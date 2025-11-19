Мои заказы

Фотопрогулка по необъятному Петербургу

Предлагаю вам прогулку по достопримечательностям, которые вы видели только на картинках.

Вы сможете увидеть Санкт-Петербург с таких ракурсов, о которых знает не каждый петербуржец! Мы прогуляемся по мистическим набережным, красивым дворам, доходным домам и дворцам.

Можем съездить за город на пляж и сделать фантастические фотографии на закате, попасть на разведение мостов. И конечно, все это величие и тайны я запечатлею в фотографиях!
Фотопрогулка по необъятному Петербургу
Фотопрогулка по необъятному Петербургу
Фотопрогулка по необъятному Петербургу

Описание фото-прогулки

Прогулка по Петербургу с гидом-фотографом За час прогулки мы успеем пройти по центральным улицам, заглянем в укромные уголки и старинные парадные, увидим Исаакиевский собор, Мариинский театр, прогуляемся по новой Голландии и другим локациям Петербурга. Сопровождать вас буду я — профессиональный фотограф. Помогу вам с позированием, подскажу что лучше надеть для стильных сочетаний. Занимательно расскажу вам о достопримечательностях, которые вы встретите на этом пути и запечатлею моменты, в которых отразится душа этого города! Все места обговариваются индивидуально! Важная информация: Организационные детали:
  • Все экскурсии — индивидуальные, только для вас и вашей группы.
  • Вы получите 350-450 фото на почту в течение 1-3 дней после прогулки, цветокоррекция фотографий входит в стоимость.
  • Фотосессия проходит не только в договоренных местах, но и по пути к ней.
  • По вашему желанию можно изменить программу — провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации.
  • Также можно увеличить число участников, доплата составит 1000 руб. /чел. для компании 6-9 человек.
  • Начало маршрута — станция метро Адмиралтейская. Точное место встречи вы узнаете после бронирования.

С понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00, в субботу в 11:00 до 16:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Все места обговариваются индивидуально:
  • Центральные улицы
  • Исаакиевский собор
  • Парадные
  • Новая Голландия
  • Мариинский театр и так далее
Что включено
  • Услуги гида-фотографа
  • Цветокоррекция фотографий
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00, в субботу в 11:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Все экскурсии - индивидуальные, только для вас и вашей группы
  • Вы получите 350-450 фото на почту в течение 1-3 дней после прогулки, цветокоррекция фотографий входит в стоимость
  • Фотосессия проходит не только в договоренных местах, но и по пути к ней
  • По вашему желанию можно изменить программу - провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации
  • Также можно увеличить число участников, доплата составит 1000 руб. /чел. для компании 6-9 человек
  • Начало маршрута - станция метро Адмиралтейская. Точное место встречи вы узнаете после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Пешком по Петербургу: полное погружение
Пешая
6 часов
-
5%
98 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Пешком по Петербургу: полное погружение
Присоединяйтесь к прогулке по Санкт-Петербургу, где мы обсудим историю города, его развитие и увидим главные достопримечательности
Начало: Недалеко от метро «Пушкинская»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3325 ₽3500 ₽ за человека
Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Пешая
4 часа
1340 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Магия вечернего Петербурга
На автобусе
3 часа
126 отзывов
Групповая
до 22 чел.
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00, во вторник и среду в 19:30
Завтра в 19:30
21 ноя в 19:30
1790 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге