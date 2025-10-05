Приглашаем совместить прогулку по парадным интерьерам роскошного особняка Половцова с уютным концертом в стиле классики, неоклассики или джаза. В изысканной атмосфере архитектурного памятника вы поймаете настроение элегантности и утончённости, а великолепная музыка поможет забыть о повседневных заботах.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Вечер начнётся с путешествия по парадным интерьерам, где мы расскажем о богатой истории особняка. Также вам будет предложен велком с игристым.

Сразу после — концерт в Бронзовом зале, который сохранил атмосферу лучших музыкальных салонов Петербурга 19–20 веков.

Репертуар представляет калейдоскоп жанров и стилей — от классики и джаза до неоклассики, чтобы приятно удивить даже самых взыскательных ценителей прекрасного.

Расписание

Шедевры классики

Ноябрь

06.11 Классика с историей

08.11 Французский шарм шедевров классики

20.11 Итальянская экспрессия

23.11 Хрустальная классика

Неоклассика

Ноябрь

07.11 Оскароносное путешествие

21.11 Суаре французской неоклассики

Джаз

Ноябрь

09.11 Bossa Nova. Музыка сердца

13.11 Petersburg New Jazz | Квинтет Ирины Марголиной

Организационные детали