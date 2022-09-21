Гастрономическая история Петербурга

Вас ждет увлекательная гастрономическая история дореволюционного Петербурга

Вас ждет увлекательная гастрономическая история дореволюционного Петербурга от модных трактиров и ресторанов до пятизвездочных отелей современности.

Мы с вами поговорим о заведениях разного периода, от трактиров, аустерий и харчевен, до панорамных ресторанов.

В некоторые заведения нам посчастливится зайти и проникнуться той атмосферой, которую бережно сохраняют современные рестораторы.
Гастрономическая история Петербурга
Гастрономическая история Петербурга
Гастрономическая история Петербурга
Гастрономическая история Петербурга
Гастрономическая история Петербурга
Гастрономическая история Петербурга

Что вас ожидает 🤩

  • Мы посетим с Вами абсолютно разные заведения
  • Например старейший гастроном
  • Где есть рестораны и можно продегустировать фирменные настойки от купцов Елисеевых
  • Заглянем в кафе «Абрикосов»
  • Где сохранились интерьеры начала 20 века. Не пройдем мимо нашумевшего «Подвала бродячей собаки»
  • Да и Пушкина вспомним дорогой. В каких отелях до сих пор останавливаются звезды и состоятельные люди? Все это мы узнаем на экскурсии и что-то попробуем на вкус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На авторской прогулке Вы узнаете:

  • где располагались самые фешенебельные гостиницы.
  • на каких улицах были расположены популярные перворазрядные рестораны.
  • где можно было «»пошиковать» на Невском проспекте?
  • какую кухню предпочитали Петербуржцы?
  • по желанию можно выпить чашечку кофе или испить бокал вина, рюмку жженки и отправиться дальше.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание и радиооборудование (от 5 чел)
Что не входит
  • В стоимость экскурсии не включены напитки!
  • Для особых ценителей культуры, вечер может продолжится в частном салоне на ул. Рубинштейна с ужином во вкусе и традициях 19 века (оплачивается дополнительно — 3500 руб)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский просп. , 56
Завершение: Исаакиевский сквер (ул. Большая Морская, 39)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде! Теплые вещи обязательны
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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