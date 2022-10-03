Архитектурные стили отражают модные течения не только Петербурга, но и всей Европы. Узнавая историю и судьбу города, на нашей прогулке вы научитесь разбираться в направлениях, «считывать» историю, называть детали, материалы и приемы. С этими знаниями можно путешествовать по любым городам мира, смаковать их местные уникальные черты, а также проводить прогулки для родных и друзей. В программе вас ждут маленькие атмосферные улочки, «вкусная» архитектура и скрытая от глаз красота парадных лестниц.
На экскурсии вы узнаете, почему именно стиль барокко свидетельствовал о богатстве владельцев, а северный модерн воплощался в формах замков и крепостей. Одновременно в архитектурные формы вплетутся места, связанные с Пушкиным и его адюльтерами, с восстанием декабристов и с тайнами старца Распутина.