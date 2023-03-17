Мне хочется подарить вам опыт непосредственного общения с городом через собственные чувства и ассоциации. На прогулке я обучу вас архитектурному языку: эти знания пригодятся не только в Петербурге, но и в других европейских городах. Вы познакомитесь с самой симметричной улицей мира, узнаете, что Александринский театр может рассказать о Николае I, и откроете скрытую красоту парадных лестниц.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Обучиться архитектурному языку

Архитектурные стили отражают модные течения не только Петербурга, но и всей Европы. Узнавая историю и судьбу города, на нашей прогулке вы научитесь разбираться в направлениях, «считывать» историю, называть детали, материалы и приемы. С этими знаниями можно путешествовать по любым городам мира, смаковать их местные уникальные черты, а также проводить прогулки для родных и друзей. В программе вас ждут маленькие атмосферные улочки, «вкусная» архитектура и скрытая от глаз красота парадных лестниц.

Модерн, барокко и Пушкин

На экскурсии вы узнаете, почему именно стиль барокко свидетельствовал о богатстве владельцев, а северный модерн воплощался в формах замков и крепостей. Одновременно в архитектурные формы вплетутся места, связанные с Пушкиным и его адюльтерами, с восстанием декабристов и с тайнами старца Распутина.

Мы начнем прогулку с Елисеевского магазина и оценим роскошь рекламного стиля, известного как «купеческий модерн», поговорим о судьбе одной из самых богатых купеческих фамилий, ее взлете и падении.

Классический стиль Александринского театра поведает нам не только о политическом строе при императоре Николае I, известном, как «Палкин», но и расскажет легенду о мощных энергиях, которые до сих позволяют актерам театра виртуозно играть.

Разберемся с особенностями и предпосылками «петушиного стиля» Александра III. Увидим самую симметричную улицу в мире, улицу Зодчего Росси.

А на набережных реки Фонтанки посчитаем круги, мистически здесь сконцентрированные: дом-кольцо и винтовые лестницы.

Организационные детали