Экскурсии по барам Санкт-Петербурга

Найдено 19 экскурсий в категории «Бары и ночная жизнь» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
«) и напитки в барах по маршруту (от 150 руб за шот)»
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000 за всё до 3 чел.
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
153 отзыва
В тренде
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
«Вы побываете в баре с дореволюционным интерьером и баре-прачечной, в советской рюмочной, в католическом готичном подвале и в лучших современных авторских барах в центре Петербурга»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
30002 550 за человека
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
20 отзывов
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
«Лучшие бары, как правило, скрыты от глаз — тем увлекательнее будет искать их»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000 за всё до 5 чел.
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
41 отзыв
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения
Начало: Рубинштейна 1
«Заведения на Рубинштейна — это рюмочные, винные бары и мясные лавки за одной дверью, рестораны и кафе, которые не найти случайному туристу»
13 июня в 18:00
26 июня в 18:00
12 000 за всё до 6 чел.
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
Посетить инсайдерские заведения Петербурга - весело, красиво и немного пьяно
«Вы посетите 4–5 топовых концептуальных бара, в том числе и на крыше, джаз-клуб и модные кластеры»
14 июня в 18:00
15 июня в 20:00
9 800 за всё до 4 чел.
Ползком по клубам и барам
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
785 отзывов
Ползком по клубам и барам
Начало: Жуковского 3, в баре Синий Пушкин (но не всегда)
«Вы думаете, что побывали во всех клубах и барах нашего города и вас ничем уже не удивить или наоборот, совсем не знаете, как среди огромного числа заведений найти место по душе»
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 2 500 за человека
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
🚶 Пешая
Квест
4 часа
71 отзыв
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
Начало: Первый бар (гид сообщит дополнительно)
«Тур по барам - это российский вариант популярного зарубежом формата Pub Crawl или Bar Hopping»
Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
2 750 за человека
Питейная культура Санкт-Петербурга: экскурсия по барам
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Питейная культура Петербурга: исторический тур по барам
Откройте для себя мир питейной культуры Петербурга, погрузитесь в атмосферу легендарных баров и их истории
Начало: Ст. метро «Садовая»
«Во время экскурсии мы побываем в нескольких барах, каждый из которых отличается от предыдущего своей историей, атмосферой и конечно же, разнообразием коктейльного ассортимента в меню»
Расписание: согласно расписанию в календаре
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
2 950 за человека
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
14 отзывов
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
Начало: Набережная Макарова 34
«Дискотека, музыка, танцы, караоке На борту профессиональный фотограф»
9 июня в 00:15
26 июня в 23:00
2 900 за человека
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
4 часа
167 отзывов
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией настоек и историями
Откройте для себя тайны питейной культуры Санкт-Петербурга, встречаясь с историей и вкусом в одном путешествии
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
«Заглянете в нетривиальные бары и попробуете местные настойки»
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
35002 625 за человека
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Прекрасные виды, новые вкусы, потрясающая атмосфера и увлекательные истории
«А также попробуете алкогольные напитки от профессионалов барной индустрии»
Сегодня в 22:30
Завтра в 12:00
от 1180010 620 за всё до 20 чел.
Неформальная прогулка по барам Петербурга
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
5 часов
326 отзывов
Неформальная прогулка по барам Петербурга: история и веселье
Откройте тайны ночного Петербурга, посетив уникальные бары и клубы с экскурсией, полной историй и развлечений
Начало: в районе площади Восстания
«История барной культуры, веселье, концерты и дегустации»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:00
30002 550 за человека
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
Атмосферное путешествие на Мини Купере с выходами на набережных и посещением двух заведений
Начало: На Лиговском проспекте
«В одном из баров есть милый интерактив: мы с вами разведём Дворцовый мост»
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
8 000 за всё до 3 чел.
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
Уникальный тур по заведениям «для своих» с эксклюзивными коктейлями и общительными владельцами
Начало: Шведский переулок
«Возможность попробовать новые вкусы и научиться разбираться в барных трендах»
Сегодня в 22:30
Завтра в 19:00
от 1180010 620 за всё до 10 чел.
Тур-игра по барам Питера
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
4 часа
43 отзыва
Тур-игра по барам Питера: погружение в ночную жизнь города
Зажигательная прогулка по лучшим барам Петербурга с конкурсами и призами для активных участников
Начало: В лучшем барном районе Петербурга - Квартале писат...
«Тур непредсказуем, маршруты меняются, но у каждого бара в программе всегда есть своя фишка и атмосфера»
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
30002 550 за человека
«Арт-коктейль» - оригинальные коктейли в лучших барах Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
«Арт-коктейль»: эксклюзивный тур по барам Санкт-Петербурга
Исследуйте барную культуру Петербурга: эксклюзивные коктейли и секреты миксологии в туре «Арт-коктейль»
«В одном из баров у вас будет возможность самостоятельно приготовить коктейль за барной стойкой»
9 июня в 20:30
10 июня в 20:30
от 1300011 700 за всё до 8 чел.
Петербургский крафт: аудиотур по барам местных пивоварен
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Петербургский крафт: аудиотур по барам местных пивоварен
Начало: Метро «Чернышевская» (Проспект Чернышевского 20)
«На нашей экскурсии вы посетите четыре питерских бара от лучших крафтовых пивоварен России»
Расписание: Вы можете выбрать любой удобный для вас вечер
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека
Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией (18+)
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией (18+)
«Вы откроете для себя как в разные эпохи пили литературные классики и обычные граждане, узнаете какие улицы были главными барными центрами и о чем они могут рассказать»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20:00
2 900 за человека
"Желаю, чтобы все!" - авторская прогулка по "ленинградским" рюмочным
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
"Желаю, чтобы все!" - авторская прогулка по "ленинградским" рюмочным
Истории, апокрифы, анекдоты и байки о посетителях и завсегдатаях рюмочных Ленинграда
Начало: На улице Маяковского
«Что привело к появленияю ленинградских рюмочных, пивных баров и ларьков, самых демократичных питейных заведениях советской эпохи»
17 июня в 16:30
21 июня в 20:30
от 4 400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
    Все было отлично и прогулка и гид Ася, рассказала много интересного из истории Пьющего Петербурга))) и сами мы были под конец пьяненькие и веселые
  • В
    Виолетта
    4 июня 2024
    Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
    Отличная экскурсия, рекомендую к посещению 👍🏻
    Отличная экскурсия, рекомендую к посещению 👍🏻Отличная экскурсия, рекомендую к посещению 👍🏻Отличная экскурсия, рекомендую к посещению 👍🏻
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
    Огромное благодарность Денису за экскурсию. Очень было интересно. Мы в восторге.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
    Сидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. Хочу еще, в другие. Мария,
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    спасибо за организацию. Вы невероятная! Компания наша наверно была странновата, но просто так получилось, если бы на день раньше или позже) перелеты, работа, мероприятия, возраст). Очень веселые люди были у нас за столом, мы их вспоминали и на следующий день. Мексиканский бар оказался нашей отдельной любовью, хорошо, что он был завершающим, и еду, и напитки мы с удовольствием повторили. Всем рекомендую! И да, зеркало было!

    Сидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. ХочуСидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. ХочуСидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. ХочуСидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. ХочуСидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. ХочуСидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. ХочуСидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. Хочу
  • В
    Виктор
    1 июня 2024
    Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
    Экскурсия началась в точно обозначенное время и это огромный плюс! Дарья отличный экскурсовод, интересно и не монотонно рассказывает, знает материал
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    и интересно его преподносит. 4 часа пролетели не заметно. Очень интересные истории питейных заведение и вообще как это все в России развивалось. Если вы хотите узнать больше о истории распития алкоголя, то Дарья ваш проводник;)

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
    Сегодня ночью были с подругами на этой экскурсии. Нам очень понравилось! Элла - супер! Узнали много нового. Были в трех барах. Все разные, везде интересно, настоечки вкусные😉. Мосты - красота! Игристое холодненькое! Еще и до гостиницы нас довезли. Однозначно рекомендуем!
    Сегодня ночью были с подругами на этой экскурсии. Нам очень понравилось! Элла - супер! Узнали многоСегодня ночью были с подругами на этой экскурсии. Нам очень понравилось! Элла - супер! Узнали многоСегодня ночью были с подругами на этой экскурсии. Нам очень понравилось! Элла - супер! Узнали много
  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
    В конце мая 2024 года посетил экскурсию по барам Питера. Несмотря на молодость, экскурсовод Дарья обладает достаточными знаниями, чтобы погрузить
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    в атмосферу алко-Питера, грамотно и подробно отвечает на все сопутствующие вопросы, подскажет и поможет. Узнал классные истории и легенды Питера, связанные с алкоголем, побывал в очень необычных барах, которые сам вряд ли бы смог найти. Огромное спасибо Дарье и за, что я наконец-то понял, почему Рома Зверь в своей песне "Я приехал в Питер" именно на улице Думской получил в торец. Всем, кто интересуется алкоголем, историей Питера, а также не прочь выпить шот-другой, однозначно рекомендую.

  • Е
    Евгения
    29 мая 2024
    Неформальная прогулка по барам Петербурга
    Экскурсия бомба! Лиля большая молодец за это ей отдельное спасибо) рекомендую к посещению)) (берите сразу 10 шотов))
  • И
    Игорь
    29 мая 2024
    Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
    Всё легко, непринуждённо. Было ощущение, что Элла не экскурсовод, а подруга которую давно не видел и приехал в гости. Огромное спасибо.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
    Рекомендую! Познакомились с ночной жизнью Питера, прокатились по барам с прекрасной Эллой. Узнали тайные местечки, теперь сами будем посещать с удовольствием.
    Рекомендую! Познакомились с ночной жизнью Питера, прокатились по барам с прекрасной Эллой. Узнали тайные местечки, теперьРекомендую! Познакомились с ночной жизнью Питера, прокатились по барам с прекрасной Эллой. Узнали тайные местечки, теперь

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Бары и ночная жизнь»

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  3. Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
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  5. По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
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  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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