Государственный Эрмитаж находится на втором месте среди всех художественных музеев мира по величине коллекций. Изначально собрание было размещено императрицей Екатериной II в отдельном здании, названном Малым Эрмитажем. Так возникло общее название будущего музея. Прекрасным обрамлением для содержимого музейных залов служат сохранившиеся богатые, изысканно декорированные интерьеры дворцовых помещений. В официальной зимней императорской резиденции вас встретит анфилада парадных залов и великолепное собрание полотен «старых мастеров», отражающее вкусы знаменитых собирателей живописи – российских императоров.

Музей Фаберже называют самым знаменитым частным музеем Санкт-Петербурга. Он расположен в старинном особняке Нарышкиных-Шуваловых на берегу реки Фонтанки. В начале нашего столетия особняк был передан культурно-историческому фонду «Связь времен» и прошел капитальную реставрацию. На сегодняшний день, помимо изделий знаменитой фирмы Фаберже, в музее находится более 4 тысяч шедевров российских ювелирных мастеров. Вы сможете полюбоваться прекрасными интерьерами старинного петербургского особняка и увидите легендарные пасхальные яйца. Кроме того, вас ждет множество удивительных украшений и других предметов ювелирного мастерства.