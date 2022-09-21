Где есть рестораны и можно продегустировать фирменные настойки от купцов Елисеевых
Заглянем в кафе «Абрикосов»
Где сохранились интерьеры начала 20 века. Не пройдем мимо нашумевшего «Подвала бродячей собаки»
Да и Пушкина вспомним дорогой. В каких отелях до сих пор останавливаются звезды и состоятельные люди? Все это мы узнаем на экскурсии и что-то попробуем на вкус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На авторской прогулке Вы узнаете:
где располагались самые фешенебельные гостиницы.
на каких улицах были расположены популярные перворазрядные рестораны.
где можно было «»пошиковать» на Невском проспекте?
какую кухню предпочитали Петербуржцы?
по желанию можно выпить чашечку кофе или испить бокал вина, рюмку жженки и отправиться дальше.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание и радиооборудование (от 5 чел)
Что не входит
В стоимость экскурсии не включены напитки!
Для особых ценителей культуры, вечер может продолжится в частном салоне на ул. Рубинштейна с ужином во вкусе и традициях 19 века (оплачивается дополнительно — 3500 руб)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский просп. , 56
Завершение: Исаакиевский сквер (ул. Большая Морская, 39)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Одевайтесь по погоде! Теплые вещи обязательны
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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