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Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже

5
1 отзыв
Антон Ш.
Антон Ш. – Гид из Санкт-Петербурга
В Петербурге множество музеев.

В них собраны удивительные коллекции.

Но есть один необычный музей 🖼 — как только закрываются двери, вы попадаете в волшебный мир.

Здесь представлены работы знаменитого мастера Карла Фаберже.

Это не только уже всем знакомые яйца Фаберже, но и посуда, ювелирные украшения, иконы.

Чаще всего туристы предпочитают самостоятельную прогулку 👣 по залам.

Это главная ошибка! Для изучения этой коллекции нужен гид, который раскроет все тайны работ мастера.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже
Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже

Что вы увидите

  • Музей Карла Фаберже:
  • 1 Серебряная коллекция: Столовое серебро, наградные кубки
  • 2. Уникальные Яйца Фаберже
  • 3. Императорские подарки
  • 4. Эмали Фаберже
  • 5. Эмали в русском стиле
  • 6. Картины и камнерезные изделия
  • 7. Иконы
  • 8. Небольшая коллекция картин импрессионистов.
Познакомьтесь с шедеврами русского ювелирного искусства собранными со всего мира. Экскурсия ⛳ в музей 🖼 Фаберже – это уникальная возможность увидеть знаменитую коллекцию ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже.
Разнообразие экспонатов музея позволит проследить всю историю 📖 становления ювелирного дела в России и формирования феномена Фаберже, которого называли “ювелиром королей и королём ювелиров”.
Богатейшая коллекция ювелирных изделий включающая 9 уникальных пасхальных яиц, сделанных ювелирным домом для последних русских императоров.
Что входит
  • Индивидуальная экскурсия по музею Фаберже
Что не входит
  • Входные билеты 1200рублей с человека. Они оформляются заранее и дают право проводить официальную экскурсию гиду по лицензии музея.
  • Трансфер из гостиницы и обратно.
Начало и место завершения
🚩 набережная реки Фонтанки, 21
Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже
Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже
Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже
Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Антон Ш.
Антон Ш.
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1 отзыв оставили туристы

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