Познакомьтесь с шедеврами русского ювелирного искусства собранными со всего мира. Экскурсия ⛳ в музей 🖼 Фаберже – это уникальная возможность увидеть знаменитую коллекцию ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже.
Разнообразие экспонатов музея позволит проследить всю историю 📖 становления ювелирного дела в России и формирования феномена Фаберже, которого называли “ювелиром королей и королём ювелиров”.
Богатейшая коллекция ювелирных изделий включающая 9 уникальных пасхальных яиц, сделанных ювелирным домом для последних русских императоров.
Что входит
Индивидуальная экскурсия по музею Фаберже
Что не входит
Входные билеты 1200рублей с человека. Они оформляются заранее и дают право проводить официальную экскурсию гиду по лицензии музея.
Трансфер из гостиницы и обратно.
Начало и место завершения
🚩 набережная реки Фонтанки, 21
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.