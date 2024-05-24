Северная столица — это великолепные дворцы, храмы и музеи.
Я покажу вам лучшие из них — но не как гид, а как фотограф! Вместе мы выберем классические петербургские локации, я запечатлею вас в самый атмосферных уголках города и помогу прочувствовать его неповторимый характер.
Я покажу вам лучшие из них — но не как гид, а как фотограф! Вместе мы выберем классические петербургские локации, я запечатлею вас в самый атмосферных уголках города и помогу прочувствовать его неповторимый характер.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Наш маршрут может пройти как среди известных достопримечательностей города, так и по неприметным, но очень колоритным улицам. Вот некоторые варианты:
- Малая Конюшенная улица, Спас на Крови, Летний сад, академия Штиглица
- Михайловский сад и замок, Спас на Крови, Малая Конюшенная улица, Казанский собор
- Прогулка от Казанского до Исаакиевского собора
- Зимняя канавка, Атланты, Дворцовая площадь, Исаакиевский собор
- Исаакиевский собор, Конногвардейский бульвар, Новая Голландия
- Доходный дом Веге, Никольский Собор, Никольские ряды, Семимостье
- Маршрут «куда глаза глядят»
При плохой погоде можно провести съёмку в Доме Зингера, на Витебском вокзале, в магазине купцов Елисеевых, Академии Штиглица либо перенести прогулку. Но советую не обращать внимания на погоду, она не помеха, а часть города и его атмосферы. Питер прекрасен всегда!
Что входит в фотопрогулку:
- Съёмка в течение 1-1,5 часов (я не ограничиваю фотопрогулку ровно 1 часом: мне важно, чтобы вам было комфортно и понравился результат)
- Помощь в подборе образа, идеи съёмки и маршрута (обсуждается индивидуально с героями съёмки)
- Помощь с позированием
- Фотоистория из 50 кадров в авторской цветокоррекции (я размещу их в красивой персональной галерее, фото хранятся 1 месяц и доступны в нескольких размерах)
Организационные детали
- Срок обработки фото от 7 до 14 дней, но несколько фото я всегда скидываю в день съёмки
- Цена действует при условии, что в фотопрогулке участвует до 3 человек включительно. За каждого дополнительного — доплата по 1000 руб. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Приветствую! Меня зовут Дарья, я родилась во Владивостоке, а 20 лет назад приехала в Питер, влюбилась в него и осталась тут жить. Больше всего на свете я люблю гулять поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
24 мая 2024
Мне очень понравилась фотоэкскурсия с Дарьей. Она связалась со мной заранее, мы обсудили примерный маршрут. Дарья встретила меня у входа в мой отель, и началась легкая прогулка с непринужденной беседой
Мария
1 мая 2024
Очень понравилась фотопрогулка. Дарья подобрала отличный маршрут по туристическим местам и выбрала для съемки необычные и интересные локации. Однозначно рекомендую.
О
Ольга
1 мая 2024
Спасибо Дарье за время, проведенное вместе. 2 часа прогулки пролетели незаметно. Четкая организация, гибкость маршрута, внимательное отношение, легкое общение.
Получили уйму впечатлений и, конечно же, прекрасные фото.
Получили уйму впечатлений и, конечно же, прекрасные фото.
Наиль
30 мар 2024
Благодарю за профессиональные, интересные фото и положительные эмоции. Однозначно рекомендую.
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