Познакомьтесь с шедеврами русского ювелирного искусства собранными со всего мира. Экскурсия ⛳ в музей 🖼 Фаберже – это уникальная возможность увидеть знаменитую коллекцию ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже.

Разнообразие экспонатов музея позволит проследить всю историю 📖 становления ювелирного дела в России и формирования феномена Фаберже, которого называли “ювелиром королей и королём ювелиров”.

Богатейшая коллекция ювелирных изделий включающая 9 уникальных пасхальных яиц, сделанных ювелирным домом для последних русских императоров.