Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Групповая автобусная экскурсия с посещением двух дворцов - Большого и Приоратского (билеты включены)

В 40 км от Санкт-Петербурга есть необычный дворец с подземным ходом, украшенный огромным английским парком. Это Гатчина, государство в государстве, созданное императором Павлом. Сама личность Павла I породила немало легенд и слухов. И он даже получил прозвище «русский Гамлет». Отправимся исследовать место, где он жил, — Большой и Приоратский дворцы в Гатчине.
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Ближайшие даты:
29
дек
30
дек
5
янв
6
янв
12
янв
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янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 160 ₽
Дети 15-18 лет1 800 ₽
Дети до 14 лет1 710 ₽
Пенсионеры1 980 ₽
Студенты1 980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Трассовая экскурсия (1 час 20 минут). Проедем по старой Московской дороге: наш гид расскажет вам о прошлом Санкт-Петербурга и его окрестностях, покажет памятники, по которым можно проследить, как развивался город на Неве со времён основания до наших дней.
  • Экскурсия в Большой Гатчинский дворец (1 час) и посещение подземелья, где бродит призрак Павла I
  • Свободное время во дворце для перекуса
  • Посещение Приоратского дворца (30 минут), который строился для рыцарей Мальтийского ордена и похож на сказочный замок

Что вы увидите:

  • Московские Триумфальные ворота
  • Парк Победы
  • Чесменский дворец
  • Площадь Победы
  • Мемориал «Пулковский рубеж»
  • Ингербургские ворота
  • Большой Гатчинский дворец
  • Приоратский дворец

Организационные детали

Все входные билеты включены в стоимость.

На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а оставшуюся часть — организатору по QR-коду или переводом на карту, мы пришлём вам ссылку.

  • После полной оплаты экскурсии мы пришлём вам посадочный талон
  • При отмене бронирования не менее чем за 48 часов до начала экскурсии мы вернём вам предоплату полностью; не менее чем за 12 ч. — часть, внесённую по QR-коду
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

в пятницу и субботу в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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