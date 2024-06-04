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спасибо за организацию. Вы невероятная! Компания наша наверно была странновата, но просто так получилось, если бы на день раньше или позже) перелеты, работа, мероприятия, возраст). Очень веселые люди были у нас за столом, мы их вспоминали и на следующий день. Мексиканский бар оказался нашей отдельной любовью, хорошо, что он был завершающим, и еду, и напитки мы с удовольствием повторили. Всем рекомендую! И да, зеркало было!