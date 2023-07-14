Пешеходная фотопрогулка по Санкт-Петербургу: история и культура
Мы прогуляемся по парадной части Петербурга, полакомимся местными пышками с чаем и, конечно, сделаем множество красивых фото.
Вы увидите все основные достопримечательности города, узнаете интересные факты о нем и как итог получите качественные фотографии, которые сохранят воспоминания о поездке надолго.
Вы увидите все основные достопримечательности города, узнаете интересные факты о нем и как итог получите качественные фотографии, которые сохранят воспоминания о поездке надолго.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Исаакиевский собор
- Дворцовая площадь
- Эрмитаж
- Летний сад
- Невский проспект
- Дом Зингера (Дом книги)
- Казанский собор
- Храм Спас на Крови
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Фотопрогулка по основным достопримечательностям города.
Ежедневно (7.00 - 20.00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональная фотосессия
- Пышки + чай/кофе
- Что не входит
- Входные билеты в соборы и музей (если вы решите их посетить)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Исаакиевский собор, Исаакиевская пл. , д. 4Завершение: Храм Спас на Крови, наб. канала Грибоедова, д. 2Б
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно (7.00 - 20.00)Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
14 июля 2023
Девушка отлично знает свое дело. Я редко фотографируюсь, но с Ольгой все было легко, она всегда подсказывала как лучше встать, куда смотреть и кадры вышли очень естественные и живые. Спасибо за отличные фото и экскурсию по городу!
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