Гатчина — самый «забытый» пригород Петербурга, хотя именно этот дворец называли «пригородным Эрмитажем». Война своим дыханием опалила роскошные интерьеры, и первые три зала музея открылись для посетителей лишь в 1985 году. Но благодаря реставрации императорская резиденция постепенно возрождается из пепла и руин — и я покажу её вам.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога в Гатчину

В пути мы обсудим историю Гатчинских земель и само необычное название, вспомним сестру Петра Великого, Наталью Алексеевну, и роскошного царедворца — Григория Орлова, при котором стал строиться дворец.

Но большую часть времени мы посвятим обсуждению того, что происходило здесь в годы ВОВ: увидим памятники и мемориалы, связанные с войной, доты и противотанковые надолбы, вспомним о Лужском рубеже обороны и о том, что стало с Гатчиной во время оккупации.

Страницы истории

В Гатчинском дворце мы:

осмотрим парадные интерьеры и просторный Арсенальный зал

увидим роскошные гобелены и десюдепорты, наборные паркеты и мраморные камины, коллекцию охотничьих трофеев и собрание оружия

вспомним и о русских правителях — Павле I, Николае I и Александре III, так любивших Гатчину

заглянем в подземный ход, где когда-то, поговаривают, спасался от революционного матроса Дыбенко сам Керенский, а теперь живёт болтушка-нимфа Эхо

Я расскажу о хранителях и реставраторах — тех, кто спасал дворец в годы войны, вывозя сокровища в эвакуацию, и тех, кто «не жалея времени и ног» возрождал его в тяжёлые послевоенные годы.

Организационные детали