Профессиональный фотограф проведёт вас по самым красивым местам города и сделает яркие живые фотографии. Вы не будете позировать, а просто проживёте этот день вместе с фотографом.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает:
- Прогуляемся по самому романтичному городу России.
- Сделаем живые кадры в атмосфере Санкт-Петербурга.
- Вам не придется позировать и стараться для получения красивых фотографий.
- Объясню как встать и куда деть руки.
- Делаю статичные кадры и снимки в движении.
- Стараюсь, чтобы серия фотографий рассказывала историю, о вас и вашей поездке в Питер.
- Быстро отдам готовые снимки, чтобы вы могли поделиться эмоциями от путешествия в соц. сетях. Запись на экскурсию возможна с марта 2025 г. Важная информация: Постарайтесь заранее продумать образ. Лучше надеть одежду спокойных оттенков. От этого зависит конечный результат нашей прогулки в виде фотографий. При желании на фотопрогулку можно взять дополнительную одежду, чтобы немного изменить образ в процессе.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исаакиевский собор
- Дворцовая площадь
- Красный мост
- Набережная реки Мойки
- Синий мост
- Набережная зимней канавки
Что включено
- Фотопрогулка по улицам Питера
Что не входит в цену
- В стоимость не включены крыши, дворы и парадные
Место начала и завершения?
Исаакиевская пл., д. 4
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Постарайтесь заранее продумать образ. Лучше надеть одежду спокойных оттенков. От этого зависит конечный результат нашей прогулки в виде фотографий. При желании на фотопрогулку можно взять дополнительную одежду, чтобы немного изменить образ в процессе
- Оплатить можно переводом или наличными при встрече
- Если у вас остались вопросы, с удовольствием отвечу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
16 окт 2024
Отличный фотограф! Учел все наши пожелания. За час успели сделать много красивых и разнообразных фотографий в разных локациях. Когда вернёмся в Санкт-Петербург, обязательно обратимся ещё раз! Однозначно рекомендую!
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
10%
Водная прогулка
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
12 апр в 00:30
13 апр в 00:30
11 070 ₽
12 300 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Питер романтиков: дворы, парадные и виды с крыши
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: Ежедневно в 20:00.
Завтра в 17:30
2 апр в 17:30
1744 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Лучший выборНе спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Завтра в 16:00
2 апр в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.