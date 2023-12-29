Групповая автобусная экскурсия с посещением двух дворцов - Большого и Приоратского (билеты включены)
В 40 км от Санкт-Петербурга есть необычный дворец с подземным ходом, украшенный огромным английским парком. Это Гатчина, государство в государстве, созданное императором Павлом. Сама личность Павла I породила немало легенд и слухов. И он даже получил прозвище «русский Гамлет». Отправимся исследовать место, где он жил, — Большой и Приоратский дворцы в Гатчине.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 160 ₽
|Дети 15-18 лет
|1 800 ₽
|Дети до 14 лет
|1 710 ₽
|Пенсионеры
|1 980 ₽
|Студенты
|1 980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Трассовая экскурсия (1 час 20 минут). Проедем по старой Московской дороге: наш гид расскажет вам о прошлом Санкт-Петербурга и его окрестностях, покажет памятники, по которым можно проследить, как развивался город на Неве со времён основания до наших дней.
- Экскурсия в Большой Гатчинский дворец (1 час) и посещение подземелья, где бродит призрак Павла I
- Свободное время во дворце для перекуса
- Посещение Приоратского дворца (30 минут), который строился для рыцарей Мальтийского ордена и похож на сказочный замок
Что вы увидите:
- Московские Триумфальные ворота
- Парк Победы
- Чесменский дворец
- Площадь Победы
- Мемориал «Пулковский рубеж»
- Ингербургские ворота
- Большой Гатчинский дворец
- Приоратский дворец
Организационные детали
Все входные билеты включены в стоимость.
На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а оставшуюся часть — организатору по QR-коду или переводом на карту, мы пришлём вам ссылку.
- После полной оплаты экскурсии мы пришлём вам посадочный талон
- При отмене бронирования не менее чем за 48 часов до начала экскурсии мы вернём вам предоплату полностью; не менее чем за 12 ч. — часть, внесённую по QR-коду
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
в пятницу и субботу в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу и субботу в 13:00Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 643 туристов
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более ста пятидесяти автобусных и пешеходных экскурсионных маршрутов, интерактивных программ и квестов для взрослых и детей. Стараемся к каждому найти индивидуальный подход и работаем по принципу «клиент всегда прав». Ждём вас и ваших близких на наших экскурсиях!
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