В 40 км от Санкт-Петербурга есть необычный дворец с подземным ходом, украшенный огромным английским парком. Это Гатчина, государство в государстве, созданное императором Павлом. Сама личность Павла I породила немало легенд и слухов. И он даже получил прозвище «русский Гамлет». Отправимся исследовать место, где он жил, — Большой и Приоратский дворцы в Гатчине.
Описание экскурсии
- Трассовая экскурсия (1 час 20 минут). Проедем по старой Московской дороге: наш гид расскажет вам о прошлом Санкт-Петербурга и его окрестностях, покажет памятники, по которым можно проследить, как развивался город на Неве со времён основания до наших дней.
- Экскурсия в Большой Гатчинский дворец (1 час) и посещение подземелья, где бродит призрак Павла I
- Свободное время во дворце для перекуса
- Посещение Приоратского дворца (30 минут), который строился для рыцарей Мальтийского ордена и похож на сказочный замок
Что вы увидите:
- Московские Триумфальные ворота
- Парк Победы
- Чесменский дворец
- Площадь Победы
- Мемориал «Пулковский рубеж»
- Ингербургские ворота
- Большой Гатчинский дворец
- Приоратский дворец
Организационные детали
- Все входные билеты включены в стоимость
- Приоратский дворец не работает до 27 сентября
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — организатору по QR-коду или переводом на карту, мы пришлём вам ссылку.
- После полной оплаты экскурсии мы пришлём вам посадочный талон
- При отмене бронирования не менее чем за 48 часов до начала экскурсии мы вернём вам предоплату полностью; не менее чем за 12 ч. — часть, внесённую по QR-коду
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
во вторник, четверг и субботу в 13:15
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
|Дети до 18 лет
|3000 ₽
|Дети до 14 лет
|2950 ₽
|Пенсионеры
|3300 ₽
|Студенты
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 13:15
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 28523 туристов
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более 150 автобусных
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
спасибо
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Н
08.01. Я побывала на экскурсии в Гатчину, организованной Морской столицей. Начало экскурсии разочаровало. Ко времени начала экскурсии пришлось померзнуть на улице, так как автобус куда то запропал. Но потом все
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И
спасибо большое за экскурсию.
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из-за неорганизованности (долго ждали входа во дворец, потом ждали билетов, потом выясняли кто прошел, а кто нет - все это в сумме более получаса) - не было свободного времени в Гатчинском дворце. в остальном все хорошо
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А
Прекрасный гид Сергей. Глубоко погружен в тему. Исторически подкован и очень вовлечен. Минус 1 балл поставила за дезорганизацию встречи и тем, что ждали более 30 минут автобус и подзамерзли.
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Экскурсия очень понравилась, узнала много нового
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