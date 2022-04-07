Эрмитаж и музей Фаберже

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Место окончания: музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, д. 21.
Эрмитаж и музей Фаберже
Эрмитаж и музей Фаберже
Эрмитаж и музей Фаберже
Эрмитаж и музей Фаберже

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Зимний дворец
  • Александровская колонна
  • Шереметевский дворец
  • Дворец Нарышкиных-Шуваловых
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Эрмитаж и музей Фаберже, после выписки, билета их стоимость возврату не подлежит.

Государственный Эрмитаж находится на втором месте среди всех художественных музеев мира по величине коллекций. Изначально собрание было размещено императрицей Екатериной II в отдельном здании, названном Малым Эрмитажем. Так возникло общее название будущего музея. Прекрасным обрамлением для содержимого музейных залов служат сохранившиеся богатые, изысканно декорированные интерьеры дворцовых помещений. В официальной зимней императорской резиденции вас встретит анфилада парадных залов и великолепное собрание полотен «старых мастеров», отражающее вкусы знаменитых собирателей живописи – российских императоров.

Музей Фаберже называют самым знаменитым частным музеем Санкт-Петербурга. Он расположен в старинном особняке Нарышкиных-Шуваловых на берегу реки Фонтанки. В начале нашего столетия особняк был передан культурно-историческому фонду «Связь времен» и прошел капитальную реставрацию. На сегодняшний день, помимо изделий знаменитой фирмы Фаберже, в музее находится более 4 тысяч шедевров российских ювелирных мастеров. Вы сможете полюбоваться прекрасными интерьерами старинного петербургского особняка и увидите легендарные пасхальные яйца. Кроме того, вас ждет множество удивительных украшений и других предметов ювелирного мастерства.

Программа

Дворцовая площадь, Манежная площадь, Невский проспект, Зимний дворец, Александровская колонна, Музей Фаберже.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождающего
  • Входные билеты в музеи
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 10:00

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