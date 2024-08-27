Представьте, Вы отправляетесь в увлекательное путешествие во времени, прямиком в 1913 год! Экскурсия погрузит Вас в атмосферу дореволюционного Петербурга, где культурная жизнь тесно переплеталась с деловой активностью, а традиции соседствовали с инновациями. Пройдем по главным улицам столицы, узнаем об экономической и культурной жизни Петербурга.
Описание экскурсииПредставьте: вы отправляетесь в увлекательное путешествие во времени, прямиком в Петербург 1913 года! До революции город был одним из ключевых деловых центров Российской империи. Экскурсия погрузит вас в атмосферу дореволюционного Петербурга, где культурная жизнь тесно переплеталась с деловой активностью, а традиции соседствовали с инновациями. Мы пройдем по главным улицам столицы, увидим знаковые театры, банки, рестораны и магазины, а также места встреч петербургской элиты.
- Роскошь и Культура вокруг Михайловского Дворца • Гостиный Двор: точка бойкой торговли.
- Невский Проспект - главная витрина Российской империи, где сосредоточились банки, магазины, рестораны и кафе, гостиницы, храмы различных конфессий.
- Финансовое Сердце Петербурга: Государственный банк.
- Зингер: Символ Глобализации и Прогресса.
- Строгановы: Вечный Капитал и Меценатство. Познакомимся с историей Строгановых – одной из богатейших и влиятельнейших династий России.
- где располагались самые фешенебельные гостиницы • На каких улицах были расположены популярные перворазрядные рестораны. Какую кухню предпочитали Петербуржцы?
- Бутики Мойки и Большой Морской: От Красного Моста до Фаберже.
- Дворцовая Площадь и Порт на Неве: Власть и торговля. Дворцовая площадь, центр имперской власти, влияла на бизнес через государственные заказы. Как же проходил день столичных аристократов? Как технический прогресс преображал их повседневность? Какие шедевры ставили на театральных подмостках столицы и какие изысканные блюда подавали в ресторанах? Обо всем этом вы узнаете на нашей прогулке «Один день из жизни Петербурга 1913 года» Важная информация: Не предполагается посещения внутренних помещения, это возможно за доп плату, обсудив заранее (так как это увеличивает длительность экскурсии).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Индивидуальное радиооборудование
Что не входит в цену
- По желанию гостей гид может провести экскурсию в образе светской дамы а-ля начало XX века. Доплата составит + 4000Р с группы.
- Если группа 6-9 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит 700Р/чел. От 10 чел. - стоимость по запросу.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Искусств
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Не предполагается посещения внутренних помещения
- Это возможно за доп плату
- Обсудив заранее (так как это увеличивает длительность экскурсии)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Прошлись по интересным местам. Вкусно покушали в Астории.
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