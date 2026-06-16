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Тася Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 1 час 1-3 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Петербург — идеальный город для фотопрогулки. Здесь множество интересных локаций, где я поймаю в объектив самые эмоциональные и важные моменты вашего знакомства с городом, научу позировать легко и непринужденно и подготовлю профессиональную фотоисторию, которая станет чудесным напоминанием об этом дне! На нашей прогулке, я раскрою секрет Дома Архитекторов, покажу настоящую парадную, проведу через секретные дворики-колодцы и выведу Вас на крышу, где Вы сможете увидеть город во всей его красе!

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