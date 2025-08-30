Узнайте как протекала жизнь в Гатчинском дворце с персональным гидом! Вас ждут невероятно интересные истории этих мест: Как жили наследники престола и императоры? Кто построил этот замок и для кого? Вы сможете посетить зооферму с дегустацией и даже мастер-класс по изготовлению сыра.
Описание экскурсии
О чем эта экскурсия? Гатчинский дворец более 100 лет был в собственности семьи Романовых. Охотничий замок стал любимым местом пребывания царской четы, чем же их привлекало это место? Отправимся выяснять! В компании персонального гида, Вы сможете в своем темпе слушать экскурсию, запланировать обед, прогулку по парку, а также, посетить зооферму, где вам предложат дегустацию и мастер-класс по изготовлению сыра. Вы узнаете ответы на вопросы:
- Как жили наследники престола и императоры?
- Каков был их быт?
- Почему их так привлекала Гатчина?
Кто построил этот замок и для кого? Возникновение этой царской «дачи» в Гатчине относится ко времени правления императрицы Екатерины II. Государыня сделала своему фавориту Григорию Григорьевичу Орлову роскошный подарок: Гатчинскую мызу (деревню). Живописный рельеф, родниковые озера, соединенные протоками и речками, позволили создать здесь уникальный пейзажный парк, центром которого стал неповторимый по своей архитектуре дворец. Однако блестящему вельможе Григорию Орлову не удалось пожить в новой усадьбе, он умер. Императрица Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу у наследников графа и пожаловала ее своему сыну, Павлу Петровичу. Вскоре Гатчина стала его любимым местом пребывания. После смерти Павла владелицей Гатчины стала вдовствующая императрица Мария Федоровна. По ее завещанию, Гатчинский дворец со всеми угодьями переходил «в вечное владение» ее сыну, императору Николаю I и далее его потомству мужского пола. Мы прогуляемся с вами по парадным залам дворца, заглянем в личные покои Николая I, посмотрим Арсенальный зал - место сбора придворного общества. Поговорим об обитателях дворца, про охоту, о буднях и праздниках. Во дворце гости не скучали, их ожидали обеды, балы, официальные приемы, театральные представления- все это составляло часть придворной жизни. Важная информация:.
- Внимание! РЕЖИМ РАБОТЫ С 1 СЕНТЯБРЯ. ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ 10:00 - 17:30 (кассы и вход до 17:00). Выходной день: понедельник.
- Санитарные дни в 2026 году: 1З января, З февраля, 3 марта, 7 апреля, 4-5 мая, 1-2 июня, 6-7 июля, 3-4 августа, 1 сентября, 6 октября, 10 ноября, 1 декабря.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Для вас - более 50 помещений с воссозданными интерьерами и интересной тематической экспозицией
- Пейзажный парк с павильонами
- Истории жизни владельцев загородной резиденции
- Вы увидите живописный парк, павильоны, которые дополнят рассказ о жизни во дворце
Что включено
- Трансфер до/от Гатчины от СТ.М. Московская (кроссовер Honda Pilot)
- Экскурсия во дворце (Большой Гатчинский дворец)
- Прогулка-экскурсия в парке (в летний период)
Что не входит в цену
- Билеты в Гатчинский большой дворец:/n700 р. - Взрослые. /n400 р. - Учащиеся РФ школ, колледжей и ВУЗов дневной формы обучения, пенсионеры/nПАРК - 200₽/взрослый, 100₽ дети, пенсионеры (зимой вход бесплатный)
- Билеты в Приоратский дворец:/n300 р. - Взрослые/n150 р. - Учащиеся РФ школ, колледжей и ВУЗов дневной формы обучения, пенсионеры
- Трансфер от/до отеля
- Дополнительные локации по согласованию с гидом, с доплатой.
- Обед (по согласованию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Победы 1, у гостиницы Космос Пулковская
Завершение: Станция метро Московская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
И
Очень понравилась поездка в Гатчину с гидом Екатериной, Катя профессионал с большой буквы. Экскурсия была на машине Кати, которая к слову еще и классный водитель. Все очень понравилось!
О
Индивидуальная экскурсия в Гатчину была очень удачной. Много интересной информации, впечатляющая экспозиция во дворце, очень красивый и ухоженный парк. Гид Екатерина с большой любовью к истории города и вдохновением подходит к экскурсионной работе. Особенно приятно её индивидуальное отношение, умение подстроиться к особенностям гостей, создать комфортную атмосферу. Спасибо за впечатления.
М
Давно с друзьями мечтали поехать в Гатчину, наконец мы это сделали - индивидуальная эескурсия с Екатериной Сокуренко удалась на славу. Посетили дворец, узнали много нового, полюбовались на убранство помещений. Впечатления дополнил парк, он прекрасен, особенно в это время года. Спасибо Кате за познавательный рассказ, хорошую организацию поездки.
Е
18 000 ₽ за экскурсию