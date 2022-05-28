Мы предлагаем маршрут, но, если Вы хотите его изменить или дополнить, без проблем!
Исаакиевская площадь
"Зеркальный двор"
Креативное пространство Бертгольд центр и многое другое…
Когда хочется совместить приятное с приятным, обязательно надо отправиться на фотоэкскурсию! Такой способ досуга прекрасно подойдет как для петербуржцев, так и для гостей города. Кстати, в качестве романтического свидания или подарка он тоже отлично подойдет! Вы совершите увлекательную прогулку вместе с профессиональным экскурсоводом и личным фотографом. Будем подниматься на крышу, заходить в тайные дворы, а в конце перекусим питерскими пышками! И, даже если Вы потом забудете кем построен Исаакиевский собор, на память у Вас останутся яркие, профессиональные и живые фотографии этого дня!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги профессионального гида-экскурсовода с профильным образованием
Услуги профессионального фотографа с зеркальным фотоаппаратом
Цвето и светокоррекция всех фотографий
Что не входит
Личные расходы туристов (еда, напитки, сувениры)
Прокат одежды
Услуги стилистов и визажистов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Исаакиевский собор (Исаакиевская площадь, 4)
Завершение: Станция метро «Сенная / Садовая / Спасская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Готовые фотографии пересылаются через облачное хранилище в формате Jpg. Срок обработки фотографий до 14 дней
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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