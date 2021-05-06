Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

4 небанальных заведения

Тур непредсказуем, маршруты меняются, но у каждого бара в программе всегда есть своя фишка и атмосфера. Например, вы сможете оценить напитки в колбах в баре-лаборатории. В следующем заведении мы попадем на концерт или стендап, а где-то будет караоке.

Выпить и получить приз

Перемещаясь группой из бара в бара, вы посоревнуетесь за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник тура. Ведь помимо познавательной части мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем?

Кому подойдет барный тур

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Организационные детали