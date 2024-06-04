1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
«) и напитки в барах по маршруту (от 150 руб за шот)»
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
В тренде
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
«Вы побываете в баре с дореволюционным интерьером и баре-прачечной, в советской рюмочной, в католическом готичном подвале и в лучших современных авторских барах в центре Петербурга»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
30002 550₽ за человека
Квест
4.5 часа
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
«Лучшие бары, как правило, скрыты от глаз — тем увлекательнее будет искать их»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения
Начало: Рубинштейна 1
«Заведения на Рубинштейна — это рюмочные, винные бары и мясные лавки за одной дверью, рестораны и кафе, которые не найти случайному туристу»
13 июня в 18:00
26 июня в 18:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
Посетить инсайдерские заведения Петербурга - весело, красиво и немного пьяно
«Вы посетите 4–5 топовых концептуальных бара, в том числе и на крыше, джаз-клуб и модные кластеры»
14 июня в 18:00
15 июня в 20:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Ползком по клубам и барам
Начало: Жуковского 3, в баре Синий Пушкин (но не всегда)
«Вы думаете, что побывали во всех клубах и барах нашего города и вас ничем уже не удивить или наоборот, совсем не знаете, как среди огромного числа заведений найти место по душе»
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 2 500₽ за человека
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
Начало: Первый бар (гид сообщит дополнительно)
«Тур по барам - это российский вариант популярного зарубежом формата Pub Crawl или Bar Hopping»
Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
2 750₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Питейная культура Петербурга: исторический тур по барам
Откройте для себя мир питейной культуры Петербурга, погрузитесь в атмосферу легендарных баров и их истории
Начало: Ст. метро «Садовая»
«Во время экскурсии мы побываем в нескольких барах, каждый из которых отличается от предыдущего своей историей, атмосферой и конечно же, разнообразием коктейльного ассортимента в меню»
Расписание: согласно расписанию в календаре
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
2 950₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
Начало: Набережная Макарова 34
«Дискотека, музыка, танцы, караоке На борту профессиональный фотограф»
9 июня в 00:15
26 июня в 23:00
2 900₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
4 часа
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией настоек и историями
Откройте для себя тайны питейной культуры Санкт-Петербурга, встречаясь с историей и вкусом в одном путешествии
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
«Заглянете в нетривиальные бары и попробуете местные настойки»
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
35002 625₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Прекрасные виды, новые вкусы, потрясающая атмосфера и увлекательные истории
«А также попробуете алкогольные напитки от профессионалов барной индустрии»
Сегодня в 22:30
Завтра в 12:00
от 1180010 620₽ за всё до 20 чел.
скидка
15%
Групповая
5 часов
Неформальная прогулка по барам Петербурга: история и веселье
Откройте тайны ночного Петербурга, посетив уникальные бары и клубы с экскурсией, полной историй и развлечений
Начало: в районе площади Восстания
«История барной культуры, веселье, концерты и дегустации»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:00
30002 550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
Атмосферное путешествие на Мини Купере с выходами на набережных и посещением двух заведений
Начало: На Лиговском проспекте
«В одном из баров есть милый интерактив: мы с вами разведём Дворцовый мост»
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
Уникальный тур по заведениям «для своих» с эксклюзивными коктейлями и общительными владельцами
Начало: Шведский переулок
«Возможность попробовать новые вкусы и научиться разбираться в барных трендах»
Сегодня в 22:30
Завтра в 19:00
от 1180010 620₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Питера: погружение в ночную жизнь города
Зажигательная прогулка по лучшим барам Петербурга с конкурсами и призами для активных участников
Начало: В лучшем барном районе Петербурга - Квартале писат...
«Тур непредсказуем, маршруты меняются, но у каждого бара в программе всегда есть своя фишка и атмосфера»
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
30002 550₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
«Арт-коктейль»: эксклюзивный тур по барам Санкт-Петербурга
Исследуйте барную культуру Петербурга: эксклюзивные коктейли и секреты миксологии в туре «Арт-коктейль»
«В одном из баров у вас будет возможность самостоятельно приготовить коктейль за барной стойкой»
9 июня в 20:30
10 июня в 20:30
от 1300011 700₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
3 часа
Петербургский крафт: аудиотур по барам местных пивоварен
Начало: Метро «Чернышевская» (Проспект Чернышевского 20)
«На нашей экскурсии вы посетите четыре питерских бара от лучших крафтовых пивоварен России»
Расписание: Вы можете выбрать любой удобный для вас вечер
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Групповая
4 часа
Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией (18+)
«Вы откроете для себя как в разные эпохи пили литературные классики и обычные граждане, узнаете какие улицы были главными барными центрами и о чем они могут рассказать»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
"Желаю, чтобы все!" - авторская прогулка по "ленинградским" рюмочным
Истории, апокрифы, анекдоты и байки о посетителях и завсегдатаях рюмочных Ленинграда
Начало: На улице Маяковского
«Что привело к появленияю ленинградских рюмочных, пивных баров и ларьков, самых демократичных питейных заведениях советской эпохи»
17 июня в 16:30
21 июня в 20:30
от 4 400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 июня 2024Все было отлично и прогулка и гид Ася, рассказала много интересного из истории Пьющего Петербурга))) и сами мы были под конец пьяненькие и веселые
- ВВиолетта4 июня 2024Отличная экскурсия, рекомендую к посещению 👍🏻
- ММария4 июня 2024Огромное благодарность Денису за экскурсию. Очень было интересно. Мы в восторге.
- ЮЮлия3 июня 2024Сидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. Хочу еще, в другие. Мария,
- ВВиктор1 июня 2024Экскурсия началась в точно обозначенное время и это огромный плюс! Дарья отличный экскурсовод, интересно и не монотонно рассказывает, знает материал
- ССветлана1 июня 2024Сегодня ночью были с подругами на этой экскурсии. Нам очень понравилось! Элла - супер! Узнали много нового. Были в трех барах. Все разные, везде интересно, настоечки вкусные😉. Мосты - красота! Игристое холодненькое! Еще и до гостиницы нас довезли. Однозначно рекомендуем!
- ВВладимир1 июня 2024В конце мая 2024 года посетил экскурсию по барам Питера. Несмотря на молодость, экскурсовод Дарья обладает достаточными знаниями, чтобы погрузить
- ЕЕвгения29 мая 2024Экскурсия бомба! Лиля большая молодец за это ей отдельное спасибо) рекомендую к посещению)) (берите сразу 10 шотов))
- ИИгорь29 мая 2024Всё легко, непринуждённо. Было ощущение, что Элла не экскурсовод, а подруга которую давно не видел и приехал в гости. Огромное спасибо.
- ССветлана29 мая 2024Рекомендую! Познакомились с ночной жизнью Питера, прокатились по барам с прекрасной Эллой. Узнали тайные местечки, теперь сами будем посещать с удовольствием.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Бары и ночная жизнь»
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