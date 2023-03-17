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Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором

Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов
Мне хочется подарить вам опыт непосредственного общения с городом через собственные чувства и ассоциации.

На прогулке я обучу вас архитектурному языку: эти знания пригодятся не только в Петербурге, но и в других европейских городах.

Вы познакомитесь с самой симметричной улицей мира, узнаете, что Александринский театр может рассказать о Николае I, и откроете скрытую красоту парадных лестниц.
5
3 отзыва
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором

Описание экскурсии

Обучиться архитектурному языку

Архитектурные стили отражают модные течения не только Петербурга, но и всей Европы. Узнавая историю и судьбу города, на нашей прогулке вы научитесь разбираться в направлениях, «считывать» историю, называть детали, материалы и приемы. С этими знаниями можно путешествовать по любым городам мира, смаковать их местные уникальные черты, а также проводить прогулки для родных и друзей. В программе вас ждут маленькие атмосферные улочки, «вкусная» архитектура и скрытая от глаз красота парадных лестниц.

Модерн, барокко и Пушкин

На экскурсии вы узнаете, почему именно стиль барокко свидетельствовал о богатстве владельцев, а северный модерн воплощался в формах замков и крепостей. Одновременно в архитектурные формы вплетутся места, связанные с Пушкиным и его адюльтерами, с восстанием декабристов и с тайнами старца Распутина.

  • Мы начнем прогулку с Елисеевского магазина и оценим роскошь рекламного стиля, известного как «купеческий модерн», поговорим о судьбе одной из самых богатых купеческих фамилий, ее взлете и падении.
  • Классический стиль Александринского театра поведает нам не только о политическом строе при императоре Николае I, известном, как «Палкин», но и расскажет легенду о мощных энергиях, которые до сих позволяют актерам театра виртуозно играть.
  • Разберемся с особенностями и предпосылками «петушиного стиля» Александра III. Увидим самую симметричную улицу в мире, улицу Зодчего Росси.
  • А на набережных реки Фонтанки посчитаем круги, мистически здесь сконцентрированные: дом-кольцо и винтовые лестницы.

Организационные детали

  • Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
  • Протяженность маршрута — 2–2,5 км
  • Вход в парадную «Ромашка» платный — 130 ₽/чел.
  • В парадной «Ротонда» можно по желанию оставить пожертвование на реставрацию
  • С вами будет один из гидов моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 330 туристов
Я — искусствовед и архитектор, но, наверное, важнее сказать, что обожаю гулять и считывать послания прошлых эпох через дома и города! За годы работы в реставрации я поняла: главное в
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сохранении наследия — чтобы оно стало приятной частью повседневной жизни. Для меня важно, чтобы экскурсия приятно откликнулась в душе и затронула её струны. На прогулках я сочетаю увлекательные истории и легенды, считывание посланий на домах и памятниках и, конечно же, гастрономические паузы. Я счастлива, когда у вас завязывается роман с местами, которые я показываю, — вы возвращаетесь с улыбкой, отдохнувшие и полные впечатлений! Я родилась в Петербурге, но сейчас живу в Испании. В родном городе собрала сильную команду гидов с теми же ценностями, что и у меня: лёгкость, профессионализм и душевность. Они проведут для вас экскурсии под моим чутким руководством. А в Испании мы можем лично познакомиться и отправиться к приключениям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
А
Это было чудесное приключение)!!! Прогулка с Викторией оказалась настолько увлекательной и познавательной, что мы с супругом забыли обо всём и полностью погрузились в архитектурно исторический роман про Санкт-Петербург! Виктория, кроме
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профильного образования и опыта, обладает настоящим даром рассказчика. За несколько часов прогулки мы узнали Петербург совершенно с новой стороны, его особенности, радости и невзгоды, вековые традиции и судьбы его великих современников! Спасибо очаровательной Виктории за подаренные знания и эмоции! С нетерпением будем ждать лета и следующей встречи с Петербургом!!!

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Д
Отличная экскурсия для тех, кто хочет посмотреть на знакомые места с другой точки зрения, а так же узнать про истории людей, которые формировали облик Петербурга тогда, а так же о тех, кто вносит свой вклад в сохранение и восстановление исторического облика города. Виктория прекрасный человек и рассказчик, увлечена материалом и увлекает слушателей. Рекомендую.
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Е
Замечательная экскурсия! Интересно, информативно, приятно 😊 Спасибо большое!
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