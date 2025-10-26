Экскурсия по барам Санкт-Петербурга - это увлекательное путешествие в мир питейной культуры.
Участники начнут вечер в баре, открытом Сергеем Шнуровым, затем отправятся в коктейльный БДСМ-бар и неорюмочную с богатым выбором настоек.
5 причин купить эту экскурсию
- 🍹 Пять уникальных шотов
- 🎶 Посещение бара Шнура
- 🔒 Секретный БДСМ-бар
- 🎤 Концертная площадка
- 🌆 Ночной клуб
Что можно увидеть
- Бар Шнура
- БДСМ-бар
- Неорюмочная
- Концертная площадка
- Ночной клуб
Описание экскурсии
- Начнём кутёж в одном из самых знаменитых баров Петербурга, открытом Сергеем Шнуровым.
- Затем отправимся в коктейльный БДСМ-бар.
- Посетим неорюмочную с невероятным выбором настоек.
- Попадём на концертную площадку и завершим бар-хоппинг в ночном клубе.
- Скажем по секрету: по пути будет еще 1-2 интересных заведения на выбор гида (это может быть как панк-бар, так и коктейльный бар).
- Угостим вас 5 шотами, среди которых: коктейль «Барсик» с необычным вкусом и подачей, крафтовая настойка, четырёхслойный шот «See you tomorrow» с грушевым послевкусием.
Во время бар-хоппинга:
- Поговорим о становлении современной барной культуры Петербурга и о том, как она меняется со временем.
- Обсудим моду на рюмочные.
- Расскажем о каждом посещаемом баре в отдельности.
- Порекомендуем, что стоит попробовать и куда ещё можно заглянуть.
Организационные детали
- Строго 18+.
- В стоимость входят 5 шотов. Дополнительные напитки и еду вы оплачиваете самостоятельно. Однако лучше приходить сытыми, потому что готовят в барах, как правило, долго.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в пятницу и субботу в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Жуковского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5973 туристов
Меня зовут Денис и я живу в Петербурге всю жизнь. Знаю его барную культуру практически с того момента, как она начала зарождаться в её современном виде в 2004 году. ВместеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анастасия
27 окт 2025
"Безобразие! Не весь комплекс услуг предоставили!" Шучу)))
А
Алина
5 окт 2025
Мероприятие супер, очень понравилось, однозначно рекомендую!) За вечер успели посетить 10 различных баров, было неожиданно узнать об историях их возникновения и в целом окунуться в эту совершенно неожиданную атмосферу. У нас гидом был Василий, мы были с подругой и чувствовали себя в полной безопасности с ним
С
Сергей
14 сен 2025
Отлично время провели, на пару концертов не успели, в перерывы попали, а так всё было здорово
!!!Михаил Сергеевич!!!
Татьяна
12 сен 2025
Неформальная прогулка по барному Питеру.
Отличное чувство юмора у гида Садых.
Пробовали разные наливки, бары тоже необычные.
Зашли в классный дворик.
Понравилось, что к каждому бару была подводка с историей.
В конце закончили в баре, где можно было потанцевать.
Екатерина
1 сен 2025
Это было огого как классно! Нам невероятно повезло - помимо харизматичного гида Егора нас сопровождала душа и сердце этого вечера Ирина ❤️ И иногда даже организатор Денис как чеширский кот
Д
Домаскин
30 авг 2025
У нас была гидом девушка Яна. Приятная и милая девушка. Отлично рассказывает и знает довольно интересные места, каждый бар заточен под определенный аспект, где царит своя атмосфера. Очень круто было погрузиться в подобные атмосферные места, я остался под сильным впечатлением и приятными эмоциями
А
Анна
23 авг 2025
Наш экскурсовод в барную культуру был Садых."Зато со мной весело"-это был девиз нашего вечера)) действительно было очень весело, познавательно и вкусно))) бары все атмосферные, настойки безумно вкусные, общение в группе благодаря нашему гиду было непринуждённым и веселым)
Е
Елена
23 авг 2025
Последний шот самый вкусный
Т
Татьяна
16 авг 2025
Экскурсия просто супер!! Гид "в теме", интересно, подробно, вкусно. Была отличная компания, все были на одеой волне. Посетили даже брльше, чем планировали. Бары разнообразные-на любой вкус, стиль и предпочтения-желания. Оооочень рекомендую. Планирую полную версию))))
А
Ангелина
10 авг 2025
Безумно интересный маршрут с погружением в историю мест и напитков с абсолютно разной тематикой
Ощущение безопасности в первую очередь от прогулки большой группой и с каждым новым шотом сплочение с людьми с абсолютно разных уголков нашей страны
Грамотно выстроенная, позитивная и незабываемая экскурсия
Д
Джуркина
30 июл 2025
Рекомендую эту экскурсию)Была в первый вечер отпуска создали мне настроение на всю неделю отдыха)) Спасибо ребята)
Гузель
28 июл 2025
Нам очень понравилось! Экскурсия прошла легко, весело, непринужденно. После второго бара все уже перезнакомились! Не ожидала настолько интересного вечера. Время пролетело незаметно. Совсем не скучно и не утомительно. Шотики вкусные, не крепкие - как раз такие, чтоб продержаться до конца мероприятия, бары разнообразные, истории интересные. Будем в Санкт-Петербурге и снова возьмем подобную экскурсию! Жаль, нельзя видео приложить
Е
Екатерина
27 июл 2025
Всё необычно, но хотелось бы менее шумные места😉
Денис
Ответ организатора:
Жаль, что не совсем оправдали ваши ожидания. Нам кажется, что для полноценного погружения в барную культуру должны быть как тихие
Яна
13 июл 2025
Прекрасно провели время в компании. Если хотите почувствовать Питер на вкус, то эта экскурсия для вас! Вайб северной столицы, её философия - все найдёте!
Ирина
22 июн 2025
Отменная организация, тайминг соблюден. Вместо заявленных 5 баров посетили 8 (в трех последних шоты были за свой счёт, но можно не брать там алко вообще - по желанию участников). Денис - отличный гид по барам. Масса положительных впечатлений! Алкоголь везде по маршруту был качественный. Компания подобралась отличная, человек 10. Получила удовольствие 100%, рекомендую к посещению однозначно! Реальность превысила ожидания!
