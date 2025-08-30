О чем эта экскурсия? Гатчинский дворец более 100 лет был в собственности семьи Романовых. Охотничий замок стал любимым местом пребывания царской четы, чем же их привлекало это место? Отправимся выяснять! В компании персонального гида, Вы сможете в своем темпе слушать экскурсию, запланировать обед, прогулку по парку, а также, посетить зооферму, где вам предложат дегустацию и мастер-класс по изготовлению сыра. Вы узнаете ответы на вопросы:

Как жили наследники престола и императоры?

Каков был их быт?

Почему их так привлекала Гатчина?

Кто построил этот замок и для кого? Возникновение этой царской «дачи» в Гатчине относится ко времени правления императрицы Екатерины II. Государыня сделала своему фавориту Григорию Григорьевичу Орлову роскошный подарок: Гатчинскую мызу (деревню). Живописный рельеф, родниковые озера, соединенные протоками и речками, позволили создать здесь уникальный пейзажный парк, центром которого стал неповторимый по своей архитектуре дворец. Однако блестящему вельможе Григорию Орлову не удалось пожить в новой усадьбе, он умер. Императрица Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу у наследников графа и пожаловала ее своему сыну, Павлу Петровичу. Вскоре Гатчина стала его любимым местом пребывания. После смерти Павла владелицей Гатчины стала вдовствующая императрица Мария Федоровна. По ее завещанию, Гатчинский дворец со всеми угодьями переходил «в вечное владение» ее сыну, императору Николаю I и далее его потомству мужского пола. Мы прогуляемся с вами по парадным залам дворца, заглянем в личные покои Николая I, посмотрим Арсенальный зал - место сбора придворного общества. Поговорим об обитателях дворца, про охоту, о буднях и праздниках. Во дворце гости не скучали, их ожидали обеды, балы, официальные приемы, театральные представления- все это составляло часть придворной жизни. Важная информация:.

