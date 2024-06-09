Гатчина — самый «забытый» пригород Петербурга, хотя именно этот дворец называли «пригородным Эрмитажем».
Война своим дыханием опалила роскошные интерьеры, и первые три зала музея открылись для посетителей лишь в 1985 году.
Но благодаря реставрации императорская резиденция постепенно возрождается из пепла и руин — и я покажу её вам.
Война своим дыханием опалила роскошные интерьеры, и первые три зала музея открылись для посетителей лишь в 1985 году.
Но благодаря реставрации императорская резиденция постепенно возрождается из пепла и руин — и я покажу её вам.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога в Гатчину
В пути мы обсудим историю Гатчинских земель и само необычное название, вспомним сестру Петра Великого, Наталью Алексеевну, и роскошного царедворца — Григория Орлова, при котором стал строиться дворец.
Но большую часть времени мы посвятим обсуждению того, что происходило здесь в годы ВОВ: увидим памятники и мемориалы, связанные с войной, доты и противотанковые надолбы, вспомним о Лужском рубеже обороны и о том, что стало с Гатчиной во время оккупации.
Страницы истории
В Гатчинском дворце мы:
- осмотрим парадные интерьеры и просторный Арсенальный зал
- увидим роскошные гобелены и десюдепорты, наборные паркеты и мраморные камины, коллекцию охотничьих трофеев и собрание оружия
- вспомним и о русских правителях — Павле I, Николае I и Александре III, так любивших Гатчину
- заглянем в подземный ход, где когда-то, поговаривают, спасался от революционного матроса Дыбенко сам Керенский, а теперь живёт болтушка-нимфа Эхо
Я расскажу о хранителях и реставраторах — тех, кто спасал дворец в годы войны, вывозя сокровища в эвакуацию, и тех, кто «не жалея времени и ног» возрождал его в тяжёлые послевоенные годы.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец — 600 руб. /взрослые, 300 руб. /школьники и парк — 200 руб. /взрослые, 100 руб. / школьники. Билет для гида не нужен.
- Экскурсия проводится на Kia Picanto 2019 г., я заберу вас из любой удобной точки города и отвезу обратно после окончания экскурсии
- По желанию за доплату можно посетить Приоратский замок: +2000 руб. и 1 час ко времени экскурсии, входные билеты — 300 руб. /взрослые, 150 руб. /школьники
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 82 туристов
Здравствуйте! Я работаю гидом-переводчиком с 2006 года, экскурсовод 1-й категории, образование искусствоведческое. Показываю как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Вожу экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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