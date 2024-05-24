Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга

Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Северная столица — это великолепные дворцы, храмы и музеи.

Я покажу вам лучшие из них — но не как гид, а как фотограф! Вместе мы выберем классические петербургские локации, я запечатлею вас в самый атмосферных уголках города и помогу прочувствовать его неповторимый характер.
5
4 отзыва
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Наш маршрут может пройти как среди известных достопримечательностей города, так и по неприметным, но очень колоритным улицам. Вот некоторые варианты:

  • Малая Конюшенная улица, Спас на Крови, Летний сад, академия Штиглица
  • Михайловский сад и замок, Спас на Крови, Малая Конюшенная улица, Казанский собор
  • Прогулка от Казанского до Исаакиевского собора
  • Зимняя канавка, Атланты, Дворцовая площадь, Исаакиевский собор
  • Исаакиевский собор, Конногвардейский бульвар, Новая Голландия
  • Доходный дом Веге, Никольский Собор, Никольские ряды, Семимостье
  • Маршрут «куда глаза глядят»

При плохой погоде можно провести съёмку в Доме Зингера, на Витебском вокзале, в магазине купцов Елисеевых, Академии Штиглица либо перенести прогулку. Но советую не обращать внимания на погоду, она не помеха, а часть города и его атмосферы. Питер прекрасен всегда!

Что входит в фотопрогулку:

  • Съёмка в течение 1-1,5 часов (я не ограничиваю фотопрогулку ровно 1 часом: мне важно, чтобы вам было комфортно и понравился результат)
  • Помощь в подборе образа, идеи съёмки и маршрута (обсуждается индивидуально с героями съёмки)
  • Помощь с позированием
  • Фотоистория из 50 кадров в авторской цветокоррекции (я размещу их в красивой персональной галерее, фото хранятся 1 месяц и доступны в нескольких размерах)

Организационные детали

  • Срок обработки фото от 7 до 14 дней, но несколько фото я всегда скидываю в день съёмки
  • Цена действует при условии, что в фотопрогулке участвует до 3 человек включительно. За каждого дополнительного — доплата по 1000 руб. с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
С
24 мая 2024
Мне очень понравилась фотоэкскурсия с Дарьей. Она связалась со мной заранее, мы обсудили примерный маршрут. Дарья встретила меня у входа в мой отель, и началась легкая прогулка с непринужденной беседой
читать дальше

и фотографией, фотографией, фотографией. Полтора часа промчались незаметно. Дарья учла также мою не слишком высокую быстроходность.)) Повезло еще с погодой, хотя я уверена, что Санкт-Петербург прекрасен в любую погоду. Результат пришел через 6 дней: 53 красивые фотографии, сделанные, наверное, в самых фотогеничных местах города, которые очень понравились мне и моим близким. У самой меня так не получится. Спасибо, Даша!

Мне очень понравилась фотоэкскурсия с Дарьей. Она связалась со мной заранее, мы обсудили примерный маршрут. ДарьяМне очень понравилась фотоэкскурсия с Дарьей. Она связалась со мной заранее, мы обсудили примерный маршрут. Дарья
Мария
1 мая 2024
Очень понравилась фотопрогулка. Дарья подобрала отличный маршрут по туристическим местам и выбрала для съемки необычные и интересные локации. Однозначно рекомендую.
О
1 мая 2024
Спасибо Дарье за время, проведенное вместе. 2 часа прогулки пролетели незаметно. Четкая организация, гибкость маршрута, внимательное отношение, легкое общение.
Получили уйму впечатлений и, конечно же, прекрасные фото.
Наиль
30 мар 2024
Благодарю за профессиональные, интересные фото и положительные эмоции. Однозначно рекомендую.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеФотопрогулкиРомантическиеДворцы, замки и особнякиПо дворам и параднымИсаакиевский соборПопулярные местаМузеиСвятые местаКазанский соборДоходные домаСпас на КровиНовая ГолландияУлицы и переулкиВитебский вокзалАкадемия ШтиглицаАкадемии ШтиглицаСемимостье

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
183 отзыва
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
19601 470 за человека
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1096 отзывов
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Сегодня в 11:00
12 июня в 11:00
от 1 106 за человека
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
694 отзыва
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Начало: Невский просп., д. 110
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1100935 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам