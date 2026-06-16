Описание фото-прогулкиПетербург — идеальный город для фотопрогулки. Здесь множество интересных локаций, где я поймаю в объектив самые эмоциональные и важные моменты вашего знакомства с городом, научу позировать легко и непринужденно и подготовлю профессиональную фотоисторию, которая станет чудесным напоминанием об этом дне! На нашей прогулке, я раскрою секрет Дома Архитекторов, покажу настоящую парадную, проведу через секретные дворики-колодцы и выведу Вас на крышу, где Вы сможете увидеть город во всей его красе!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Внутренние проходные дворы-колодцы
- Крыша
- Исаакиевский собор
- Улица Большая Морская
- Дом Архитекторов
- Подвесной мост
Что включено
- Экскурсия и фотосессия
Что не входит в цену
- Оплата за проход на крышу 500 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кирпичный пер. 1
Завершение: Пирогова 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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