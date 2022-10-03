Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором

Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов

Мне хочется подарить вам опыт непосредственного общения с городом через собственные чувства и ассоциации.

На прогулке я обучу вас архитектурному языку: эти знания пригодятся не только в Петербурге, но и в других европейских городах.

Вы познакомитесь с самой симметричной улицей мира, узнаете, что Александринский театр может рассказать о Николае I, и откроете скрытую красоту парадных лестниц.
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
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Описание

Что вас ожидает

Обучиться архитектурному языку

Архитектурные стили отражают модные течения не только Петербурга, но и всей Европы. Узнавая историю и судьбу города, на нашей прогулке вы научитесь разбираться в направлениях, «считывать» историю, называть детали, материалы и приемы. С этими знаниями можно путешествовать по любым городам мира, смаковать их местные уникальные черты, а также проводить прогулки для родных и друзей. В программе вас ждут маленькие атмосферные улочки, «вкусная» архитектура и скрытая от глаз красота парадных лестниц.

Модерн, барокко и Пушкин

На экскурсии вы узнаете, почему именно стиль барокко свидетельствовал о богатстве владельцев, а северный модерн воплощался в формах замков и крепостей. Одновременно в архитектурные формы вплетутся места, связанные с Пушкиным и его адюльтерами, с восстанием декабристов и с тайнами старца Распутина.

  • Мы начнем прогулку с Елисеевского магазина и оценим роскошь рекламного стиля, известного как «купеческий модерн», поговорим о судьбе одной из самых богатых купеческих фамилий, ее взлете и падении.
  • Классический стиль Александринского театра поведает нам не только о политическом строе при императоре Николае I, известном, как «Палкин», но и расскажет легенду о мощных энергиях, которые до сих позволяют актерам театра виртуозно играть.
  • Разберемся с особенностями и предпосылками «петушиного стиля» Александра III. Увидим самую симметричную улицу в мире, улицу Зодчего Росси.
  • А на набережных реки Фонтанки посчитаем круги, мистически здесь сконцентрированные: дом-кольцо, парадная Ромашка и парадная Ротонда.

Организационные детали

  • Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
  • Протяженность маршрута — 2-2,5 км
  • Вход в парадную «Ромашка» платный — 130 руб. /чел.
  • В парадной «Ротонда» можно по желанию оставить пожертвование на реставрацию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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