Северная столица — это великолепные дворцы, храмы и музеи. Я покажу вам лучшие из них — но не как гид, а как фотограф! Вместе мы выберем классические петербургские локации, я запечатлею вас в самый атмосферных уголках города и помогу прочувствовать его неповторимый характер.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Наш маршрут может пройти как среди известных достопримечательностей города, так и по неприметным, но очень колоритным улицам. Вот некоторые варианты:

Малая Конюшенная улица, Спас на Крови, Летний сад, академия Штиглица

Михайловский сад и замок, Спас на Крови, Малая Конюшенная улица, Казанский собор

Прогулка от Казанского до Исаакиевского собора

Зимняя канавка, Атланты, Дворцовая площадь, Исаакиевский собор

Исаакиевский собор, Конногвардейский бульвар, Новая Голландия

Доходный дом Веге, Никольский Собор, Никольские ряды, Семимостье

Маршрут «куда глаза глядят»

При плохой погоде можно провести съёмку в Доме Зингера, на Витебском вокзале, в магазине купцов Елисеевых, Академии Штиглица либо перенести прогулку. Но советую не обращать внимания на погоду, она не помеха, а часть города и его атмосферы. Питер прекрасен всегда!

Что входит в фотопрогулку:

Съёмка в течение 1-1,5 часов (я не ограничиваю фотопрогулку ровно 1 часом: мне важно, чтобы вам было комфортно и понравился результат)

Помощь в подборе образа, идеи съёмки и маршрута (обсуждается индивидуально с героями съёмки)

Помощь с позированием

Фотоистория из 50 кадров в авторской цветокоррекции (я размещу их в красивой персональной галерее, фото хранятся 1 месяц и доступны в нескольких размерах)

Организационные детали