посоревнуетесь за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник тура. Ведь помимо познавательной части мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем?

Кому подойдет барный тур

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Организационные детали

  • Тур для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включен welcome shot в каждом баре (всего 4). Остальные напитки по желанию и оплачиваются отдельно.
  • После тура мы пришлем вам ссылку с памятным фото-отчетом
🚩 Начало и место завершения: в районе метро Пл. Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олег
Олег
Уже 5 лет я провожу туры по барам, а до этого занимался организацией впечатлений. Так получилось, что в Сингапуре я побывал на pub crawl и решил сделать что-то похожее, но уже применив свой опыт и образование режиссера. Сегодня работаю с командой единомышленников. Тура, подобного нашему, вы не найдете нигде!
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 настоящих отзыва от туристов

А
6 мая 2021
Экскурсия просто🔥, советую всем!!!)
И
27 апр 2021
Было круто - еще пойду

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