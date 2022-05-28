Когда хочется совместить приятное с приятным, обязательно надо отправиться на фотоэкскурсию! Такой способ досуга прекрасно подойдет как для петербуржцев, так и для гостей города. Кстати, в качестве романтического свидания или подарка он тоже отлично подойдет! Вы совершите увлекательную прогулку вместе с профессиональным экскурсоводом и личным фотографом. Будем подниматься на крышу, заходить в тайные дворы, а в конце перекусим питерскими пышками! И, даже если Вы потом забудете кем построен Исаакиевский собор, на память у Вас останутся яркие, профессиональные и живые фотографии этого дня!