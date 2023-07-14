Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом

Пешеходная фотопрогулка по Санкт-Петербургу: история и культура

5
1 отзыв
Описание
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Ответы на вопросы
Мы прогуляемся по парадной части Петербурга, полакомимся местными пышками с чаем и, конечно, сделаем множество красивых фото.

Вы увидите все основные достопримечательности города, узнаете интересные факты о нем и как итог получите качественные фотографии, которые сохранят воспоминания о поездке надолго.
Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом
Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом
Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом
Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом
Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом
Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом
Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом
Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом
Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Исаакиевский собор
  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж
  • Летний сад
  • Невский проспект
  • Дом Зингера (Дом книги)
  • Казанский собор
  • Храм Спас на Крови
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Фотопрогулка по основным достопримечательностям города.

Ежедневно (7.00 - 20.00)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональная фотосессия
  • Пышки + чай/кофе
Что не входит
  • Входные билеты в соборы и музей (если вы решите их посетить)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Исаакиевский собор, Исаакиевская пл. , д. 4
Завершение: Храм Спас на Крови, наб. канала Грибоедова, д. 2Б
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (7.00 - 20.00)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
14 июля 2023
Девушка отлично знает свое дело. Я редко фотографируюсь, но с Ольгой все было легко, она всегда подсказывала как лучше встать, куда смотреть и кадры вышли очень естественные и живые. Спасибо за отличные фото и экскурсию по городу!

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