Приглашаем совместить прогулку по парадным интерьерам роскошного особняка Половцова с уютным концертом в стиле классики, неоклассики или джаза.
В изысканной атмосфере архитектурного памятника вы поймаете настроение элегантности и утончённости, а великолепная музыка поможет забыть о повседневных заботах.
Описание экскурсии
Вечер начнётся с путешествия по парадным интерьерам, где мы расскажем о богатой истории особняка. Также вам будет предложен велком с игристым.
Сразу после — концерт в Бронзовом зале, который сохранил атмосферу лучших музыкальных салонов Петербурга 19–20 веков.
Репертуар представляет калейдоскоп жанров и стилей — от классики и джаза до неоклассики, чтобы приятно удивить даже самых взыскательных ценителей прекрасного.
Расписание
Шедевры классики
Ноябрь
06.11 Классика с историей
08.11 Французский шарм шедевров классики
20.11 Итальянская экспрессия
23.11 Хрустальная классика
Неоклассика
Ноябрь
07.11 Оскароносное путешествие
21.11 Суаре французской неоклассики
Джаз
Ноябрь
09.11 Bossa Nova. Музыка сердца
13.11 Petersburg New Jazz | Квинтет Ирины Марголиной
Организационные детали
- В зале вам будут обеспечены места в первых рядах
- Концертная программа длится 1 час 20 минут, экскурсия-проход — 25–30 минут
- Мы рекомендуем концерты для взрослых гостей и детей от 6 лет
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Морской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 160 туристов
Музыкальные салоны — возрождение традиций камерных вечеров, где музыка звучит в атмосфере изысканных исторических пространств. Вас ждёт неповторимое эстетическое погружение, которое станет ярким событием как для искушённых ценителей прекрасного, так
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
5 окт 2025
Великолепный концерт, отличная организация. Экскурсия интересная и насыщенная, хотя, по моему мнению, была проведена в чересчур динамичном темпе (всего 30 минут быстрого информирования и прохода по залам), и открытых для
Н
Надежда
29 сен 2025
Очень приятная организация. Красивые интерьеры, прекрасная музыка, очень вкусное шампанское. Все было хорошо организовано.
Элла
18 сен 2025
Сказка! Чудо! С порога, с раскрытой двери! Организаторы мероприятия внимательны в ситуации с неподгоужаемыми билетами, оперативно решили проблему. Группа большая, разделена на два потока. Ожидание второй очереди не затянуто, особенно
Дарья
8 сен 2025
Роскошный вечер! Получила огромное удовольствие от мероприятия, расскажу по порядку.)
Наталия
15 авг 2025
Впечатление достойное Петербурга!
Это было настоящее эстетическое путешествие.
Вечер начался с экскурсии по парадным залам, она была небольшой, но очень увлекательной. Интерьеры особняка поразили своей роскошью 🤩
Мы попали на программу Bossa Nova.
Ирина
11 авг 2025
Это был потрясающий вечер, сначала наш ждала экскурсию по особняку Половцова, очень интересно было узнать его историю, она вдохновляющая!
В
Владимир
3 авг 2025
Очень красивый особняк, а концерт вообще оказался на уровне. Мы попали на стиль Bossa Nova и нам очень понравилось! Рекомендую!
