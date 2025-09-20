Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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Антиэкскурсия по барам Питера

Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре города и повеселиться
Популярный зарубежный формат теперь и в Петербурге! Любителей тусить и зажигать мы приглашаем на прогулку по 3-4 барам города.

Вы оцените ночную жизнь города, погрузитесь в барную атмосферу и научитесь сами создавать настроение вечера.
4.6
62 отзыва
Антиэкскурсия по барам Питера
Антиэкскурсия по барам Питера
Антиэкскурсия по барам Питера

Описание экскурсии

4 небанальных заведения

Программа непредсказуема, маршруты меняются, но у каждого бара всегда есть своя фишка и атмосфера. Например, вы сможете оценить напитки в колбах в баре-лаборатории. В следующем заведении мы попадем на концерт или стендап, а где-то будет караоке.

Выпить и получить приз

Перемещаясь группой из бара в бар, вы посоревнуетесь за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник тура. Ведь помимо знакомства с интересными местами мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем?

Кому подойдёт барная прогулка

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Также наша прогулка подойдёт тем, кто хочет выйти за рамки стандартной экскурсии, почувствовать город изнутри, поучаствовать в событиях и насладиться атмосферой вместе с другими участниками.

Организационные детали

Прогулку для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

В стоимость включено:

  • Посещение 4 баров/клубов
  • Приветственный шот в каждом баре
  • Гид-ведущий
  • Барная игра
  • Призы для победителей
  • Фото на память

в пятницу и субботу в 19:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
С шотами2550 ₽
Без шотов2125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Бар Некрасовка, Некрасова, 36
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 19:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4238 туристов
Уже 5 лет я провожу туры по барам, а до этого занимался организацией впечатлений. Так получилось, что в Сингапуре я побывал на pub crawl и решил сделать что-то похожее, но уже применив свой опыт и образование режиссёра. Сегодня работаю с командой единомышленников. Тура, подобного нашему, вы не найдёте нигде!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
3
3
4
2
3
1
1
В
Спасибо Александре за прекрасный вечер!!! Прогулка получилась познавательной и запоминающейся💯% А вы знали, что на улице Некрасова больше 80 различных баров размещаются😉
Спасибо Александре за прекрасный вечер!!! Прогулка получилась познавательной и запоминающейся💯% А вы знали, что на улице
Спасибо Александре за прекрасный вечер!!! Прогулка получилась познавательной и запоминающейся💯% А вы знали, что на улице
Спасибо Александре за прекрасный вечер!!! Прогулка получилась познавательной и запоминающейся💯% А вы знали, что на улице
Спасибо Александре за прекрасный вечер!!! Прогулка получилась познавательной и запоминающейся💯% А вы знали, что на улице
Спасибо Александре за прекрасный вечер!!! Прогулка получилась познавательной и запоминающейся💯% А вы знали, что на улице
Спасибо Александре за прекрасный вечер!!! Прогулка получилась познавательной и запоминающейся💯% А вы знали, что на улице
Спасибо Александре за прекрасный вечер!!! Прогулка получилась познавательной и запоминающейся💯% А вы знали, что на улице
Спасибо Александре за прекрасный вечер!!! Прогулка получилась познавательной и запоминающейся💯% А вы знали, что на улице+1
Спасибо Александре за прекрасный вечер!!! Прогулка получилась познавательной и запоминающейся💯% А вы знали, что на улице
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Ольга
Экскурсия полностью соответствовала описанию.
Мы посетили 4 бара.
Во всех был разный интерьер и атмосфера.
В последнем даже с удовольствием потанцевали.
Два были с интересными, оригинальными интерьерами и один - современный.
Нам немножко показалось мало информации именно о барах. Но главными в этом путешествии были игры. Именно такое предложение было для нас приоритетным.
Игр было много. Мы повеселились от души.
У нас был гид Иван.
Экскурсия полностью соответствовала описанию.
Экскурсия полностью соответствовала описанию.
Экскурсия полностью соответствовала описанию.
Экскурсия полностью соответствовала описанию.
Экскурсия полностью соответствовала описанию.
Экскурсия полностью соответствовала описанию.
Экскурсия полностью соответствовала описанию.
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М
Мы с мужем посетили тур-игру и были приятно удивлены! Обычно на такие мероприятия собирается больше людей,но в этот раз была камерная атмосфера!!! Тур вели два гида Сергей и Сергей))) Один просто феерия, другой просто элегия!!! Великолепный выбор баров, совершенно разные по жанру. Вкуснейшие напитки!!! Но самое главное это люди и общение!!! Рекомендуем!!!
Мы с мужем посетили тур-игру и были приятно удивлены! Обычно на такие мероприятия собирается больше людей,но
Мы с мужем посетили тур-игру и были приятно удивлены! Обычно на такие мероприятия собирается больше людей,но
Мы с мужем посетили тур-игру и были приятно удивлены! Обычно на такие мероприятия собирается больше людей,но
Мы с мужем посетили тур-игру и были приятно удивлены! Обычно на такие мероприятия собирается больше людей,но
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А
В целом, экскурсия понравилась, но только потому что я была одна в Санкт-Петербурге и делать было нечего)
Из минусов, организатор курила сигареты, постоянно, и во время рассказов тоже, неприятно было вдыхать
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дым или пытаться встать так, чтобы не дышать им (я курю сама электронки, но сигаретный дым неприятен).
В целом, компания попалась хорошая и я рада, что так провела вечер.
Но ожидала, что будет чуть повеселее. В последнем баре нас вообще не ждали и сказали, что мест за столиком для вас нет, поэтому садитесь за барной стойкой, если сможете. Но мы договорились посидеть за забронированным столом.

В целом, экскурсия понравилась, но только потому что я была одна в Санкт-Петербурге и делать было нечего)
В целом, экскурсия понравилась, но только потому что я была одна в Санкт-Петербурге и делать было нечего)
В целом, экскурсия понравилась, но только потому что я была одна в Санкт-Петербурге и делать было нечего)
В целом, экскурсия понравилась, но только потому что я была одна в Санкт-Петербурге и делать было нечего)
В целом, экскурсия понравилась, но только потому что я была одна в Санкт-Петербурге и делать было нечего)
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Билык
Это увлекательное путешествие. Рекомендую посетить этот тур. это не только про бары это про общение новые знакомства и веселую компанию. Спасибо нашему гиду Сергею обязательно посетим еще
Это увлекательное путешествие. Рекомендую посетить этот тур. это не только про бары это про общение новые
Это увлекательное путешествие. Рекомендую посетить этот тур. это не только про бары это про общение новые
Это увлекательное путешествие. Рекомендую посетить этот тур. это не только про бары это про общение новые
Это увлекательное путешествие. Рекомендую посетить этот тур. это не только про бары это про общение новые
Это увлекательное путешествие. Рекомендую посетить этот тур. это не только про бары это про общение новые
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Вероника
Добрый день! Тур прошёл шикарно, интересно, весело, мы узнали интересные места, попробовали разные напитки, познакомились с интересными людьми с разных городов, пели песни, танцевали. Спасибо огромное Сергею за отличный вечер и мероприятия. Сергей, большое спасибо)
Добрый день! Тур прошёл шикарно, интересно, весело, мы узнали интересные места, попробовали разные напитки, познакомились с
Добрый день! Тур прошёл шикарно, интересно, весело, мы узнали интересные места, попробовали разные напитки, познакомились с
Добрый день! Тур прошёл шикарно, интересно, весело, мы узнали интересные места, попробовали разные напитки, познакомились с
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