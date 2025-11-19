Предлагаю вам прогулку по достопримечательностям, которые вы видели только на картинках.
Вы сможете увидеть Санкт-Петербург с таких ракурсов, о которых знает не каждый петербуржец! Мы прогуляемся по мистическим набережным, красивым дворам, доходным домам и дворцам.
Можем съездить за город на пляж и сделать фантастические фотографии на закате, попасть на разведение мостов. И конечно, все это величие и тайны я запечатлею в фотографиях!
Вы сможете увидеть Санкт-Петербург с таких ракурсов, о которых знает не каждый петербуржец! Мы прогуляемся по мистическим набережным, красивым дворам, доходным домам и дворцам.
Можем съездить за город на пляж и сделать фантастические фотографии на закате, попасть на разведение мостов. И конечно, все это величие и тайны я запечатлею в фотографиях!
Описание фото-прогулкиПрогулка по Петербургу с гидом-фотографом За час прогулки мы успеем пройти по центральным улицам, заглянем в укромные уголки и старинные парадные, увидим Исаакиевский собор, Мариинский театр, прогуляемся по новой Голландии и другим локациям Петербурга. Сопровождать вас буду я — профессиональный фотограф. Помогу вам с позированием, подскажу что лучше надеть для стильных сочетаний. Занимательно расскажу вам о достопримечательностях, которые вы встретите на этом пути и запечатлею моменты, в которых отразится душа этого города! Все места обговариваются индивидуально! Важная информация: Организационные детали:
- Все экскурсии — индивидуальные, только для вас и вашей группы.
- Вы получите 350-450 фото на почту в течение 1-3 дней после прогулки, цветокоррекция фотографий входит в стоимость.
- Фотосессия проходит не только в договоренных местах, но и по пути к ней.
- По вашему желанию можно изменить программу — провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации.
- Также можно увеличить число участников, доплата составит 1000 руб. /чел. для компании 6-9 человек.
- Начало маршрута — станция метро Адмиралтейская. Точное место встречи вы узнаете после бронирования.
С понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00, в субботу в 11:00 до 16:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Все места обговариваются индивидуально:
- Центральные улицы
- Исаакиевский собор
- Парадные
- Новая Голландия
- Мариинский театр и так далее
Что включено
- Услуги гида-фотографа
- Цветокоррекция фотографий
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00, в субботу в 11:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Организационные детали:
- Все экскурсии - индивидуальные, только для вас и вашей группы
- Вы получите 350-450 фото на почту в течение 1-3 дней после прогулки, цветокоррекция фотографий входит в стоимость
- Фотосессия проходит не только в договоренных местах, но и по пути к ней
- По вашему желанию можно изменить программу - провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации
- Также можно увеличить число участников, доплата составит 1000 руб. /чел. для компании 6-9 человек
- Начало маршрута - станция метро Адмиралтейская. Точное место встречи вы узнаете после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Групповая
до 15 чел.
Пешком по Петербургу: полное погружение
Присоединяйтесь к прогулке по Санкт-Петербургу, где мы обсудим историю города, его развитие и увидим главные достопримечательности
Начало: Недалеко от метро «Пушкинская»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3325 ₽
3500 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 22 чел.
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00, во вторник и среду в 19:30
Завтра в 19:30
21 ноя в 19:30
1790 ₽ за человека