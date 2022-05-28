INSTA Питер:экскурсионный маршрут с фотографом по самым фотогеничным местам

INSTA Питер

INSTA Питер:экскурсионный маршрут с фотографом по самым фотогеничным местам
INSTA Питер:экскурсионный маршрут с фотографом по самым фотогеничным местам
INSTA Питер:экскурсионный маршрут с фотографом по самым фотогеничным местам
INSTA Питер:экскурсионный маршрут с фотографом по самым фотогеничным местам

Что вас ожидает 🤩

  • Мы предлагаем маршрут, но, если Вы хотите его изменить или дополнить, без проблем!
  • Исаакиевская площадь
  • "Зеркальный двор"
  • Креативное пространство Бертгольд центр и многое другое…
Когда хочется совместить приятное с приятным, обязательно надо отправиться на фотоэкскурсию! Такой способ досуга прекрасно подойдет как для петербуржцев, так и для гостей города. Кстати, в качестве романтического свидания или подарка он тоже отлично подойдет! Вы совершите увлекательную прогулку вместе с профессиональным экскурсоводом и личным фотографом. Будем подниматься на крышу, заходить в тайные дворы, а в конце перекусим питерскими пышками! И, даже если Вы потом забудете кем построен Исаакиевский собор, на память у Вас останутся яркие, профессиональные и живые фотографии этого дня!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода с профильным образованием
  • Услуги профессионального фотографа с зеркальным фотоаппаратом
  • Цвето и светокоррекция всех фотографий
Что не входит
  • Личные расходы туристов (еда, напитки, сувениры)
  • Прокат одежды
  • Услуги стилистов и визажистов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Исаакиевский собор (Исаакиевская площадь, 4)
Завершение: Станция метро «Сенная / Садовая / Спасская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Готовые фотографии пересылаются через облачное хранилище в формате Jpg. Срок обработки фотографий до 14 дней
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные👨‍👩‍👧‍👦Семейные📸ФотопрогулкиПо дворам и парадным

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Индивидуальная пешеходная экскурсия по местам Хармса
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ползком
5
7 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по местам Хармса
На увлекательной прогулке по самому центру Питера вы увидите места так
3 500 за 1-6 чел.
Квест-экскурсия «Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера»
3.5 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Квест
Олег
5
5 отзывов
Квест-экскурсия «Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера»
Автобусно-пешеходная квест-экскурсия по самым необычным местам Северной столицы
6 500 за 1 человека
Места исполнения желаний
2 часа
Индивидуальная
Ползком
4.6
13 отзывов
Места исполнения желаний
Я проведу вас по местам, в которых исполняются желания и расскажу что нужно сделать, чтобы соблюсти ритуал
3 500 за 1-6 чел.
Волшебная фотопрогулка в центре Петербурга
1 час
🚶 Пешая
За красивыми фото
Гужвинская
4.8
52 отзыва
Волшебная фотопрогулка в центре Петербурга
Прогуляйтесь по Петербургу в компании профессионального фотографа, сделайте крутые снимки на фоне самых красивых
28 мая
29 мая
от 2 990 за 1-7 чел.
Места силы: мистическая энергия Карелии
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.9
21 отзыв
Очень популярно сейчас
Места силы: мистическая энергия Карелии
Карелия - уникальное место, которое притягивает сотни туристов ежегодно. В основном сюда приезжают, чтобы насладиться
Сегодня
Завтра
28 мая
1 690 за 1 человека
По местам силы Петербурга
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Антон
5
1 отзыв
По местам силы Петербурга
Узнать больше о городе, посетить места с особой энергетикой и научиться с ними взаимодействовать
2 июня
3 июня
4 июня
от 5 000 за 1-6 чел.
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
1.5 часа
🚶 Пешая
За красивыми фото
Арсений и Оля
4.8
217 отзывов
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Увидеть знаковые и нетуристические места, сохранить моменты и эмоции на профессиональных снимках
28 мая
29 мая
30 мая
4 500 за 1-4 чел.
Лучшие места Карелии за два дня
1 день 16 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
CharmTravel
4.8
16 отзывов
Лучшие места Карелии за два дня
Отправляйтесь в один из самых живописных уголков нашей страны - Карелию
Завтра
28 мая
1 июня
5 790 за 1 человека
Шхеры Ладожского озера и места силы Карелии на катере
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
СканТур
4.7
29 отзывов
Шхеры Ладожского озера и места силы Карелии на катере
Эта экскурсия подарит вам возможность побывать в загадочных местах силы Карелии. Вы увидите древний каменный лабиринт
Завтра
28 мая
29 мая
3 850 за 1 человека
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Никита
4.8
11 отзывов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Завтра
28 мая
29 мая
от 2 600 за 1-2 чел.
10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
СканТур
4.5
27 отзывов
10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
Это оптимальный маршрут для самого полного знакомства с Карелией. За 2 дня вы сможете увидеть 10 самых популярных
Завтра
28 мая
31 мая
от 7 350 за 1 человека
Ленинградский рок. Все места города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Никита
5
2 отзыва
Ленинградский рок. Все места города
Петербург считается столицей российской рок-культуры - здесь появились группы "Аквариум", "Зоопарк"
6 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ