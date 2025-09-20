Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Популярный зарубежный формат теперь и в Петербурге! Любителей тусить и зажигать мы приглашаем на прогулку по 3-4 барам города. Вы оцените ночную жизнь города, погрузитесь в барную атмосферу и научитесь сами создавать настроение вечера.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

4 небанальных заведения

Программа непредсказуема, маршруты меняются, но у каждого бара всегда есть своя фишка и атмосфера. Например, вы сможете оценить напитки в колбах в баре-лаборатории. В следующем заведении мы попадем на концерт или стендап, а где-то будет караоке.

Выпить и получить приз

Перемещаясь группой из бара в бар, вы посоревнуетесь за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник тура. Ведь помимо знакомства с интересными местами мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем?

Кому подойдёт барная прогулка

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Также наша прогулка подойдёт тем, кто хочет выйти за рамки стандартной экскурсии, почувствовать город изнутри, поучаствовать в событиях и насладиться атмосферой вместе с другими участниками.

Организационные детали

Прогулку для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

В стоимость включено: