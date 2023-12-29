Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 643 туристов

Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более ста пятидесяти автобусных и пешеходных экскурсионных маршрутов, интерактивных программ и квестов для взрослых и детей. Стараемся к каждому найти индивидуальный подход и работаем по принципу «клиент всегда прав». Ждём вас и ваших близких на наших экскурсиях!

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