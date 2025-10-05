Мои заказы

Музыкальный салон в особняке Половцова

Классика, неоклассика или джаз - в одном из самых красивых домов Петербурга
Приглашаем совместить прогулку по парадным интерьерам роскошного особняка Половцова с уютным концертом в стиле классики, неоклассики или джаза.

В изысканной атмосфере архитектурного памятника вы поймаете настроение элегантности и утончённости, а великолепная музыка поможет забыть о повседневных заботах.
Описание экскурсии

Вечер начнётся с путешествия по парадным интерьерам, где мы расскажем о богатой истории особняка. Также вам будет предложен велком с игристым.

Сразу после — концерт в Бронзовом зале, который сохранил атмосферу лучших музыкальных салонов Петербурга 19–20 веков.

Репертуар представляет калейдоскоп жанров и стилей — от классики и джаза до неоклассики, чтобы приятно удивить даже самых взыскательных ценителей прекрасного.

Расписание

Шедевры классики

Ноябрь
06.11 Классика с историей
08.11 Французский шарм шедевров классики
20.11 Итальянская экспрессия
23.11 Хрустальная классика

Неоклассика

Ноябрь
07.11 Оскароносное путешествие
21.11 Суаре французской неоклассики

Джаз

Ноябрь
09.11 Bossa Nova. Музыка сердца
13.11 Petersburg New Jazz | Квинтет Ирины Марголиной

Организационные детали

  • В зале вам будут обеспечены места в первых рядах
  • Концертная программа длится 1 час 20 минут, экскурсия-проход — 25–30 минут
  • Мы рекомендуем концерты для взрослых гостей и детей от 6 лет

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Морской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 160 туристов
Музыкальные салоны — возрождение традиций камерных вечеров, где музыка звучит в атмосфере изысканных исторических пространств. Вас ждёт неповторимое эстетическое погружение, которое станет ярким событием как для искушённых ценителей прекрасного, так
читать дальше

и для тех, кто только открывает мир камерной музыки. В репертуаре — шедевры классики, джаз, неоклассика и смелые жанровые эксперименты на стыке традиций и современности, включая программы Queen и «Классика Диско». Роскошные интерьеры, виртуозное исполнение и изысканные музыкальные произведения создают особую атмосферу, превращая каждый вечер в запоминающееся событие.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Наталья
Наталья
5 окт 2025
Великолепный концерт, отличная организация. Экскурсия интересная и насыщенная, хотя, по моему мнению, была проведена в чересчур динамичном темпе (всего 30 минут быстрого информирования и прохода по залам), и открытых для
читать дальше

посещения залов совсем немного. Но, в качестве прелюдии перед концертом, пройтись по прекрасным интерьерам - весьма атмосферно. Концерт "Итальянская экспрессия", представляющий собой попурри из известнейших произведений классической музыки в исполнении солистов Мариинского театра и Филармонии, произвел очень сильное впечатление, особенно игра скрипача Эмиля Ильдирекова, пианиста Павла Рябкова, солистов оперы Виктории Романовой и Филиппа Евича. Искренне рекомендую, обязательно приду еще.

Н
Надежда
29 сен 2025
Очень приятная организация. Красивые интерьеры, прекрасная музыка, очень вкусное шампанское. Все было хорошо организовано.
Элла
Элла
18 сен 2025
Сказка! Чудо! С порога, с раскрытой двери! Организаторы мероприятия внимательны в ситуации с неподгоужаемыми билетами, оперативно решили проблему. Группа большая, разделена на два потока. Ожидание второй очереди не затянуто, особенно
читать дальше

в таких видах! Экскурсовод провела ошеломительную прививку прошлого, с интересными фактами и не затянуто! Держала интерес, очень акцентно подавала информацию. В роскоши особняка, сама была как часть этой роскоши, с питерским духом и нервом! А музыкальная часть, выше уровня души) Фея с группой музыкантов подарила джазовую роскошь вкусного звука, тембра, ума и красоты! Великолепие особняка замешано на джазовую роскошь звука - это Питер! И его невероятные встречи! Организаторам - однозначно, благодарность за программу! Рекомендовать буду уверено 😊

Дарья
Дарья
8 сен 2025
Роскошный вечер! Получила огромное удовольствие от мероприятия, расскажу по порядку.)
Для экскурсии нас разделили на две группы, чтобы мы не толкались и могли спокойно осмотреть особняк и послушать гида. Гид -
читать дальше

потрясающая женщина, харизматичная, яркая, с довольно быстрым - но очень понятным стилем подачи материала. Многое из того, что она рассказала, мне запомнилось. И вообще было интересно послушать об этом особняке, никогда раньше его не посещала.
Внутри богатое убранство, многое сохранилось, так что буквально ходишь и дышишь историей.
Перед началом программы можно выпить бокал шампанского - очень эстетично, на столах вазочки с живыми цветами, молодые люди подают и принимают бокалы. Вообще команда организатора очень порадовала: ребята все деликатные, вежливые, невозмутимые. Благодаря им сохраняется спокойная праздничная атмосфера. Спасибо!
Большой плюс концертного зала - это звук. Никакого лишнего эха или глухоты, хорошо звучат и голоса вокалистов, и инструменты, есть необходимое "полное погружение". Мы были на программе "Итальянская экспрессия" - и это было очень красиво и эмоционально! Хороший подбор номеров, талантливые и вовлечённые исполнители (действительно приятно смотреть! что-то было до мурашек!), благодарная публика. Между номерами юный конферансье цитировал музыкантов и поэтов, давал исторические справки о композиторах, читал стихи.
Спасибо вам за профессионализм и любовь, с которой вы делаете этот проект! С удовольствием приду на новые концерты.)

Наталия
Наталия
15 авг 2025
Впечатление достойное Петербурга!
Это было настоящее эстетическое путешествие.

Вечер начался с экскурсии по парадным залам, она была небольшой, но очень увлекательной. Интерьеры особняка поразили своей роскошью 🤩

Мы попали на программу Bossa Nova.
читать дальше

Невероятно красивая музыка, зажигательная солистка и музыкальный состав, красивейший зал. Просто вау!

Это идеальный формат для особого случая, романтического свидания или просто для того, чтобы подарить себе прекрасный вечер. Сочетание архитектурной красоты и великолепной музыки оставляет долгое и очень теплое послевкусие. Очень рекомендую!

Ирина
Ирина
11 авг 2025
Это был потрясающий вечер, сначала наш ждала экскурсию по особняку Половцова, очень интересно было узнать его историю, она вдохновляющая!
Затем мы очутились в зале, где было предложено приветственное шампанское, а уже
читать дальше

после потрясающий концерт. Музыка невероятная, впервые слышала столько произведений Бразильской и Аргентинской музыки, солистка восторг, мы с подругой получили невероятные эмоции и ощущение обворожительного вечера в Санкт-Петербурге!
Спасибо организаторам, очень рекомендую к посещению!

В
Владимир
3 авг 2025
Очень красивый особняк, а концерт вообще оказался на уровне. Мы попали на стиль Bossa Nova и нам очень понравилось! Рекомендую!

