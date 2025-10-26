А Анастасия



Прошли через 8 питейных заведений, сначала - сдержанно дегустировали, потом - разошлись,"накидались"))) Готова была расплачиваться жестоким похмельем за этот прекрасный вечер, так как выпито читать дальше было разного и много, но - проснулась на утро без малейших признаков бурного загула! Даже алкоголь в Петербурге настолько тактичный, что не оставляет неприятных последствий)))



Гид, Александр - просто "Мяу!!!")))



Повезло с компанией - девушки, петербурженки, отмечали день рождения своей подруги, легко приняли нас в свою компанию, общались с нами без напрягов, очень душевно.



Работники и посетители баров, где мы были, просто прохожие, которые попадались на пути нашей экскурсии (которая, под конец, стала уже, скорее, пиратской командой)))) - относились с пониманием к нашему веселью, были очень приветливы…



При этом - много интересной информации, реальное погружение в эту сферу жизни города!



Общее впечатление - сплошной позитив!!!



В Питере - пить!))) "Безобразие! Не весь комплекс услуг предоставили!" Шучу)))Прошли через 8 питейных заведений, сначала - сдержанно дегустировали, потом - разошлись,"накидались"))) Готова была расплачиваться жестоким похмельем за этот прекрасный вечер, так как выпито

А Алина Мероприятие супер, очень понравилось, однозначно рекомендую!) За вечер успели посетить 10 различных баров, было неожиданно узнать об историях их возникновения и в целом окунуться в эту совершенно неожиданную атмосферу. У нас гидом был Василий, мы были с подругой и чувствовали себя в полной безопасности с ним

С Сергей Отлично время провели, на пару концертов не успели, в перерывы попали, а так всё было здорово

!!!Михаил Сергеевич!!!

Татьяна Неформальная прогулка по барному Питеру.

Отличное чувство юмора у гида Садых.

Пробовали разные наливки, бары тоже необычные.

Зашли в классный дворик.

Понравилось, что к каждому бару была подводка с историей.

В конце закончили в баре, где можно было потанцевать.

Екатерина читать дальше появлялся (и неожиданно исчезал) 😄

Что могу сказать - однозначно рекомендую, остались в полном восторге. Какое-то безумное количество суперантуражных баров (значительно больше заявленных) и классная компания) где-то было максимально камерно, где-то был весьма специфичный питерский вайб) На любой вкус и предпочтения - уверена, в любом случае, останетесь в полном восторге) 100 баллов из 10, ребята, спасибо вам огромное, вы сделали этот ночевечер незабываемым! Это было огого как классно! Нам невероятно повезло - помимо харизматичного гида Егора нас сопровождала душа и сердце этого вечера Ирина ❤️ И иногда даже организатор Денис как чеширский кот

Д Домаскин У нас была гидом девушка Яна. Приятная и милая девушка. Отлично рассказывает и знает довольно интересные места, каждый бар заточен под определенный аспект, где царит своя атмосфера. Очень круто было погрузиться в подобные атмосферные места, я остался под сильным впечатлением и приятными эмоциями

А Анна Наш экскурсовод в барную культуру был Садых."Зато со мной весело"-это был девиз нашего вечера)) действительно было очень весело, познавательно и вкусно))) бары все атмосферные, настойки безумно вкусные, общение в группе благодаря нашему гиду было непринуждённым и веселым)

Е Елена Последний шот самый вкусный

Т Татьяна Экскурсия просто супер!! Гид "в теме", интересно, подробно, вкусно. Была отличная компания, все были на одеой волне. Посетили даже брльше, чем планировали. Бары разнообразные-на любой вкус, стиль и предпочтения-желания. Оооочень рекомендую. Планирую полную версию))))

А Ангелина Безумно интересный маршрут с погружением в историю мест и напитков с абсолютно разной тематикой

Ощущение безопасности в первую очередь от прогулки большой группой и с каждым новым шотом сплочение с людьми с абсолютно разных уголков нашей страны

Грамотно выстроенная, позитивная и незабываемая экскурсия

Д Джуркина Рекомендую эту экскурсию)Была в первый вечер отпуска создали мне настроение на всю неделю отдыха)) Спасибо ребята)

Гузель Нам очень понравилось! Экскурсия прошла легко, весело, непринужденно. После второго бара все уже перезнакомились! Не ожидала настолько интересного вечера. Время пролетело незаметно. Совсем не скучно и не утомительно. Шотики вкусные, не крепкие - как раз такие, чтоб продержаться до конца мероприятия, бары разнообразные, истории интересные. Будем в Санкт-Петербурге и снова возьмем подобную экскурсию! Жаль, нельзя видео приложить

Е Екатерина Всё необычно, но хотелось бы менее шумные места😉 Денис Ответ организатора: читать дальше уютные бары так и шумные концертные площадки. В 3 из 8 баров были концерты и там, конечно, довольно шумно, зато интересно Жаль, что не совсем оправдали ваши ожидания. Нам кажется, что для полноценного погружения в барную культуру должны быть как тихие

Яна Прекрасно провели время в компании. Если хотите почувствовать Питер на вкус, то эта экскурсия для вас! Вайб северной столицы, её философия - все найдёте!